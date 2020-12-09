Профессия будущего. Кто такие тестировщики, и почему они зарабатывают не хуже разработчиков

По данным Министерства труда Казахстана, без работы во время карантина остались более 4 млн человек, в Кыргызстане более 700 тысяч, в Узбекистане более 2 млн человек. Для тех, кто потерял работу и еще не успел адаптироваться к новым реалиям, мы запустили спецпроект о том, как выбрать и получить новую востребованную профессию, не оставшись на обочине онлайн-мира.

Мы будем общаться с представителями новых профессий, которые работают в крупных компаниях, и рассказывать о специфике их работы. Прошлая статья была с дизайнером и продюсером направления обучения «Дизайн» в «Нетологии». Сегодня рассказываем о профессии инженера по тестированию с сотрудником компании «Леруа Мерлен».

Денис Кудряшов, инженер по тестированию компании «Леруа Мерлен»





Выбор профессии и карьера

Я хотел получить образование в сфере программирования, но на тот момент поступить на разработчика у меня не получилось. Поэтому я получил специальность инженера по эксплуатации летательных аппаратов, работал в этой сфере. А когда в авиации наступило сложное время, сначала стал фрилансером в области веб-разработки, а потом устроился в одну компанию уже на позицию разработчика.

В ходе работы я понял, что мне не нравится исправлять за коллегами ошибки в коде. Был против позиции: «Зачем делать хорошо, если и так работает», стремился к тому, чтобы код был идеальным. И так как с позиции разработчика не мог донести, что код должен быть красивым и логичным, решил, что могу это делать как инженер по тестированию. Стал инициатором создания нового направления в компании и начал изучать эту сферу.

Я перешел в сферу тестирования четыре года назад и ни разу не пожалел. Это творческая профессия, которая требует отбросить шаблоны и границы в голове, чтобы находить возможные ошибки в работе продукта. Преимущество в том, что работа тестировщика довольно увлекательна. В то время как разработчики создают крутые вещи, но большинство их решений шаблонно.





Как стать инженером по тестированию

На мой взгляд, инженером по тестированию может стать практически любой человек.

В университетах обычно преподают только основы тестирования. Но сегодня есть множество онлайн-курсов, которые предлагают освоить профессию тестировщика с нуля. Вы можете выбрать любой. Обычно они длятся от двух до шести месяцев и дают студентам базовую информацию о теории тестирования, а также возможность попрактиковаться. Этой информации вполне достаточно, чтобы найти первую работу и начать карьеру. Но, если вы хотите стать хорошим специалистом, дальше нужно будет заниматься самообразованием.





Есть и другой путь — самостоятельное обучение. Я пошел именно по нему. Нашел всю необходимую литературу, изучил ее, свел к единой системе, посоветовался с коллегами и начал работать. В этом мне помог уже имеющийся опыт в разработке.

Есть замечательные книги, которые я рекомендую изучить:

1. «Тестирование программного обеспечения. Фундаментальные концепции менеджмента бизнес-приложений», Сэм Канер — в этой книге нет технических деталей создания тест-кейсов, но есть описание общей структуры тестирования. Книга довольно старая, но информация в ней до сих пор актуальна.

2. A Practitioner's Guide to Software Test Design, Lee Copeland — это классная книжка на английском языке, которая описывает техники тест-дизайна. Если изучить ее вместе с первой книгой, у вас сформируется полная картинка по тому, что, как и когда тестировать.





Обязанности и навыки

Я работаю в компании «Леруа Мерлен» полтора года. В мои обязанности входит составление тест-кейсов, то есть пошаговое описание того, что мы делаем с программой, чтобы проверить те или иные ее функции. Также я работаю в области автоматизации тестирования.

В целом в наши задачи входит обращать внимание команды на те области, которые у нас проседают.

Для работы инженером по тестированию важен IT-кругозор





Для работы инженером по тестированию важен так называемый IT-кругозор. В начале карьеры тестировщику не обязательно знать языки программирования. Достаточно понимать, как устроены основные процессы и этапы разработки программного обеспечения. Без этого будет сложно придумывать тестовые кейсы, незнание будет ограничивать вас. Поэтому лучше знать всего по чуть-чуть и в процессе работы дополнять свои знания.





