Профессия будущего. Кто такой разработчик RPA, и как он помогает бизнесу

По данным Министерства труда Казахстана, без работы во время карантина остались более 4 млн человек, в Кыргызстане более 700 тысяч, в Узбекистане более 2 млн человек. Для тех, кто потерял работу и еще не успел адаптироваться к новым реалиям, мы запустили спецпроект о том, как выбрать и получить новую востребованную профессию, не оставшись на обочине онлайн-мира.

Мы будем общаться с представителями новых профессий, которые работают в крупных компаниях, и рассказывать о специфике их работы. На прошлой неделе мы опубликовали интервью с Product Manager компании Kolesa Group. Сегодня рассказываем о RPA-разработчиках с руководителем отдела роботизации бизнес-процессов в Beeline Казахстан.





Александр Нуреев, 30 лет, город — Алматы, руководитель отдела роботизации бизнес-процессов в Beeline Казахстан, nureyev.it





Выбор профессии и карьера

Большая часть моей жизни связана с информационными технологиями. В конце 90-х родители подарили старшему брату компьютер, и с того периода я стал активно интересоваться трендами информационного мира. В начале 2000-х я подключился к сети Интернет и сразу научился создавать сайты. В 2007 году погрузился в сферу локализации программного обеспечения. Переводил soft с иностранных языков на русский, создавал русификаторы. Например, мне предложили работать над локализацией программы Winamp, ею пользовались миллионы пользователей. Работал с проектами Google, JetAudio.

В 2013 году я устроился в компанию Beeline Казахстан в качестве менеджера проектов. Но в свободное занимался тем, что переписывал чат онлайн-поддержки клиентов, полностью поменял его интерфейс. В 2019 году, когда руководство задумалось о роботизации бизнес-процессов, мне сделали предложение возглавить это направление. Мне понравилось, что эта деятельность позволяет в буквальном смысле создавать будущее. Здесь можно совмещать как творческое, так и системное мышление. Поэтому я решил попробовать. Сейчас в нашем отделе уже более 20 человек.





Как стать разработчиком RPA

Чтобы стать разработчиком RPA — Robotic Process Automation, желательно обладать базовыми навыками программирования. Тогда вы сможете быстрее освоить эту профессию.

Если вы оканчиваете школу и у вас еще нет высшего образования, рекомендую поступить в университет на IT-специальность. Обучение в хорошем вузе закладывает базу, помогает сформировать правильное мышление, развить способность к анализу информации. Все это необходимо в дальнейшей деятельности.

Если вы хотите сменить профессию и обучиться роботизации, рекомендую Академию UiPath. Там можно приобрести базовые знания и навыки, а затем устроиться на позицию стажера и начать работу над реальными проектами. Через полгода-год такой практики специалиста можно считать сформированным, он может дальше расти и развиваться в профессии.

Чтобы стать разработчиком RPA, желательно обладать базовыми навыками программирования







Не стоит бояться. Просто попробуйте пройти обучение. Если вам понравится эта деятельность, вы сможете пройти курс до конца, значит, у вас есть потенциал для развития.

Для прокачки своих навыков и получения актуальной информации можно читать новостные порталы. Также важно не забывать про технические форумы, которые посвящены RPA. Там коллеги часто делятся практическими знаниями и инсайтами.

Внутри компании мы также проводим обучение. Запустили два RPA-марафона для сотрудников. И уже есть кейсы, когда сотрудники других направлений прошли обучение у нас и теперь занимаются роботизацией процессов в своем отделе. Например, сотрудник отдела продаж создал уже пять роботов. Помимо этого при поддержке HR-отдела мы запустили Школу роботизации, где каждый сотрудник может пройти обучающий курс и освоить новую профессию.





Обязанности и навыки

Мы создаем роботов, которые автоматизируют бизнес-процессы компании. Избавляем сотрудников Beeline Kazakhstan от монотонной работы, которую может делать машина. В этом много преимуществ. Во-первых, робот работает в 3-4 раза быстрее. Во-вторых, ему не нужен отдых и выходные. И в-третьих, он не ошибается. Поэтому моя задача — сделать так, чтобы сотрудники Beeline тратили меньше времени на ненужную работу, а больше обучались, прокачивали свои профессиональные навыки.

