Профессия будущего. Мобильный разработчик об обязанностях, заработной плате и конкуренции

По данным Министерства труда Казахстана, без работы во время карантина остались более 4 млн человек, в Кыргызстане более 700 тысяч, в Узбекистане более 2 млн человек. Чей-то ручной труд автоматизировали, кто-то не научился мыслить по-новому, кто-то все еще не овладел ПК на продвинутом уровне.

Для тех, кто потерял работу и еще не успел адаптироваться к новым реалиям, мы запускаем спецпроект о том, как выбрать и получить новую востребованную профессию, не оставшись на обочине онлайн-мира.

Мы будем общаться с представителями новых профессий, которые работают в крупных компаниях, и рассказывать о специфике их работы. Сегодня интервью с лидером мобильной разработки компании «Леруа Мерлен».





Алексей Гладков, 31 год, родной город — Томск, технический архитектор мобильной разработки, youtube.com





Выбор профессии и карьера

Я технический архитектор мобильной разработки в компании «Леруа Мерлен». Занимаюсь развитием инженерной культуры и направления мобильной разработки в частности. Пишу приложения для потребителей. Занимаюсь этим около шести лет.

Многие жалуются, что в университетах обучают мертвым языкам программирования. Но, на мой взгляд, высшее образование дает огромную базу, которая нужна, чтобы стать хорошим специалистом. После успешного окончания вуза я некоторое время не занимался программированием, пока ко мне не обратился одногруппник с предложением о работе в сфере мобильной разработки. Я согласился и легко влился в новую для себя сферу благодаря фундаментальным знаниям, которые получил в университете.

Сегодня для всех будничных дел мы используем смартфоны





Мне понравилась мобильная разработка. Во-первых, я никогда не хотел заниматься сайтами. Во-вторых, с детства любил мобильную технику. В-третьих, сегодня для всех будничных дел мы используем смартфоны, трафик с компьютеров уходит все больше и больше. Поэтому я вижу в этом большую перспективу. Логическое продолжение мобильной разработки — интернет вещей. Как только люди поймут, как применять эти технологии в жизни, сегодняшний бум разработки покажется мелочью. Понадобится гораздо больше специалистов, чтобы покрыть все новые задачи.

Как стать мобильным разработчиком

Если вам 16 лет и у вас есть возможность получить базу в виде высшего образования, то я рекомендую поступить в университет.

Если вы уже гораздо старше и не готовы тратить время на получение высшего образования, можно пройти любые онлайн-курсы и получить базовые знания. После завершения таких курсов вы поймете, чем занимаются мобильные разработчики, получите вход в профессию. А дальше нужно развиваться самостоятельно. Все будет зависеть от того, сколько времени и сил вы будете вкладывать в развитие и обучение.

Еще один вариант — научиться мобильной разработке самостоятельно. Сегодня в интернете есть огромное количество бесплатных курсов и статей на habr.com или medum.com. У меня есть YouTube-канал Mobile Developer, где можно бесплатно посмотреть кучу видео по разработке мобильных приложений. Это может стать началом карьерного пути.

Отрасль мобильной разработки молодая, в ней нет устоявшихся критериев отбора. Вам могут отказать на десяти собеседованиях и взять на одиннадцатом. Но, если у вас есть необходимые для работы навыки и вы готовы учиться, скорее всего, сложностей с трудоустройством не будет. Возможно, первое время вам будут платить небольшую зарплату, но зато у вас будет время на развитие.

Обязанности и навыки





В мои задачи входит писать код и реализовывать фичи — добавлять определенный функционал в приложение. Есть несколько этапов работы:

1. Сначала разработчик получает техническое задание от заказчика. Часто это бывает сложно, так как не все заказчики умеют ставить понятные для разработчиков цели. Например, если ты хочешь, чтобы экран открывался быстро, надо сказать, за какое конкретное время он должен открываться. Обычно переводом задачи от заказчика к разработчику занимается бизнес-аналитик.

2. После того как разработчик получает техническое задание, он пишет код и проверяет его работу.

3. Следующий этап — pull request. На этом этапе к работе подключаются другие разработчики. Они рассматривают твою работу, дают комментарии, а после исправления ошибок одобряют процесс добавления вашей ветки кода к общей кодовой базе. Дальше подключаются дизайнеры, тестировщики, продуктологи, которые тоже дают свои комментарии. И вы, в зависимости от их пожеланий, вносите новые правки и снова отправляете продукт на pull request. Этот цикл повторяется, пока фича не будет готова.

4. Когда таких фичей накапливается определенное количество, команда готовит еще раз, проверяет работу приложения и выпускает релиз. Обновленное приложение попадает в AppStore или Google Play.

