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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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13 алматинцев о новом подходе к обучению и какие ценности передают детям
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26.06.2018

13 алматинцев о новом подходе к обучению и какие ценности передают детям

Айша Орымбаева, родной город — Тараз, основатель и директор школы программирования Element

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Я основатель детской школы программирования Element. Это мой первый бизнес, который я запустила после второго курса университета в 2017 году. Совмещала бизнес с учебой — днем на парах, вечером решала вопросы по школе, а по выходным преподавала.

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Асылбек Кожахметов, родное село — Антоновка, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область, президент AlmaU, президент объединения «Гражданский Альянс Казахстана»

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Человек не должен всю жизнь работать по специальности — это устаревшее требование прошлого века. Сегодня люди могут сменить несколько профессий за жизнь. Поэтому нужно иметь разные образования: быть технократом, гуманитарием и бизнесменом. Тогда ты будешь успешен и конкурентоспособен. В AlmaU мы предлагаем междисциплинарный подход. Студенты осваивают минимум две, а если могут — три специальности.

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Жанат Сыздыков, родной город — Алматы, преподаватель, ассистент-профессор

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Когда я оканчивал KIMEP, искал работу, меня взяли в аудиторскую организацию. Работа аудитора сложная, но интересная. Так я пришел в бухучет, а преподавание всегда сидело во мне. Это меня вдохновляет, дает ощущение того, что я делаю что-то полезное не только для своей семьи, но и для общества. Есть немало ребят, которые выбор будущей профессии связывают именно с тем влиянием, которое я на них оказал.

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Асхат Абжанов, родной город — Степногорск, основатель школы лидерства «Жаңа ұрпақ»

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Наша большая миссия — воспитывать лидеров нового поколения, молодежь, которая по-другому мыслит, у которой другие ценности и принципы, которые не ждут, пока им что-то дадут, а кто сам готов отдавать. Потому что высшая миссия лидера — служение людям. Мы хотим со школьной скамьи закладывать в ребятах эти ценности и принципы, держаться друг за друга, верить в себя, ставить амбициозные цели, заниматься любимым делом.

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Ринат Маутин, родной город — Павлодар, академический директор в Международной школе Galaxy

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Миссия Galaxy International School — воспитать всесторонне развитых граждан мира, которые стремятся к обучению на протяжении всей жизни. Наши ценности — это академическое превосходство, порядочность, международный кругозор, изыскание, размышление и эмпатия.

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Даурен Туленович Каупынбаев, соучредитель, председатель Наблюдательного совета группы компаний, директор по развитию школы TAMOS Education

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В TAMOS мы уделяем большое внимание воспитанию детей. Человек должен быть не просто развитым и образованным, а в первую очередь воспитанным и порядочным. Поэтому передаем детям классические общечеловеческие ценности, сохраняя при этом нашу казахстанскую самоидентификацию и самобытность.

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Василий Ковылин, родной город — Алматы, соучредитель и директор языковой школы StudyRoom

Эльмира Ковылина, родной город — Алматы, соучредитель и методист языковой школы StudyRoom

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StudyRoom — продолжение семьи. Поэтому отношения с сотрудниками мы тоже строим как с членами семьи, создаем для них хорошие условия. Каждый из нас свободен в принятии собственных решений.

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Адильжан Балгабеков, родной город — Семей, генеральный директор школы программирования для детей Love to Code



В школе программирования Love to Code мы также делаем упор на проекты. Предоставляем детям определенные алгоритмы, но в остальном даем свободу творчества. Они предлагают идеи, варианты, как могли бы улучшить, изменить решение. Также проводим чемпионаты, где дети, используя полученные знания, создают собственные проекты: web-страницы, игры, анимации.

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Куаныш Абешев, декан Школы инженерного менеджмента в AlmaU

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В AlmaU специальность «бизнес-аналитика и Big Data» появилась еще в 2016 году. Главное — мотивация: неважно, кем вы были, кем работали до этого — если вам интересна эта сфера, вы сможете научиться. Базовые университетские знания — это хороший старт, чтобы начать и устроиться в европейские, американские компании. А чтобы стать серьезным профессионалом, нужны опыт и практика.

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Алия Тазабекова, директор стратегического планирования и внедрения новых образовательных проектов школы нового поколения NGS

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Миссия школы NGS состоит в подготовке учеников к будущему, к эре инноваций и ярких идей. Основная цель — привить ребенку любовь и интерес к обучению. NGS учит мыслить творчески и искать необычные решения. Иными словами, делать то, на что еще долго не будет способен искусственный интеллект.

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Диас Асанов, родной город — Алматы, педагог

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Слоган школы: «Свобода, творчество и выбор». Это важные три слова, которые в школах забываются. А жизнь ведь состоит именно в свободе, творчестве и выборе. Школа основана на концепции саморегуляции. Суть в том, что педагог, ученик и родители совместно создают пространство, где ребенок может учиться и выбирать дополнительные уроки по личным интересам. Не школа говорит, что нужно тебе, ты сам говоришь, что бы ты хотел познать.

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Татьяна Бассо, родной город — Талдыкорган, лидер проекта High Tech Academy

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Когда мы открылись и начали применять проектный метод, первое, что мы начали слышать от детей, это то, как интересно учиться. Родители стали говорить, с каким энтузиазмом дети бегут в школу и ждут новых проектов. Когда приближались осенние каникулы, к нам подошла группа семиклассников и предложила отменить каникулы, потому что они хотят ходить в школу, а потом они предложили ввести шестидневную форму обучения.

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#казахстан #алматы #университет #образование #школа
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