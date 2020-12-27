Профессия будущего. Риск-менеджер компании Visa о конкуренции и перспективах





По данным Министерства труда Казахстана, без работы во время карантина остались более 4 млн человек, в Кыргызстане – более 700 тысяч, в Узбекистане – более 2 млн человек. Для тех, кто потерял работу и еще не успел адаптироваться к новым реалиям, мы запустили спецпроект о том, как выбрать и получить новую востребованную профессию, не оставшись на обочине онлайн-мира.

Мы будем общаться с представителями новых профессий, которые работают в крупных компаниях, и рассказывать о специфике их работы. Прошлая статья была с инженером по тестированию компании «Леруа Мерлен». Сегодня мы поговорим о профессии риск-менеджера с сотрудником компании Visa.

Лариса Макарова, город — Киев, старший директор и глава департамента управления рисками компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы





Выбор профессии и карьера

Я риск-менеджер. Возглавляю департамент управления рисками компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы, это 17 стран.

Я окончила университет по направлению романо-германской филологии. Но поняла, что знание языков само по себе не является профессией, это должно быть приложением к чему-то, и получила второе образование по специальности «экономист-финансист». Это позволило мне начать работу на позиции референта в одном из крупнейших на тот момент банков Украины, где я познакомилась с работой разных департаментов, но больше всего меня заинтересовали платежные карты. Они только пришли в нашу страну, только начали развиваться. Переход в процессинговый центр стал следующим этапом. В команде работали пять человек, и каждый занимался абсолютно всем: расчетами с клиентами, заключением договоров, спорными операциями. И для меня это была своеобразная школа, и школа жизни, и школа банковского дела, где я на собственном опыте могла попробовать все.

Поскольку в принципе мое кредо по жизни — это «добро побеждает зло», и я борец за справедливость, мне было близко понимание необходимости обеспечить безопасность по платежным картам. Я перешла в направление риск-менеджмента, чтобы с помощью технологий защищать потребителей.

Когда в страну зашел бренд Visa, я увидела возможность применить два образования и полученные в банке практические знания и опыт. Как только в Visa открылась вакансия риск-менеджера, подала свою кандидатуру. На тот момент я была в положении, но в компании сказали, что готовы подождать меня и пригласили на работу после рождения ребенка. Для меня это стало еще одним доказательством, что Visa всегда выбирает опытных сотрудников и идет им навстречу, создавая комфортные условия для работы и профессионального развития.





Как стать риск-менеджером

Сегодня большинство риск-менеджеров — самоучки, как и я. В то время, когда я начинала работать, специального высшего образования в этой сфере просто не было. Только опыт.

Сегодня появилась возможность получить необходимые навыки и знания в университете. Например, получить профессию по специальности «кибербезопасность». Помимо этого есть ряд онлайн-курсов, которые дают возможность глубокого погружения в профессию.

Сегодня большинство риск-менеджеров — самоучки, как и я







Риск-менеджмент — это обширное понятие. На начальном этапе можно освоить одну специализацию и работать по ней. Например, есть компании, которые проводят аудиты банков по конкретным стандартам. Услуги таких специалистов очень востребованы. Или можно изучить направление IT-безопасности, что тоже актуально.





Обязанности и навыки

В зоне моей ответственности в компании Visa сегодня — разработка и внедрение региональной стратегии по управлению рисками, работа с банками, которые являются нашими клиентами, правительством, регулятором, правоохранительными органами и другими участниками рынка, которые составляют экосистему платежной индустрии.

Моя основная цель и задача — обеспечить безопасность участников экосистемы Visa.





Стратегия Visa — превентивная, наша задача предвидеть, предотвратить, и поэтому мы разрабатываем инструменты, которые способны на глобальном уровне технологически убрать саму возможность осуществления мошенничества.

Наша деятельность разделяется на несколько векторов:

— борьба с мошенничеством

— пресечение операций, которые имеют нелегальный характер и противоречат законодательству

— внедрение безопасности в новых технологиях, которые постоянно развиваются и меняются

— работа с банками, с которыми мы делимся своим опытом

— разработка более удобных и более безопасных способов платежей

— работа с регуляторами в направлении формулирования новых стандартов безопасности, исходя из опыта, который наработан глобально у Visa за 60 лет

— работа с правоохранительными органами в качестве экспертов.

Риск-менеджер — это советник, который помогает компании действовать правильно, чтобы безопасно развивать бизнес. Поэтому он должен понимать контекст, куда движется индустрия в целом, уметь анализировать и прогнозировать ситуацию, быть на шаг впереди.

В работе важна быстрая реакция. Когда что-то происходит, нужно уметь быстро сделать выводы и правильно среагировать.





Сложности

Важно всегда находиться в топе информационного поля, быть в курсе событий. Это ежедневный, кропотливый процесс, когда по крупинкам собирается информация, навыки, опыт, что позволяет риск-менеджеру быть на гребне, ведь риск-менеджер хорош тогда, когда он в курсе того, что происходит сегодня, и может спрогнозировать то, что произойдет завтра.

