Профессия будущего. О работе менеджера по инновациям в PepsiCo Россия

По данным Министерства труда Казахстана, без работы во время карантина остались более 4 млн человек, в Кыргызстане более 700 тысяч, в Узбекистане более 2 млн человек. Для тех, кто потерял работу и еще не успел адаптироваться к новым реалиям, мы запустили спецпроект о том, как выбрать и получить новую востребованную профессию, не оставшись на обочине онлайн-мира.

Мы будем общаться с представителями новых профессий, которые работают в крупных компаниях, и рассказывать о специфике их работы. Недавно мы опубликовали интервью с руководителем отдела роботизации бизнес-процессов в Beeline Казахстан. В этот раз предлагаем интервью с руководителем TechLab при PepsiCo Россия о профессии менеджера по инновациям.





Александра Сухарева, руководитель TechLab при PepsiCo Россия





Выбор профессии и карьера

Я финансист по образованию, но на третьем курсе начала работу на позиции маркетолога. Уже 14 лет работаю в секторе FMCG, большую часть карьеры занималась digital-, product- и трейд-маркетингом. Мне всегда нравились технологии, интересовали процессы автоматизации и роботизации бизнес-процессов. Поэтому в дополнение к основной работе я занималась тем, что с нуля создавала корпоративные сайты и порталы, автоматизировала процессы, связанные с аналитикой. Но не понимала, как применить любовь к технологиям в своей работе более масштабно.

Семь лет назад я пришла в PepsiCo как трейд-маркетолог. Вместе с коллегами поддерживала разные digital-проекты, изучала процессы внутри компании, замечала возможности для автоматизации, но не могла на них повлиять.

PepsiCo — один из крупнейших производителей продуктов питания. Компания имеет сильную инновационную школу в этой области. Но сегодня технологии стремительно проникают в жизнь потребителей, меняют их запрос к бизнесу. Поэтому нам тоже приходится подстраиваться и даже пытаться опережать эти запросы. Для этого в 2019 году в компании произошли небольшие изменения, возродился проект, который был посвящен системной работе со стартапами и технологиями. Это меня заинтересовало, и я заняла позицию руководителя лаборатории по работе со стартапами в PepsiCo Россия.

Работа с технологиями, возможность выстраивать что-то новое там, где раньше ничего не было, меня увлекла. Я выросла в корпоративной среде, работала в крупных компаниях, где ты постоянно находишься в процессе, что-то дорабатываешь и не всегда видишь результат. Но в стартапах скорость внедрения изменений высока. Мы находимся в состоянии постоянного получения быстрого результата. Это мотивирует.





Как стать менеджером по инновациям

Я читала литературу, где зарубежные партнеры и компании делятся своим опытом внедрения инноваций, работы с гипотезами, а также своими провалами. Впитывала специфичную терминологию, которую многие не понимают.

Рекомендую читать книги, которые захватывают тему развития инноваций в общем, а также те, которые посвящены отдельным аспектам деятельности, и даже научную фантастику. Например, Лю Цысинь «Задача трех тел» — это фантастическая книга, которая дает порцию вдохновения для новых идей. Книга Юваль Харари «Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня» про то, в каком направлении мы развиваемся и куда движемся. Книга Nothing Ventured, Nothing Gained рассказывает о том, как важно постоянно находиться в поиске новых задач и их решений. Еще одна книга — Климан Дженни «Секс без людей, мясо без животных» — учит критическому отношению к зарождающимся трендам.





Также мы с коллегами регулярно читаем дайджесты, исследования Gartner, статьи TechCrunch или vc.ru.

Сегодня для менеджеров по инновациям есть несколько обучающих курсов. Например, от GenerationS. Каждый из них закрывает определенный блок вопросов. Есть общие курсы, которые дают базовую информацию о работе инновационного сообщества. Есть более глубокие, например, по стратегическому мышлению в инновациях, работе с венчурными инвесторами, оцениванию стартапов. Есть курсы, которые ориентированы на практику, как программа Digital Transformation Officers от «Сколково».





Обязанности и навыки

Как корпоративный инноватор, я нахожу боль бизнеса и описываю ее для составления технического задания. Под этот запрос нахожу технологические решения, которые позволят максимально быстро, качественно и по возможности недорого улучшить, решить, переделать эту проблему. Затем мы с заказчиком выбираем наиболее подходящую технологию и проводим пилот. Если все проходит успешно и технология действительно подходит для решения задачи, мы начинаем постоянное сотрудничество со стартапом.

Для выполнения этой работы нужно понимать задачи и основные процессы большинства департаментов, видеть в них возможности для оптимизации, смотреть через призму повышения эффективности.