Конкуренция и заработная плата

Зарубежные компании давно осознали потребность в инженерах по тестированию. Но в России это произошло недавно.

Сегодня профессия активно развивается. Но, как показывает практика, квалифицированных инженеров по тестированию все равно мало. Соответственно, спрос на специалистов высокий. Чаще всего компании стремятся нанимать опытных людей, но, несмотря на это, многие мои знакомые и ученики нашли свою первую работу в качестве тестировщиков без опыта.





После окончания курсов я рекомендую соглашаться на первую работу, которую вам предлагают. Это не обязательно должна быть крупная компания. В начале карьеры тестировщики сталкиваются с айтишной реальностью, которая временами может серьезно отличаться от полученных знаний. Поэтому в любом случае сначала важно пройти боевое крещение, получить опыт и понять, как можно объединить теорию и реальность, что и как вы можете улучшить в таких условиях.

При трудоустройстве важную роль играют soft skills. Человек, который вписывается в команду, умеет представить себя, может аргументировать свою точку зрения, будет востребован в любой компании, и ему даже могут сделать послабления в наличии всех необходимых hard skills.

Тестировщики сегодня получают не меньше, чем разработчики





Тестировщики сегодня получают не меньше, чем разработчики. Разница практически неощутима. Если средняя заработная плата в России около 40 000 рублей, то на старте карьеры в качестве инженера по тестированию в Москве вы сможете получать примерно в полтора-два раза больше.

Через год-полтора специалиста уже можно считать опытным, а значит, его стоимость на рынке возрастает, а заработная плата будет варьироваться в пределах 100 000 — 140 000 рублей.





Значение профессии

Основная задача инженера по тестированию — сделать продукт более качественным. Под качеством мы понимаем некий набор параметров, который пользователь хочет видеть в продукте. Тестировщик следит за тем, чтобы реальный продукт максимально совпадал с тем, каким его хотели сделать изначально.













Профессия инженер по тестированию от «Яндекс.Практикума»

Для кого:

— для тех, кто хочет получить новую профессию

Длительность: 4 месяца

Сколько стоит: вводный курс — бесплатно, далее 15 000 рублей в месяц или 50 000 рублей при единоразовой оплате.

Подробнее здесь.





Профессия тестировщик от Skillbox

Для кого:

— для новичков в IT

— для начинающих тестировщиков

Длительность: 586 онлайн-уроков

Сколько стоит: 3 месяца бесплатно, далее 7415 рублей в месяц

Подробнее здесь.





Профессия тестировщик ПО от «Нетологии»

Для кого:

— для тех, кто хочет получить профессию в ИТ

— для тех, кто работает в техподдержке

— для начинающих тестировщиков

Длительность: 6 месяцев

Сколько стоит: 77 900 рублей

Подробнее здесь.













Тестировщик в BI Group

Опыт работы: 1-3 года

Требования:

— понимание модели разработки ПО

— знания в классификации тестирования

— опыт тестирования веб- или мобильных приложений

— опыт работы с баг-трекинговыми системами

— умение писать простые SQL-запросы.

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Тестировщик ПО в «Like Центр»

Опыт работы: не требуется

Заработная плата: 40 000 — 60 000 рублей

Требования:

— понимание особенностей тестирования клиент-серверных, мобильных и web-приложений

— понимание жизненного цикла разработки ПО

— умение четко излагать свои мысли

— аналитический склад ума, ответственность и целеустремленность.

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Асессор-тестировщик в «Яндекс»

Опыт работы: не требуется

Требования:

— опыт ручного тестирования сервисов и приложений

— наличие собственного мобильного устройства и компьютера и готовность выполнять задания на них

— способность к монотонной деятельности

— наличие надежного и быстрого интернет-канала

— широкий кругозор во всем, что связано с интернетом.

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