Еще одна сложность, которую я замечаю — нежелание компаний инвестировать в риск-менеджмент. Это свойственно, к сожалению, всем странам постсоветского пространства. Большинство топ-менеджеров не считает мошенничество реальной угрозой, рассчитывая, что кризис обойдет их стороной. В принципе культура риск-менеджмента в наших странах только зарождается, только сейчас создаются департаменты по управлению рисками, только сейчас набирают людей и только сейчас крупные игроки озадачиваются вопросами безопасности. Поэтому еще один мой вызов — убедить банкиров не только создавать подразделения риск-менеджмента, но и инвестировать в развитие технологий обеспечения безопасности.





Конкуренция и заработная плата

В западных странах понятие «риск-менеджер» появилось раньше. В странах нашего региона СНГ и Юго-Восточной Европы такой профессии не было, но сегодня ситуация изменилась.

Риск-менеджер — одна из наиболее востребованных специальностей наряду с IT-профессиями. Потому что IT-специалисты создают новые технологии, они должны быть не только удобными, но и безопасными для пользователей. И над этим работают риск-менеджеры.

Риск-менеджер — одна из наиболее востребованных специальностей наряду с IT-профессиями







Опытных специалистов по риск-менеджменту сегодня крайне мало. Организаций, которые поняли, что риск-менеджмент — это важно, и готовы инвестировать в это направление, больше, чем опытных специалистов. Поэтому, имея за плечами багаж знаний и желание развиваться в этой отрасли, работу найти несложно. Ситуация на рынке благоприятная, потому что спрос на профессионалов превышает предложение.

Уровень зарплаты риск-менеджера не может зависеть от объема развития бизнеса или продаж. Задача риск-менеджера — помочь бизнесу правильно развиваться, и он должен адекватно оценивать все риски, не имея личной заинтересованности. Поэтому у специалистов в этой отрасли должен быть высокий уровень зарплаты, чтобы они чувствовали себя комфортно и могли качественно делать свою работу.

Еще один вариант для развития и управления личным уровнем дохода — пойти в компании, которые специализируются на риск-консалтинге и продают свои услуги. Здесь вы можете направить усилия на то, чтобы продать как можно больше своих услуг и заработать на этом.





Значение профессии

Деятельность нашего подразделения дает компании возможность выполнять свою миссию – объединить мир с помощью самой инновационной, надежной и безопасной сети электронных платежей. Мы берем на себя ответственность за безопасность расчета и платежей, обеспечение комфорта потребителей при использовании наших продуктов и решений. Повышаем уровень доверия к бренду Visa и электронным платежам в целом.

Уровень мошенничества платежной системы Visa находится на исторических минимумах. В странах нашего региона — это менее 1 цента на каждые 100 долларов. Это значит, что с задачей риск-менеджмента Visa справляется очень хорошо.





Курс «Риск-менеджмент» от «Открытого университета»

Для кого:

— для начинающих риск-менеджеров.

Длительность: 10 недель

Сколько стоит: чтобы узнать стоимость и старт следующего набора, можно подписаться на новости.

Подробнее здесь.





Онлайн-курс «Управление рисками» от Skillbox

Для кого:

— product- и project-менеджеры

— тимлиды и руководители отделов

— начинающие риск-менеджеры

— для руководителей и собственников бизнеса.

Длительность: 2 месяца

Сколько стоит: 51 940 рублей

Подробнее здесь.





Тренинг «Риск-менеджмент» от Академии бизнеса EY

Для кого:

— руководители высшего и среднего звена

— риск-менеджеры, внутренние контролеры и аудиторы

— собственники бизнеса

— независимые директора.

Длительность: 2 дня

Сколько стоит: 35 000 рублей

Подробнее здесь.













Риск-менеджер в Kaspi Bank

Опыт работы: от 1 года

Требования:

— высшее экономическое/математическое/IT-образование

— аналитический склад ума

— готовность работать в режиме многозадачности и с большими объемами работы.

Подробнее здесь.





Начальник службы по управлению рисками в NOMAD insurance

Опыт работы: 3-6 лет

Требования:

— образование: высшее экономическое

— опыт работы: в банках или страховых компаниях на позиции риск-менеджера

— опыт работы с рейтинговыми агентствами

— языки: английский разговорный.

Подробнее здесь.





Главный риск-менеджер по рискам ИТ и ИБ в АО «Банк ЦентрКредит»

Опыт работы: 1-3 года

Требования:

— высшее техническое (ИТ/ИБ) образование

— стаж работы в сфере ИТ/ИБ-рисков или ИТ/ИБ-аудита не менее 2 лет

— знание регуляторных требований Казахстана, относящихся к СУР и ИБ

— знание методологий/стандартов ITIL, COBIT, ISO 27001/27005/22301.

Подробнее здесь.