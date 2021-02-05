Профессии будущего. Кто такой корпоративный бизнес-тренер, и как он влияет на работу компании





По данным Министерства труда Казахстана, без работы во время карантина остались более 4 млн человек, в Кыргызстане более 700 тысяч, в Узбекистане более 2 млн человек. Для тех, кто потерял работу и еще не успел адаптироваться к новым реалиям, мы запустили спецпроект о том, как выбрать и получить новую востребованную профессию, не оставшись на обочине онлайн-мира.

Мы будем общаться с представителями новых профессий, которые работают в крупных компаниях, и рассказывать о специфике их работы. Недавно мы опубликовали интервью с руководителем TechLab при PepsiCo Россия о профессии менеджера по инновациям. Сегодня расскажем о профессии бизнес-тренера с сотрудником компании Mondelez International.





Батыр Нарчаев, 41 год, город — Алматы, корпоративный бизнес-тренер, @batyrnarchaev









Выбор профессии и карьера

Я корпоративный тренер в компании Mondelez International. В этом направлении работаю с 2012 года.

Сначала я работал в качестве менеджера. И, когда в компании открылась вакансия регионального тренера, сразу ей заинтересовался. На тот момент я уже долгое время увлекался изучением бизнес-литературы. Мне хотелось делиться тем, что я знаю, помогать людям. Поэтому я успешно прошел все этапы отбора и сменил направление деятельности. Ни разу не пожалел о своем выборе. Я получаю наслаждение от работы, постоянно развиваюсь сам и помогаю делать это коллегам.





Как стать бизнес-тренером

Я прошел обучение в Открытом тренерском университете Марка Кукушкина и получил сертификат бизнес-тренера. Также мы изучали коучинг, создание и проведение аудиторных тренингов, организацию практического обучения. Я продолжаю повышать квалификацию. Освоил навыки фасилитации, построения бизнес-игр, прошел тренинг по ТРИЗ.

Чтобы стать бизнес-тренером, самое главное — иметь искреннее желание обучать и развивать людей. Сегодня рынок трансформируется, все переходит в онлайн. И это отличный момент, чтобы войти в профессию с актуальными инструментами и знаниями.

Чтобы стать бизнес-тренером, самое главное — иметь искреннее желание обучать и развивать людей







Рекомендую посмотреть выступления Радислава Гандапаса, Марка Кукушкина, например, вебинар «Тренинг для тренеров». Также можно почитать книги на эту тему. Например, книгу Елены Сидоренко «Технологии создания тренинга. От замысла к результату». Это поможет вам понять, подходит ли вам подобная деятельность.

После выбора и прохождения соответствующего онлайн-курса рекомендую найти ментора, который поможет вам развить необходимые навыки на практике. Либо можно пойти на офлайн-обучение или тренинг, пообщаться с другими бизнес-тренерами, поделиться опытом друг с другом. Например, единомышленников можно найти на фестивале «ПиР. Практики Развития». После этого можно пробовать самостоятельно проводить тренинги.

Вы можете выбрать, каким бизнес-тренером хотите стать. Корпоративный бизнес-тренер — это многофункциональная роль. Человек на такой позиции должен обучать других широкому спектру навыков, исходя из запроса компании. Такая роль может подойти тем, кто хочет поменять профессию внутри фирмы, в которой работает. Если же вы специалист в определенной сфере и хотите обучать людей чему-то конкретному, скорее всего, вам стоит выбрать узкую нишу и развиваться в качестве фрилансера.





Обязанности и навыки

Бизнес-тренер — это помощник бизнеса, который дает возможность людям внутри компании становиться высококлассными профессионалами.

У каждой позиции в компании есть ряд компетенций, которыми должен обладать сотрудник на этой должности. Мы работаем над тем, чтобы понять, на каком уровне владения данными компетенциями находится человек по сравнению с идеалом. Выявляем пробелы, над которыми необходимо поработать. Затем обучаем сотрудников этим навыкам. Это могут быть программы по переговорам, продажам и даже по работе с Excel. После обучения мы сопровождаем людей до следующего этапа аттестации, чтобы оценить, насколько они продвинулись.





