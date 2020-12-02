Профессия будущего. О работе в сфере цифрового дизайна: навыки, зарплата и конкуренция

По данным Министерства труда Казахстана, без работы во время карантина остались более 4 млн человек, в Кыргызстане более 700 тысяч, в Узбекистане более 2 млн человек. Для тех, кто потерял работу и еще не успел адаптироваться к новым реалиям, мы запустили спецпроект о том, как выбрать и получить новую востребованную профессию, не оставшись на обочине онлайн-мира.
Мы будем общаться с представителями новых профессий, которые работают в крупных компаниях, и рассказывать о специфике их работы. Прошлая статья была с Software Architect международной компании Acronis. Сегодня публикуем интервью с дизайнером и продюсером направления обучения «Дизайн» в «Нетологии».
Андрей Малеваник, 35 лет, город — Москва, дизайнер и продюсер направления обучения «Дизайн» в «Нетологии», facebook
Выбор профессии и карьера
Я получил художественное образование, но не очень верил в профессиональное искусство. Поэтому ушел в дизайн, занимаюсь этим около 15 лет. Поработал в агентствах, на фрилансе, в продуктовом дизайне.
Когда я начинал свою карьеру, понятия «digital-дизайн» еще не было. Поэтому я занимался графическим дизайном, специализировался на айдентике. Постепенно вместе с развитием рынка занялся веб-дизайном, дизайном интерфейсов. Стал мультидисциплинарным специалистом, который может закрыть любую дизайн-задачу.
После этого я занялся арт-дирекшном, менторингом, развивал небольшие дизайн-команды. Постепенно перешел в преподавание и разработку образовательных онлайн- и офлайн-продуктов. Сейчас я продюсер образовательных программ в «Нетологии».
Как стать дизайнером
Дизайну можно обучиться самостоятельно. Сегодня есть множество доступных источников информации для этого. Но есть и проблема — непрогнозируемый результат. Самообучение — это рискованный путь без финальной точки. Поэтому, если вы хотите стать дизайнером, например, через год, такой подход не подойдет.
Обучаться в университете в течение пяти лет я не советую. Индустрия дизайна молодая, и в ней все быстро меняется. Программы обучения в университете значительно отстают от реальности. Но, если у вас есть время, можно поискать короткие программы: на один или два года.
Есть и современные форматы обучения: онлайн-курсы, интенсивы. Они все разные, решают разные задачи, занимают разное количество времени. Я верю в онлайн-образование, но проблема такого формата в том, что не у всех хватает мотивации пройти курс до конца. Идеально, когда формат обучения смешанный: онлайн и офлайн. Поэтому можно поискать небольшие частные школы, которые предлагают качественные программы.
Обязанности и навыки
Веб-дизайн сегодня стал более регламентирован. Современного дизайнера можно назвать инженером, от которого требуется определенный набор навыков:
— навыки визуального дизайна — это база, 90% работы любого дизайнера
— понимание Customer Journey Map, Job to be Done, метода персон и других уже устоявшихся инструментов дизайна, которые помогают найти идеи для удобного интерфейса.
И, если вы претендуете на работу, нужно принять эти правила игры.
Сложности
Классическая проблема — это взаимодействие с разными отделами: аналитиками, маркетологами, разработчиками. Нужно уметь находить общий язык, доносить свою мысль и слышать коллег.
Нужно уметь находить общий язык, доносить свою мысль и слышать коллег
Проблема современного дизайнера — возможность выгорания. Часто дизайнеры — это творческие люди, которым важно постоянно искать для себя подпитку. Рекомендую помимо рабочих задач заниматься чем-то для своего удовольствия.
Бывает, что в работе чего-то не хватает, упираешься в потолок. В этом случае простой выход — постоянное обучение.
Конкуренция и заработная плата
Кажется, что конкуренция на рынке высокая. Но парадокс в том, что, когда тебе реально нужен дизайнер, найти его сложно. Существует большой разрыв. Есть опытные дизайнеры-звезды, и есть много начинающих. Но между ними очень маленькая прослойка дизайнеров хорошего среднего уровня. А в 90% случаев ищут как раз таких специалистов с определенным опытом.