Разработчик участвует в процессе на стадии написания, pull request и заливки. Иногда нужно заниматься документацией, фиксировать проделанные шаги. В зависимости от того, насколько хорошая и крупная твоя компания, ты будешь либо только программировать и заниматься своими непосредственными обязанностями, либо будешь заниматься кучей дополнительных задач. Например, выполнять функции дизайнера или бизнес-аналитика.

Сложности

Самая частая сложность — разрыв между техническими требованиями и их реализацией. Все приложения разные, и каждая задача разработчика — это как научный проект. Чем ты опытнее, тем более точно можешь спрогнозировать результат и время работы. Но в любом случае не сможешь сказать наверняка. Бывает, что ты планируешь сделать задачу за четыре часа, а в итоге на нее уходит несколько дней.

Еще одна классическая проблема — «У меня работает, у вас нет». Иногда, чтобы найти проблему в системе, нужно проработать множество условий и ситуаций.

Технологии в мобильной разработке меняются раз в два-три года. Поэтому нужно быть готовым к тому, чтобы постоянно развиваться.





Конкуренция и заработная плата

На рынке труда до сих пор недостаточно разработчиков, особенно сейчас, когда все хотят войти в IT. Ценятся люди, которые могут быстро и качественно создавать системы в больших масштабах. В компаниях хотят заполучить готовых специалистов — людей, которые будут приносить результат.

На рынке труда до сих пор недостаточно разработчиков





При этом на рынок выходит огромное количество людей, которые оканчивают курсы и имеют базовые знания. Первое время такие специалисты стремятся наработать имя и отработать навыки на практике. А когда они начинают приносить результаты, у них происходит резкий скачок в заработной плате.

В США выделяют три уровня развития, которых придерживаются и в России:

— Senior — самый мощный и серьезный разработчик, который многое знает и умеет, а также может научить этому других. Они программируют меньше и выполняют менеджерские задачи. В мобильной разработке могут получать от 150 000 до 300 000 рублей в месяц.

— Middle — специалист среднего уровня, который может качественно выполнить хорошо описанную задачу. Они в среднем зарабатывают от 100 000 до 200 000 рублей в месяц

— Junior — начинающий специалист, который задает много вопросов и имеет большие перспективы в будущем. Они могут зарабатывать от 50 000 до 120 000 рублей.

Есть еще уровень стажера — это позиция, которую можно занять после окончания курсов. Такие люди работают за опыт своих коллег.

Все это деление условное. В одной компании вас могут называть Senior, а в другой Junior.

Значение профессии

Мобильный разработчик — лицо компании. Мы создаем продукт, которым непосредственно пользуются люди. Поэтому приложение всегда должно быть красивым, удобным, быстрым и так далее.









Где учиться

Факультет iOS-разработки от GeekBrains





Для кого:

— новички в программировании

— начинающие iOS-разработчики

— практикующие IT-специалисты.

Длительность: 1 год

Сколько стоит: первые полгода бесплатно, после этого 4990 рублей в месяц.

Подробнее здесь.





Разработчик мобильных приложений от Skillbox





Для кого:

— для тех, кто мечтает создать свое приложение

— для тех, кто хочет стать разработчиком мобильных приложений

— для разработчиков из других сфер.

Длительность: зависит от программы

Сколько стоит: до 20 ноября скидка, 3900 рублей в месяц, первый платеж через шесть месяцев.

Подробнее здесь.





Android-разработчик с нуля от «Нетологии»





Для кого:

— для всех, кто хочет освоить мобильную разработку

— для предпринимателей

— для веб-разработчиков.

Длительность: 10 месяцев

Сколько стоит: 70 740 рублей

Подробнее здесь.

Где работать





Мобильный разработчик (React Native) в «Тинькофф»





Опыт работы: не требуется

Обязанности:

— развивать и помогать с развитием образовательной платформы

— разрабатывать мобильные приложения

— работать короткими итерациями в команде с продактом, дизайнером и другим разработчиком

— декомпозировать задачи, предлагать решения, оценивать объем работ и нести за это ответственность.

Подробнее здесь.





Программист-разработчик мобильного приложения в ТОО BIZ BIRGE





Опыт работы: не требуется

Заработная плата: от 200 000 до 500 000 тг

Обязанности:

— разработка приложения и дальнейшее обновление.

Подробнее здесь.





Разработчик мобильных приложений под iOS в банк «Точка»





Опыт работы: от 3 лет

Заработная плата: до 200 000 рублей

Обязанности:

— создавать лучший мобильный банк для предпринимателей.

Подробнее здесь.