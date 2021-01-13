Профессия будущего. Кто такие Product-менеджеры, как освоить профессию, и сколько можно зарабатывать

По данным Министерства труда Казахстана, без работы во время карантина остались более 4 млн человек, в Кыргызстане более 700 тысяч, в Узбекистане более 2 млн человек. Для тех, кто потерял работу и еще не успел адаптироваться к новым реалиям, мы запустили спецпроект о том, как выбрать и получить новую востребованную профессию, не оставшись на обочине онлайн-мира.

Мы будем общаться с представителями новых профессий, которые работают в крупных компаниях, и рассказывать о специфике их работы. На прошлой неделе мы опубликовали интервью с Data Analyst международной компании EPAM в Казахстане. Сегодня рассказываем о профессии Product Manager с Head of Product компании Kolesa Group.

Севиль Дарган, 30 лет, город — Алматы, Head of Product в Krisha.kz, linkedin





Выбор профессии и карьера

Я Head of Product проекта «Крыша». Это сайт объявлений №1 в Казахстане.

Я окончила технический университет по IT-специальности. Работала в веб-студии, где обучилась проектному менеджменту. Это направление было мне близко, так как я со студенчества проявляла навыки организации, коммуникации. В 2018 году перешла в продуктовую компанию Kolesa Group. Начинала с позиции менеджера и за три года доросла до Head of Product.





Как стать Product Manager

Университет — это место, где мы изучаем теорию, прокачиваем навыки анализа и восприятия информации, а также коммуникации. Но прийти к профессии Product Manager можно и путем самообучения, для этого не обязательно иметь профильное образование.

Прийти к профессии Product Manager можно и путем самообучения





Если вы не знаете, с чего начать, мы с командой разработали рекомендации для начинающих Product-менеджеров с необходимой литературой, telegram-каналами, видеолекциями. Помимо этого есть онлайн-курсы на Coursera, классная платформа GoPractice, видеолекции на YouTube, «Школа Яндекса». Такие площадки помогут вам изучить основы Product Management и понять, нравится вам это направление или нет. Также мы запустили бесплатный онлайн-курс Kolesa Upgrade, выпускники которого получат новую профессию и смогут начать карьеру в качестве менеджера на junior-позиции.





Рекомендую следить за крупными продуктовыми компаниями, смотреть, какие требования к кандидатам они предъявляют, и двигаться в этом направлении. Читать классическую литературу по менеджменту. Я всегда слежу за новостями, читаю полезные статьи и смотрю видео, участвую в конференциях. Круче всего прокачивает практический опыт, который ты получаешь, работая над конкретным продуктом.





Обязанности и навыки

За продуктом «Крыша» стоит команда разработки — порядка 30 человек, и почти столько же людей работает над сервисом, дизайном, маркетингом, инфраструктурой, сбором и анализом данных. Задача Product Manager в этой системе — управлять всеми процессами, связанными с деятельностью команды, нести ответственность за продукт, задавать стратегию его развития, отвечать на вопросы о том, что мы делаем и зачем, куда мы идем, какие ключевые показатели есть в нашей работе. В зону моей ответственности входит и мотивация сотрудников.

Задача Product Manager — управлять всеми процессами, связанными с деятельностью команды, с целью роста продукта





Наш продукт делится на несколько команд по направлениям, и у каждого из них есть свой Product Manager. Я работаю над тем, чтобы все эти команды приходили к результату и продукт в целом рос и развивался в соответствии с обозначенной стратегией.



В первую очередь, нужно обладать навыками проектного менеджмента — это база. Должны быть круто развиты Soft Skills и управленческие навыки, потому что ты постоянно работаешь с командой. Нужно понимать, как устроены процессы разработки, разбираться в аналитике, изучать потребности рынка, уметь делать выводы на основе этого и принимать решения для роста продукта. Также полезно развивать предпринимательское и стратегическое мышление.





Сложности

Каждый новый проект — это вызов самому себе. Но если любишь свой продукт и команду, все проблемы решаемы.

Product-менеджеры всегда работают с людьми. Как правило, в команде трудятся крутые специалисты. Важно любить людей и следить, чтобы они не перегорали. Потому что только с командой можно сделать хороший продукт.





Сфера IT — это всегда гонка, в которой нельзя отставать. Поэтому нужно прокачиваться и держать себя в тонусе. Быть жадным до знаний, не бояться задавать вопросы, чтобы расти дальше.





Конкуренция и заработная плата

Сфера IT постоянно растет. А для эффективного роста и развития необходим сильный менеджмент. Один человек не может управлять всеми сотрудниками и процессами. Гораздо эффективнее работают команды из 7-8 человек во главе с менеджером. Поэтому по мере роста IT-компаний растет потребность в Product-менеджерах.

Проблема в том, что у большинства кандидатов нет теоретической базы и релевантного опыта, чтобы сразу войти в компанию и выполнять свои обязанности. Но если у вас есть азы проектного менеджмента, небольшой опыт управления, то можно прокачаться и занять хорошую позицию.

Самое главное, что менеджер может дать компании — рост продукта





Недавно в нашей компании проводили исследование рынка менеджеров в Казахстане. Согласно этим данным, медиана уровня заработной платы в стране — от 200 000 тенге у начинающих специалистов до 600 000 у опытных сотрудников. Внутри крупных продуктовых компаний есть грейды: junior, middle, senior, которые зависят от ваших навыков, знаний, обязанностей. И в соответствии с этим формируются заработные платы. Иногда менеджер может получать до 2 000 000 тенге, все зависит от компании.





Значение профессии

Самое главное, что менеджер может дать компании — рост продукта. Важно внести такой вклад, чтобы бизнес мог кратно расти. Например, капитализация нашей компании растет в два раза каждый год несколько лет подряд. Это невозможно было бы сделать без правильно организованного подхода к менеджменту внутри компании.









«Product-менеджмент» от Kolesa Upgrade

Для кого:

— студенты, junior project- и product-менеджеры

— менеджеры из других индустрий

— стартаперы и предприниматели.

Длительность: 12 недель

Сколько стоит: курс бесплатный, но нужно пройти отбор

Подробнее здесь.





Симулятор от GoPractice

Для кого:

— специалисты из IT-сферы

— предприниматели и руководители команд

— product-менеджеры и продуктовые аналитики.

Длительность: примерно полтора месяца, если заниматься по часу в день

Сколько стоит: 45 900 рублей

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Digital Product Management от University of Virginia

Для кого:

— для тех, кто хочет освоить новую профессию.

Длительность: 5 месяцев

Сколько стоит: свободный доступ

Подробнее здесь.





Product Manager в Kolesa Group

Опыт работы: 3-6 лет

Заработная плата: 300 000 — 600 000 тенге

Требования:

— не менее трех лет работы над интернет-проектами в команде дизайнеров, аналитиков, тестировщиков, backend, frontend и мобильных разработчиков.

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Product Manager в Samsung Electronics Central Eurasia

Опыт работы: 3-6 лет

Требования:

— высокий уровень знания английского языка

— высшее образование в сфере экономики, математики или финансов

— готовность и желание работать в Samsung.

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Assistant Product Manager в «Кока-Кола Алматы Боттлерс»

Опыт работы: 1-3 года

Требования:

— свободное владение английским, казахским и русским языками

— высшее образование в сфере экономики, маркетинга, делового администрирования

— опыт работы в сфере маркетинга и продаж.

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