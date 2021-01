Профессия будущего. Сколько зарабатывают Data Analysts в Казахстане, и почему они востребованы

По данным Министерства труда Казахстана, без работы во время карантина остались более 4 млн человек, в Кыргызстане более 700 тысяч, в Узбекистане более 2 млн человек. Для тех, кто потерял работу и еще не успел адаптироваться к новым реалиям, мы запустили спецпроект о том, как выбрать и получить новую востребованную профессию, не оставшись на обочине онлайн-мира.

Мы будем общаться с представителями новых профессий, которые работают в крупных компаниях, и рассказывать о специфике их работы. Недавно мы провели интервью с риск-менеджером компании Visa. Сегодня публикуем интервью с Data Analyst международной компании EPAM в Казахстане.

Канат Кусембаев, 38 лет, город — Нур-Султан, Data Analyst Team Leader





Выбор профессии и карьера

Я работаю в компании EPAM Kazakhstan на позиции Software Engineering Team Leader в области анализа данных. Выступаю на проектах в роли Data Product Owner и Data Consultant.

Сегодня факт, что информация окружает нас повсюду, а каждое наше действие оставляет цифровой след — очевиден. Я пришел к работе с данными из сферы клиентской аналитики на телекоммуникационном рынке. На тот момент компании в этой отрасли начали одними из первых собирать данные о продукте и о клиентском опыте, до конца не понимая ценность этой информации.

Со временем я стал все больше погружаться в это направление. В моем портфолио появилось множество кейсов из реальной жизни. Я понимал, что будущее за специалистами, которые будут уметь работать с данными и извлекать пользу из них независимо от основной профессии и предмета анализа.





Как стать Data Analyst

Часть инструментов, необходимых для работы в качестве Data Analyst, можно освоить самостоятельно. Также стоит получить образование в сфере IT.

Когда моих знаний и навыков стало недостаточно для того, чтобы извлекать, обрабатывать и анализировать все большее количество данных, я начал самостоятельно изучать технические инструменты анализа и скриптовые языки программирования. Затем, чтобы работать с большим объемом данных и высокой скоростью, с которой эти данные генерируются, я принял решение получить образование в сфере IT и поступил на Masters of Science in IT в University of Aberdeen.





Обязанности и навыки

Моя основная задача — помогать нашим клиентам находить инсайты в данных, которые могут помочь им решить реальные бизнес-проблемы. Data Analyst должен уметь извлекать информацию из различных источников, ориентироваться в сырых данных, подготавливать данные для использования, использовать их в пользовательских кейсах, необходимых бизнесу, получать выгоду для клиента из кейсов.









Сложности

Самым сложным в работе по схеме «Люди-Процессы-Технологии» является уровень «Люди». Порой бывает сложно убедить представителей бизнеса, что результатам анализа действительно можно доверять и принимать решения на их основе.





Конкуренция и заработная плата

Рыночная востребованность специалистов в области обработки данных высока, а людей, которые могут делать эту работу, в Казахстане не много. Профессия развивается бурно вместе с ростом объема данных, различных пользовательских кейсов, разных типов источников данных. Если взглянуть на Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2020, почти все пункты на графике развивающихся технологий будущего связаны с анализом данных. Такие специалисты на долгие годы будут обеспечены работой. Главное, найти нужное направление развития.

Рыночная востребованность специалистов в области обработки данных высока





Сегодня востребованы инженеры Big Data— это специалисты, которые разрабатывают решения для сбора, обработки и использования данных огромного объема с высокой скоростью прироста. Независимо от конечной цели применения этих данных задачи для таких специалистов всегда будут востребованы и актуальны.

В EPAM Kazakhstan существует программа подготовки инженеров Big Data из числа специалистов смежных специальностей, например, Java-разработчиков. Программа включает в себя множество технологических тем, необходимых для работы с большим объемом данных. Также она дает навыки работы с облачными решениями, так как практически все наши клиенты работают с ними. После прохождения программы подготовки и сдачи экзамена выпускники вовлекаются в проекты, связанные с Big Data, и развиваются в этом направлении.



Также хотелось бы отметить специальность Big Data DevOps или DataOps. Работа таких специалистов предполагает оперативное и безбарьерное предоставление актуальных и рабочих данных каждому участнику корпоративных процессов. Эти люди отвечают за то, чтобы весь процесс работы с данными учитывал инфраструктуру компании, количество пользователей, специфику самих данных.

На рынке данных есть еще одна роль — аналитик данных. Я называю таких людей детективами, расследования которых позволяют находить полезные инсайты. Эти специалисты должны уметь работать с данными так, чтобы приносить пользу бизнесу, решать его проблемы.





Специалисты Data Science пишут алгоритмы, которые позволяют автоматизировать процесс принятия решений. Или помочь человеку в принятии решений на базе имеющихся данных.

Заработная плата специалистов по работе с данными зависит от различных факторов. Например, доход инженеров Big Data в среднем на 25% выше, чем у разработчиков Business Intelligent. Есть также разница в зависимости от позиции в компании. Согласно опросам в казахстанском сегменте интернета, стажеры получают в среднем около 150 000 тенге, а тимлиды — 692 000 тенге. Это усредненные показатели, в отдельных случаях компании готовы платить тимлиду с опытом около 1 500 000 тенге.





Значение профессии

Если говорить о пользе анализа данных для организаций, то в современных условиях это становится гигиеническим фактором, необходимостью для работы любого бизнеса, даже считающего себя нецифровым.













Introduction to Data Analytics от компании IBM

Для кого:

— для тех, кто хочет понять основы Data Analytics.

Длительность: 11 часов

Сколько стоит: свободный доступ

Подробнее здесь.





Курс «Аналитик данных с нуля» от Skillbox

Для кого:

— студенты технических вузов

— руководители и владельцы бизнеса

— разработчики, которые хотят сменить профиль

— бизнес-аналитики.

Длительность: 190 онлайн-уроков

Сколько стоит: действует скидка, 2345 рублей в месяц

Подробнее здесь.





Курс «Твой путь в Data Analytics» от karpov.courses

Для кого:

— для новичков в сфере Data Analytics.

Длительность: 5 месяцев

Сколько стоит: свободный доступ к демо-версии, 80 000 рублей за полную версию

Подробнее здесь.













Senior Data Analyst в EPAM Kazakhstan





Опыт работы: от 2 лет

Требования:

— cтепень бакалавра / магистра в области информационных технологий

— опыт работы в международных компаниях

— не менее 2-3 лет опыта работы в области анализа данных

— свободное владение английским языком..



Подробнее здесь.





Data-инженер в ForteBank

Опыт работы: 1-3 года

Заработная плата: от 550 000 тг

Требования:

— опыт работы в IT

— знание SQL, PL/SQL

— понимание BI-платформ и решений

— аналитическое мышление.

Подробнее здесь.





IT Business Analytics, стажер в Procter & Gamble

Опыт работы: не требуется

Заработная плата: от 70 000 руб

Требования:

— студенты 3+ курса и недавние выпускники

— хорошее знание английского языка

— увлечение аналитикой, бизнес-аналитикой и данными

— знание инструментов бизнес-аналитики.

Подробнее здесь.