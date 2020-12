Профессия будущего. О работе в сфере цифрового дизайна: навыки, зарплата и конкуренция

По данным Министерства труда Казахстана, без работы во время карантина остались более 4 млн человек, в Кыргызстане более 700 тысяч, в Узбекистане более 2 млн человек. Для тех, кто потерял работу и еще не успел адаптироваться к новым реалиям, мы запустили спецпроект о том, как выбрать и получить новую востребованную профессию, не оставшись на обочине онлайн-мира.

Мы будем общаться с представителями новых профессий, которые работают в крупных компаниях, и рассказывать о специфике их работы. Прошлая статья была с Software Architect международной компании Acronis. Сегодня публикуем интервью с дизайнером и продюсером направления обучения «Дизайн» в «Нетологии».





Андрей Малеваник, 35 лет, город — Москва, дизайнер и продюсер направления обучения «Дизайн» в «Нетологии», facebook





Выбор профессии и карьера

Я получил художественное образование, но не очень верил в профессиональное искусство. Поэтому ушел в дизайн, занимаюсь этим около 15 лет. Поработал в агентствах, на фрилансе, в продуктовом дизайне.

Когда я начинал свою карьеру, понятия «digital-дизайн» еще не было. Поэтому я занимался графическим дизайном, специализировался на айдентике. Постепенно вместе с развитием рынка занялся веб-дизайном, дизайном интерфейсов. Стал мультидисциплинарным специалистом, который может закрыть любую дизайн-задачу.

После этого я занялся арт-дирекшном, менторингом, развивал небольшие дизайн-команды. Постепенно перешел в преподавание и разработку образовательных онлайн- и офлайн-продуктов. Сейчас я продюсер образовательных программ в «Нетологии».





Как стать дизайнером

Дизайну можно обучиться самостоятельно. Сегодня есть множество доступных источников информации для этого. Но есть и проблема — непрогнозируемый результат. Самообучение — это рискованный путь без финальной точки. Поэтому, если вы хотите стать дизайнером, например, через год, такой подход не подойдет.

Обучаться в университете в течение пяти лет я не советую. Индустрия дизайна молодая, и в ней все быстро меняется. Программы обучения в университете значительно отстают от реальности. Но, если у вас есть время, можно поискать короткие программы: на один или два года.





Есть и современные форматы обучения: онлайн-курсы, интенсивы. Они все разные, решают разные задачи, занимают разное количество времени. Я верю в онлайн-образование, но проблема такого формата в том, что не у всех хватает мотивации пройти курс до конца. Идеально, когда формат обучения смешанный: онлайн и офлайн. Поэтому можно поискать небольшие частные школы, которые предлагают качественные программы.





Обязанности и навыки

Веб-дизайн сегодня стал более регламентирован. Современного дизайнера можно назвать инженером, от которого требуется определенный набор навыков:

— навыки визуального дизайна — это база, 90% работы любого дизайнера

— понимание Customer Journey Map, Job to be Done, метода персон и других уже устоявшихся инструментов дизайна, которые помогают найти идеи для удобного интерфейса.

И, если вы претендуете на работу, нужно принять эти правила игры.





Сложности

Классическая проблема — это взаимодействие с разными отделами: аналитиками, маркетологами, разработчиками. Нужно уметь находить общий язык, доносить свою мысль и слышать коллег.

Нужно уметь находить общий язык, доносить свою мысль и слышать коллег





Проблема современного дизайнера — возможность выгорания. Часто дизайнеры — это творческие люди, которым важно постоянно искать для себя подпитку. Рекомендую помимо рабочих задач заниматься чем-то для своего удовольствия.





Бывает, что в работе чего-то не хватает, упираешься в потолок. В этом случае простой выход — постоянное обучение.





Конкуренция и заработная плата

Кажется, что конкуренция на рынке высокая. Но парадокс в том, что, когда тебе реально нужен дизайнер, найти его сложно. Существует большой разрыв. Есть опытные дизайнеры-звезды, и есть много начинающих. Но между ними очень маленькая прослойка дизайнеров хорошего среднего уровня. А в 90% случаев ищут как раз таких специалистов с определенным опытом.

На мой взгляд, это связано с широко распространенным мнением, что в дизайн легко попасть, там отличные зарплаты и стильные офисы. Но на самом деле это не так просто. Онлайн-курсы — это только первый шаг. Дальше нужно потратить ресурсы на то, чтобы наработать необходимые навыки и опыт. Сразу после учебы найти работу сложно. Но среди моих студентов есть небольшой процент тех, кому это удалось. Все зависит от того, как ты относишься к процессу обучения, готов ли вкладываться, делать больше, чем просят, задавать вопросы и трудиться. Поэтому, чтобы найти работу и стать специалистом, важно вкалывать, много работать.

Чтобы найти работу и стать специалистом, важно вкалывать





Часто я замечаю, что начинающие дизайнеры мало в себя верят. Но на самом деле уже во время обучения нужно о себе заявлять, демонстрировать свои сильные качества. Постоянно развивать Soft Skills.

При выборе места работы важно руководствоваться потенциалом развития в этой компании. На начальном этапе лучше поработать в агентстве, где есть постоянный поток разных задач и вызовов. Это поможет наработать опыт. В то время как в продуктовом дизайне ты долгое время будешь работать над одним проектом.





Заработная плата дизайнеров зависит от многих факторов. Например, в Москве она примерно на 30% выше, чем в регионах. В агентствах она чуть меньше, в продуктовом дизайне — чуть больше.

Иногда я вижу совсем неконкурентные зарплаты в 30 000 рублей. На них даже не стоит обращать внимание. Начальная зарплата для новичков, которые могут доказать свои компетенции, — 70 000 — 90 000 рублей. Хорошие дизайнеры получают 200 000 — 220 000 рублей.





Значение профессии

За последние годы дизайнер вышел из роли оформителя. Особенно это видно сейчас, когда бизнес массово переходит в онлайн. В этой ситуации роль дизайнера моментально превращается в ключевую. От того, как он сделает интернет-магазин и продумает UX, зависит, будет ли бизнес жить дальше. Поэтому сегодня хорошие дизайнеры все глубже проникают в бизнес и маркетинг, осознавая свою роль в компании.

Нужно понимать, что дизайн и искусство — это разные вещи. Художник занимается самовыражением, делает так, как он видит. Дизайнер работает по-другому. Он решает конкретные бизнес-задачи, исходя из проблем и запросов аудитории. Специалист создает продукт, который нравится пользователю, и приносит деньги бизнесу.





