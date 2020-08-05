Американец и казашка о том, как создали семью и что удивляет старшее поколение в Казахстане

О нас

Чтобы познакомиться с ее семьей, я ездил в деревню рядом с Костанаем

О семье

Мы стараемся быть экологически подкованными, перерабатываем мусор и используем повторно пластик

О городе

С Сауле я познакомился в этом же году, но на Рождество. Мы увиделись в баре, где познакомились и начали общаться.. В сентябре я начала работать во французской школе. В тот день в баре я встречалась с друзьями, и, когда я уже уходила, Брандон выбежал за мной, чтобы взять номер.А встречаться мы начали в мае 2016 года.Я подумала, что наши отношения уже созрели для того, чтобы познакомиться с родителями. Тогда я провела лето с его родственниками и была этому рада.Там было много гостей и еды. Бабушка Сауле все время варила конину, несмотря на то, что я был сыт. Это был интересный опыт.Понял, что она та самая, с которой я хочу быть. Я обдумывал все это в течение месяца и решил, что сделаю предложение в парке рядом с набережной. Но в этот день у нее были планы — она обедала с давней подругой. Я предложил встретиться позже и прогуляться, но прогулка затянулась, и Сауле подошла с подругой. Я думал, что планы обрушились. Но решился, встал на одно колено и сделал предложение.А я этого не ожидала.Сначала мы официально расписались в Астане, чтобы она могла поехать со мной в Америку. Затем у нас была свадьба в 2019 году — в июне в Техасе, и в июле в Костанае.Мы просто разделили этот момент с родными.Это была веселая свадьба — мы много танцевали и играли.У нас был бар и время для коктейлей. Американские свадьбы более свободные. Никто не говорит, когда танцевать, есть или играть. Затем через некоторое время выносят торт, и молодожены его разрезают.Вместе мы были в десяти странах.Я жила там долгое время, поэтому это мой второй дом.Мне не очень нравятся страны Западной Европы, хотя Германия классная, и я сам наполовину немец. Люблю Вьетнам, Украину, Литву, страны Восточной Европы.Мы работаем в одной Школе естественных, социальных и гуманитарных наук, но в разных департаментах.Я собрал свой байк сам в Техасе и привез сюда. У Сауле свой горный велосипед.А у меня мини-сад, я много что там выращиваю.Уборку мы делаем вместе. Например, она любит держать полы в чистоте, а мне больше нравится, чтобы все было организованно, все вещи лежали на своих местах.Мне нравится, где я сейчас. Город сильно поменялся за те пять лет, которые я здесь. Когда-то кампус университета был концом города, дальше ничего не было. Рядом были только стадионы. Чтобы сделать покупки, нужно было вызывать такси и ехать до «Керуена» или другого торгового центра. Сейчас все изменилось, поблизости появилось много ресторанов и кафе.Здесь были только здания, и все. Но сейчас мне все больше и больше нравится жить в Астане, нравится, что люди все больше начали интересоваться музыкой и искусством. Появляются разные площадки для творчества и много местных музыкантов.Из-за того, что появились велодорожки, мы часто катаемся в парках и вдоль улиц Туран и Кабанбай батыра.Наше первое свидание прошло именно там. Еще моя бабушка впервые познакомилась с ним именно в этом кафе, поэтому это наше родное место.Тогда меньше разговаривали на английском, сейчас ситуация лучше.В Техасе, откуда я родом, в основном вся еда мексиканская и острая. Когда я приехал сюда, то понял, что в казахской кухне нет ничего острого. И мне пришлось менять привычки в еде. Здесь сложно найти что-то из мексиканской кухни.