На мой взгляд, это связано с широко распространенным мнением, что в дизайн легко попасть, там отличные зарплаты и стильные офисы. Но на самом деле это не так просто. Онлайн-курсы — это только первый шаг. Дальше нужно потратить ресурсы на то, чтобы наработать необходимые навыки и опыт. Сразу после учебы найти работу сложно. Но среди моих студентов есть небольшой процент тех, кому это удалось. Все зависит от того, как ты относишься к процессу обучения, готов ли вкладываться, делать больше, чем просят, задавать вопросы и трудиться. Поэтому, чтобы найти работу и стать специалистом, важно вкалывать, много работать.
Чтобы найти работу и стать специалистом, важно вкалывать
Часто я замечаю, что начинающие дизайнеры мало в себя верят. Но на самом деле уже во время обучения нужно о себе заявлять, демонстрировать свои сильные качества. Постоянно развивать Soft Skills.
При выборе места работы важно руководствоваться потенциалом развития в этой компании. На начальном этапе лучше поработать в агентстве, где есть постоянный поток разных задач и вызовов. Это поможет наработать опыт. В то время как в продуктовом дизайне ты долгое время будешь работать над одним проектом.
Заработная плата дизайнеров зависит от многих факторов. Например, в Москве она примерно на 30% выше, чем в регионах. В агентствах она чуть меньше, в продуктовом дизайне — чуть больше.
Иногда я вижу совсем неконкурентные зарплаты в 30 000 рублей. На них даже не стоит обращать внимание. Начальная зарплата для новичков, которые могут доказать свои компетенции, — 70 000 — 90 000 рублей. Хорошие дизайнеры получают 200 000 — 220 000 рублей.
Значение профессии
За последние годы дизайнер вышел из роли оформителя. Особенно это видно сейчас, когда бизнес массово переходит в онлайн. В этой ситуации роль дизайнера моментально превращается в ключевую. От того, как он сделает интернет-магазин и продумает UX, зависит, будет ли бизнес жить дальше. Поэтому сегодня хорошие дизайнеры все глубже проникают в бизнес и маркетинг, осознавая свою роль в компании.
Нужно понимать, что дизайн и искусство — это разные вещи. Художник занимается самовыражением, делает так, как он видит. Дизайнер работает по-другому. Он решает конкретные бизнес-задачи, исходя из проблем и запросов аудитории. Специалист создает продукт, который нравится пользователю, и приносит деньги бизнесу.
UX-дизайнер от «Нетологии»
Для кого:
— начинающие дизайнеры
— веб- и mobile-дизайнеры
— менеджеры в digital
Длительность: 6 месяцев
Сколько стоит: 47 940 рублей с учетом скидки 40%
Подробнее здесь.
Дизайнер интерфейсов от «Яндекс.Практики»
Для кого:
— начинающие дизайнеры
Длительность: 7 месяцев
Сколько стоит: вводный курс — бесплатно, 80 000 рублей при оплате всей суммы сразу
Подробнее здесь.
Программа «Дизайн в цифровой среде» от Высшей школы экономики
Для кого:
— для тех, кто хочет получить профессию дизайнера цифрового продукта: интерфейсов (UI) и пользовательского опыта (UX).
Длительность: 1 год
Сколько стоит: 220 000 рублей
Подробнее здесь.
UX/UI-дизайнер, Intterra
Опыт работы: не требуется
Заработная плата: от 100 000 рублей
Требования:
— знание основных инструментов дизайна и прототипирования
— опыт развития дизайн-систем
— знание и понимание гайдов HIG и Material
— умение презентовать и защищать свои решения, работать в команде.
Подробнее здесь.
Web-designer, Oxem Studio
Опыт работы: не требуется
Заработная плата: 55 000 — 80 000 рублей
Требования:
— наличие портфолио по дизайну сайтов с актуальными работами
— креативность, хороший вкус, здравый перфекционизм, любовь к деталям и мелочам
— умение прототипировать, создавать удобные и понятные интерфейсы
— знание Figma, программ пакета Adobe.
Подробнее здесь.
UX designer, Kaspi Bank
Опыт работы: не требуется
Требования:
— понимание принципов UI/UX
— понимание процесса разработки от прототипа до передачи готового интерфейса в рабочую эксплуатацию
— работа с обратной связью от пользователей и аналитическими данными
— умение работать в Sketch
— знание актуальных трендов в дизайне и умение их применять, знание законов веб-типографики.
Подробнее здесь.