2020 год внес позитивные изменения в нашу работу. В сложной ситуации у нас появился классный продукт — методика смешанного обучения или blended learning. Это мировой тренд, который состоит в том, что сотрудник проходит и онлайн-, и офлайн-обучение, а также занимается саморазвитием. Все это происходит во время работы.

Важно хорошо понимать бизнес, знать, что на данный момент происходит внутри компании и в мире. И исходя из этого, осознавать, как вы можете помочь команде, что нужно дать людям в тот или иной момент. Например, во время карантина мы выяснили, что сотрудникам сложно осуществлять продажи по телефону. Мы нашли подходящий материал в нашей базе Корпоративного университета MDLZ, адаптировали его, и уже через неделю команда вернулась в прежний режим работы.

Бизнес-тренер также привносит в команду внешние тренды, новые подходы к управлению и развитию бизнеса.





Сложности

Бизнес-тренер получает много информации, один из первых узнает о новых тенденциях. И здесь важно не забывать о потребностях бизнеса, фильтровать информацию. При необходимости давать сотрудникам базовые фундаментальные вещи, а не только передовые и инновационные.

Также важно постоянно пополнять свои внутренние ресурсы. Бизнес-тренер часто общается с другими людьми, обучает их, отдает много энергии и сил. Нужно уметь отдыхать, восстанавливаться, заботиться о своем состоянии. Тогда вы сможете дать людям гораздо больше.





Конкуренция

На рынке много тренеров, но большинство из них не имеют достаточного уровня профессиональной подготовки. Я часто знакомлюсь и общаюсь с коллегами, вижу, что рынок бизнес-тренеров полон. Но далеко не все из них могут дать людям что-то полезное. Поэтому, если вы сумеете занять какую-то нишу, поймать тренд, будете постоянно развиваться, вы сможете стать востребованным специалистом.

Все зависит от вашего профессионализма и трудолюбия







Самозанятые и корпоративные бизнес-тренеры могут зарабатывать от 200 долларов до нескольких тысяч. Все зависит от вашего профессионализма и трудолюбия.





Значение профессии

Бизнес-тренер дает возможность компании быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, а значит, эффективно расти и приносить больше радости нашим потребителям.









Программа «Тренинг для тренеров» от ОТУМКа

Для кого:

— для корпоративных и независимых тренеров

— для опытных бизнес-тренеров

— для людей, мотивированных на профессиональное развитие.

Длительность: год

Сколько стоит: каждая из четырех сессий — 39 900 рублей

Подробнее здесь.





Переподготовка бизнес-тренеров от Национального института профессионального образования

Для кого:

— для тех, кто хочет дистанционно освоить престижную и востребованную профессию бизнес-тренера.

Длительность: 3 месяца

Сколько стоит: от 6000 рублей

Подробнее здесь.





Программа «Школа тренеров» от Международного института тренеров «ПРОФЕССИОНАЛ»

Для кого:

— для начинающих и опытных бизнес-тренеров.

Длительность: 2 месяца

Сколько стоит: 46 580 рублей

Подробнее здесь.













Бизнес-тренер в ТОО «Комфорт в дом»

Заработная плата: 250 000 — 300 000 тг

Опыт работы: 3-6 лет

Требования:

— высшее образование

— опыт работы в сфере продаж или обслуживания от 3 лет

— коммуникативные и ораторские способности.

Подробнее здесь.





Тренинг-менеджер в учебный центр Magnum

Опыт работы: 1-3 года

Требования:

— опыт работы в проведении тренингов

— знание методологии разработки тренингов

— умение мотивировать людей.

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Бизнес-тренер в NKB Group Kazakhstan

Заработная плата: от 300 000 тг

Опыт работы: 1-3 года

Требования:

— высшее образование

— опыт работы на аналогичной позиции от 1 года

— наличие собственных наработанных учебных программ

— наличие успешных кейсов по проведению тренингов.

Подробнее здесь.