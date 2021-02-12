10 специалистов, которые помогают бизнесу больше зарабатывать

Product-менеджер





Севиль Дарган, 30 лет, город — Алматы, Head of Product в Krisha.kz





Самое главное, что менеджер может дать компании — рост продукта. Важно внести такой вклад, чтобы бизнес мог кратно расти. Например, капитализация нашей компании растет в два раза каждый год несколько лет подряд. Это невозможно было бы сделать без правильно организованного подхода к менеджменту внутри компании.

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Дизайнер





Андрей Малеваник, 35 лет, город — Москва, дизайнер и продюсер направления обучения «Дизайн» в «Нетологии», facebook





За последние годы дизайнер вышел из роли оформителя. Особенно это видно сейчас, когда бизнес массово переходит в онлайн. В этой ситуации роль дизайнера моментально превращается в ключевую. От того, как он сделает интернет-магазин и продумает UX, зависит, будет ли бизнес жить дальше. Поэтому сегодня хорошие дизайнеры все глубже проникают в бизнес и маркетинг, осознавая свою роль в компании.

Дизайнер решает конкретные бизнес-задачи, исходя из проблем и запросов аудитории. Специалист создает продукт, который нравится пользователю, и приносит деньги бизнесу.

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Бизнес-тренер





Батыр Нарчаев, 41 год, город — Алматы, корпоративный бизнес-тренер, @batyrnarchaev





Бизнес-тренер — это помощник бизнеса, который дает возможность людям внутри компании становиться высококлассными профессионалами. Он помогает компании быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, а значит, эффективно расти и приносить больше радости потребителям.

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Менеджер по инновациям





Александра Сухарева, руководитель TechLab при PepsiCo Россия





Решения, которые мы применяем в бизнесе, приносят весьма ощутимый прирост к выручке, а также значительную экономию на оптимизации процессов. Также наша деятельность имеет просветительскую функцию. Мы общаемся с сотрудниками и рассказываем о том, как развивается рынок сегодня, поднимаем их digital-грамотность.

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Разработчик RPA





Александр Нуреев, 30 лет, город — Алматы, руководитель отдела роботизации бизнес-процессов в Beeline Казахстан, nureyev.it





Мы создаем роботов, которые автоматизируют бизнес-процессы компании. Избавляем сотрудников Beeline Kazakhstan от монотонной работы, которую может делать машина. Влияем на скорость бизнес-процессов. Теперь многие циклы могут происходить круглосуточно. Также мы работаем над улучшением качества сервиса компании.

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Data Analyst





Канат Кусембаев, 38 лет, город — Нур-Султан, Data Analyst Team Leader





Data Analyst должен уметь извлекать информацию из различных источников, ориентироваться в сырых данных, подготавливать данные для использования, использовать их в пользовательских кейсах, необходимых бизнесу, получать выгоду для клиента из кейсов.

В современных условиях это становится гигиеническим фактором, необходимостью для работы любого бизнеса, даже считающего себя нецифровым.

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Риск-менеджер





Лариса Макарова, город — Киев, старший директор и глава департамента управления рисками компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы

Деятельность нашего подразделения дает компании возможность выполнять свою миссию — объединить мир с помощью самой инновационной, надежной и безопасной сети электронных платежей. Мы берем на себя ответственность за безопасность расчета и платежей, обеспечение комфорта потребителей при использовании наших продуктов и решений. Повышаем уровень доверия к бренду Visa и электронным платежам в целом.

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Software Architect





Анна Мелехова, родной город — Москва, Software Architect в международной компании Acronis





Сегодня многие не знают о программной архитектуре. Это касается как самих специалистов, так и владельцев бизнеса. Но потребность в соблюдении архитектурных принципов формируется высокими темпами.

Для небольшого стартапа архитектура может быть и не нужна. Когда небольшая команда создает продукт, они могут спроектировать системы, исходя из своего прошлого опыта или так называемых reference architecture — типовых решений для данного класса задач.

Но любая успешная компания растет, и ее продукты становятся сложнее. Когда речь идет уже о большом количестве сервисов и продуктов, использовании сторонних компонентов, координации работы сотен программистов, архитектура становится необходимой.

Наличие четкой архитектуры у продукта позволяет поддерживать приемлемое качество, вести разработку в нормальные сроки, успешно развивать продукт, не задыхаясь под гнетом его сложности.

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Мобильный разработчик





Алексей Гладков, 31 год, родной город — Томск, технический архитектор мобильной разработки, youtube.com





Мобильный разработчик — лицо компании. Мы создаем продукт, которым непосредственно пользуются люди. Поэтому приложение всегда должно быть красивым, удобным, быстрым и так далее.

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Тестировщик

Денис Кудряшов, инженер по тестированию компании «Леруа Мерлен»





Основная задача инженера по тестированию — сделать продукт более качественным. Под качеством мы понимаем некий набор параметров, который пользователь хочет видеть в продукте. Тестировщик следит за тем, чтобы реальный продукт максимально совпадал с тем, каким его хотели сделать изначально.

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