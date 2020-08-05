Американец и казашка о том, как создали семью и что удивляет старшее поколение в Казахстане

О нас
Брандон. Я приехал в Астану в августе 2015 года. С Сауле я познакомился в этом же году, но на Рождество. Мы увиделись в баре, где познакомились и начали общаться.
Сауле. Я училась во Франции и весной 2015 года вернулась в Казахстан. В сентябре я начала работать во французской школе. В тот день в баре я встречалась с друзьями, и, когда я уже уходила, Брандон выбежал за мной, чтобы взять номер.
Брандон. Сауле была первой девушкой, с которой мы начали общаться в Астане. А встречаться мы начали в мае 2016 года.
Сауле. В 2018 году я познакомилась с его родителями. Я подумала, что наши отношения уже созрели для того, чтобы познакомиться с родителями. Тогда я провела лето с его родственниками и была этому рада.
Чтобы познакомиться с ее семьей, я ездил в деревню рядом с Костанаем
Брандон. Чтобы познакомиться с ее семьей, я ездил в деревню рядом с Костанаем. Там было много гостей и еды. Бабушка Сауле все время варила конину, несмотря на то, что я был сыт. Это был интересный опыт.
Когда я был в Литве, решил, что хочу жениться на ней. Понял, что она та самая, с которой я хочу быть. Я обдумывал все это в течение месяца и решил, что сделаю предложение в парке рядом с набережной. Но в этот день у нее были планы — она обедала с давней подругой. Я предложил встретиться позже и прогуляться, но прогулка затянулась, и Сауле подошла с подругой. Я думал, что планы обрушились. Но решился, встал на одно колено и сделал предложение.
Сауле. Подруга отреагировала раньше меня: она вскрикнула и начала записывать на видео. А я этого не ожидала.
Брандон. У нас было две свадьбы. Сначала мы официально расписались в Астане, чтобы она могла поехать со мной в Америку. Затем у нас была свадьба в 2019 году — в июне в Техасе, и в июле в Костанае.
Сауле. Мы не делали беташар, не звали шоу-балет, и у нас не было развлекательной программы, которые обычно бывают на свадьбах. Мы просто разделили этот момент с родными.
Брандон. Но некоторые традиционные вещи у нас были: бешбармак, песни и трехчасовые тосты. Это была веселая свадьба — мы много танцевали и играли.
В Техасе у нас была свадьба на открытом воздухе с музыкальной группой, мы много танцевали, ели и болтали. У нас был бар и время для коктейлей. Американские свадьбы более свободные. Никто не говорит, когда танцевать, есть или играть. Затем через некоторое время выносят торт, и молодожены его разрезают.
О семье
Брандон. Мы любим путешествовать. Вместе мы были в десяти странах.
Сауле. Моя любимая страна — Франция. Я жила там долгое время, поэтому это мой второй дом.
Брандон. Мне больше нравится посещать недорогие страны. Мне не очень нравятся страны Западной Европы, хотя Германия классная, и я сам наполовину немец. Люблю Вьетнам, Украину, Литву, страны Восточной Европы.
Сауле. У нас есть два кота. Когда мы путешествуем, то оставляем их у друзей в кампусе. Мы работаем в одной Школе естественных, социальных и гуманитарных наук, но в разных департаментах.
Брандон. Мы любим вместе кататься на велосипедах. Я собрал свой байк сам в Техасе и привез сюда. У Сауле свой горный велосипед.
Сауле. Мы стараемся быть экологически подкованными, перерабатываем мусор и используем повторно пластик. А у меня мини-сад, я много что там выращиваю.
Мы стараемся быть экологически подкованными, перерабатываем мусор и используем повторно пластик
Брандон. Я люблю готовить, искать необычные рецепты.
Брандон. У нас нет такого, что жена делает все по дому и еще готовит. Уборку мы делаем вместе. Например, она любит держать полы в чистоте, а мне больше нравится, чтобы все было организованно, все вещи лежали на своих местах.
Когда я был у ее бабушки, она не разрешала мне что-то делать, мне было неудобно.
Сауле. Бабушка до сих пор в шоке от того, что Брандон иногда готовит, а я сижу на диване.
О городе
Брандон. Я жил всю жизнь в Техасе, и это мой первый опыт жизни в другом месте. Мне нравится, где я сейчас. Город сильно поменялся за те пять лет, которые я здесь. Когда-то кампус университета был концом города, дальше ничего не было. Рядом были только стадионы. Чтобы сделать покупки, нужно было вызывать такси и ехать до «Керуена» или другого торгового центра. Сейчас все изменилось, поблизости появилось много ресторанов и кафе.
Сауле. Мне поначалу здесь не нравилось, потому что все казалось искусственным. Здесь были только здания, и все. Но сейчас мне все больше и больше нравится жить в Астане, нравится, что люди все больше начали интересоваться музыкой и искусством. Появляются разные площадки для творчества и много местных музыкантов.
Брандон. Мне нравится Ботанический сад, там красиво. Из-за того, что появились велодорожки, мы часто катаемся в парках и вдоль улиц Туран и Кабанбай батыра.
Сауле. Наше любимое место — «Кафе целинников». Наше первое свидание прошло именно там. Еще моя бабушка впервые познакомилась с ним именно в этом кафе, поэтому это наше родное место.
Брандон. Когда я приехал, первой сложностью был язык. Тогда меньше разговаривали на английском, сейчас ситуация лучше.
Поначалу чувствовал разницу в еде. В Техасе, откуда я родом, в основном вся еда мексиканская и острая. Когда я приехал сюда, то понял, что в казахской кухне нет ничего острого. И мне пришлось менять привычки в еде. Здесь сложно найти что-то из мексиканской кухни.