Роль корпоративного инноватора состоит в том, чтобы постоянно искать. Рынок и потребители меняются, технологии эволюционируют, и, если ты остановишься, сразу отстанешь. Также важно понимать, что выбранное решение не будет оставаться эффективным вечно. Оно может устареть уже через месяц, и за этим тоже надо следить.

Роль корпоративного инноватора состоит в том, чтобы постоянно искать







Инноватор — публичное лицо. Для сотрудников он транслирует информацию о возможностях улучшения бизнес-процессов, чтобы вовлекать их в эту деятельность, быстрее развиваться. Для партнеров и внешних экспертов корпоративный инноватор становится точкой входа для дальнейшего общения с компанией и создания совместных проектов.

Широкий спектр полномочий и ответственности требует от человека наличие полезных soft skills. Важны навыки убеждения, публичных выступлений, знание менеджмента, умение видеть в процессах изъяны, стремление внедрять что-то новое. Также нужно развивать стрессоустойчивость, понимать, что твои и чужие проекты могут не взлететь, видеть в каждом провале опыт.





Сложности

Корпоративный инноватор занимается тем, что находит проблемы и пытается их решить, втягивая в процесс большое количество людей. Это нравится не всем. Консервативно настроенных людей достаточно много, и для них инноватор может быть раздражителем. Такие люди могут стать препятствием для реализации проекта и снизить пыл менеджера до нуля. Поэтому надо быть готовым к сопротивлению. Желательно иметь в компании человека, который будет помогать защищать инициативы менеджера по инновациям на уровне менеджмента.









Конкуренция

В России профессия менеджера по инновациям молодая. Но количество людей, которые интересуются этой ролью, растет. И это происходит в самых разных отраслях. Я знаю около 200 человек, которые занимаются управлением командами по инновациям.

Сегодня компании, которые хотят быть конкурентоспособными на рынке, создают внутри направление по работе с инновациями. У таких структур может быть множество названий, каждая компания адаптирует эту деятельность под себя. Чем больше будут развиваться технологии, тем чаще в компаниях будет расти потребность, чтобы кто-то целенаправленно занимался технологиями для них.

Компании, которые хотят быть конкурентоспособными на рынке, создают внутри направление по работе с инновациями







Требований к специалистам с ростом технологичных возможностей также будет больше. Нужно будет знать сферу технологий в деталях, понимать конъюнктуру рынка.





Значение профессии

Решения, которые мы применяем в бизнесе, приносят весьма ощутимый прирост к выручке, а также значительную экономию на оптимизации процессов. Также наша деятельность имеет просветительскую функцию. Мы общаемся с сотрудниками и рассказываем о том, как развивается рынок сегодня, поднимаем их digital-грамотность.









«Погружение в корпоративные инновации» от GenerationS

Для кого:

— для директоров по стратегии, развитию и инновациям

— для менеджеров по инновациям

— для искателей новых знаний.

Длительность: месяц

Сколько стоит: от 9490 рублей

Подробнее здесь.





«Менеджер по инновациям и стратегическому развитию» от Русской Школы Управления

Для кого:

— для тех, кто хочет развить профессиональные компетенции в сфере инноваций и стратегического развития.

Длительность: 4 дня

Сколько стоит: от 27 900 рублей

Подробнее здесь.





Специальность «инноватика» в МГТУ имени Н.Э. Баумана

Для кого:

— для тех, кто хочет стать дипломированным специалистом по инновационному развитию стран, регионов, территорий, отраслей и предприятий.

Длительность: 4 года

Сколько стоит: 302 533 рублей в год

Подробнее здесь.









Менеджер бизнес-инкубатора в Nazarbayev University

Опыт работы: 1-3 года

Требования:

— степень бакалавра/магистра в области делового администрирования, экономики и маркетинга, управления инновациями, стратегического менеджмента, инновационного развития, естественных и инженерных наук

— опыт работы в области развития инноваций, управления инновационными/технологическими проектами.

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Менеджер корпоративных инноваций и цифровых компетенций в Astana Hub

Опыт работы: 1-3 года

Требования:

— опыт в бизнес-анализе, опыт работы в сфере технологического бизнеса и IT-отрасли

— опыт поиска привлекательных венчурных проектов

— навыки переговоров на английском и русском языках

— навыки проведения исследований в сфере венчурного финансирования, технологического бизнеса, корпоративных инноваций.

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Менеджер по инновациям в Университет СИНЕРГИЯ

Опыт работы: 1-3 года

Требования:

— умение работать с открытыми источниками данных, включая источники на английском языке

— навык составления аналитических отчетов по заданной теме

— понимание принципов деловой коммуникации.

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