Для работы в IT важно системное мышление. Также рекомендую изучить UX/UI-дизайн. Помимо этого, чтобы работать в сфере роботизации, нужно подробно изучить эту технологию и понять, как можно ее применять.





Если ты руководитель в сфере IT, ты должен не только разбираться в технологиях, но и обладать менеджерскими навыками. Также важно обладать стратегическим предпринимательским мышлением, чтобы наперед чувствовать тренды, ведь новые технологии появляются каждый день. В целом важно понимать, как устроен современный мир и куда он движется.

Чтобы прокачать эти компетенции, я рекомендую несколько книг: Рэй Далио «Принципы», Нассим Талеб «Черный лебедь», Уолтер Айзексон «Стив Джобс», Даниэль Канеман «Думай медленно… решай быстро», Адам Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов», Ли Куан Ю, «Из третьего мира — в первый».





Сложности

В сфере IT важно постоянно учиться самому и обучать своего робота разным возможным сценариям работы. Нужно понимать, что свой продукт надо постоянно совершенствовать. Не стоит расстраиваться, если что-то не получается с первого раза.





Конкуренция и заработная плата

В США и Европе эта профессия развивается примерно с 2010 годов. К нам она пришла в 2016-2017 годах. И сейчас все больше компаний интересуется направлением роботизации, внедряет RPA-направление. Спрос на специалистов в этой сфере возрастает. На сайтах с вакансиями видно, что все больше компаний ищет RPA-разработчиков за рубежом и в России.

Если человек хочет перейти в эту сферу, он сможет быстро найти работу





В Казахстане специалисты тоже нарасхват, так как такие крупные компании, как Beeline, BI Group, ERG, уже активно внедряют направление RPA. Если человек хочет перейти в эту сферу, он сможет быстро найти работу как в Казахстане, так и за рубежом. Потому что специалистов по автоматизации на рынке мало, особенно талантливых.

Стажеры, которые только окончили обучение и еще не имеют опыта, могут зарабатывать от 100 000 тенге. Junior-специалисты могут получать 150 000 — 200 000 и выше. Сотрудники уровня Middle — около 400 000 тенге. А Senior — от 600 000 тенге и выше.





Значение профессии

Мы влияем на скорость бизнес-процессов. Теперь многие циклы могут происходить круглосуточно. Также мы работаем над улучшением качества сервиса компании.













RPA Starter — Russian от Академии UiPath

Для кого:

— для тех, кто хочет освоить новую профессию.

Длительность: 4 часа

Подробнее здесь.





RPA Lifecycle: Deployment and Maintenance от Coursera

Для кого:

— для начинающих RPA-разработчиков.

Длительность: 6 часов

Сколько стоит: свободный доступ

Подробнее здесь.





«Разработчик программных роботов (RPA) на базе UiPath и PIX» от OTUS

Для кого:

— для тех, кто хочет освоить новую профессию

— для тех, кто учил или изучает сейчас такие языки программирования, как: С, С++, C#, VB, VBA, JAVA и подобные.

Длительность: 5 месяцев

Сколько стоит: 30 000 рублей со скидкой

Подробнее здесь.













Младший разработчик программных роботов RPA в ООО «Антигравитация»

Опыт работы: не требуется

Заработная плата: от 35 000 рублей

Требования:

— высшее техническое или математическое образование

— удаленная работа

— будет преимуществом знание BPMN, SQL, REST и SOAP API, C#, Phyton.

Подробнее здесь.





Разработчик RPA в «Информаудитсервис»

Опыт работы: 1-3 года

Заработная плата: 70 000 — 150 000 рублей

Требования:

— техническое/математическое образование

— знание SQL и VBA

— понимание основных принципов оформления кода и построения IT-архитектуры

— опыт работы с RPA-инструментами (Blue Prism, UIPath, AA)

— удаленная работа.

Подробнее здесь.





Старший эксперт (направление инжиниринга бизнес-процессов) в ForteBank

Опыт работы: 3-6 лет

Заработная плата: до 520 000 тенге

Требования:

— понимание технологии RPA и ограничений данной технологии

— знание SQL на уровне построения базовых запросов

— опыт работы с camunda-modeler, youtrack

— понимание банковских систем (BPMN, АБИС Colvir, Compass+, Lotus, Интернет банкинг) приветствуется

— понимание методологий SCRUM.

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