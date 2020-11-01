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10 предпринимателей, которые занимаются развитием детского образования
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Сегодня в 18:00

10 предпринимателей, которые занимаются развитием детского образования

Санжар Шалкарбеков, родной город — Алматы, руководитель «Лиги роботов», Нур-Султан

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Система обучения должна быть личностно-ориентированной, учитывать персональные таланты и желания детей развиваться в конкретных областях. Современные технологии позволят конструировать индивидуальные планы развития ученика и адаптироваться под его темп восприятия информации. Развивать те навыки, способности детей, которые не будут автоматизированы машинами, развивать креативность, фокусировать внимание на поиске решений, нежели на зазубривании материала. И больше акцент ставить на онлайн-платформы обучения, поскольку текущий кризис и пандемия показали, что работа и обучение на онлайн-решениях вполне себе достойная альтернатива по ряду дисциплин. Конечно, это 100% панацея, но для учеников, не имеющих доступ к качественным знаниям в силу их расписания, кошелька или географии проживания, а онлайн-обучение создает возможность равного доступа.

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Лейла Мукашева, 46 лет, родной город — Атырау, дошкольное и школьное образование

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Для меня идеальная школа — это школа гуманной педагогики, где главный — ребенок, а не программа. Все должно строиться вокруг ребенка, а не вокруг программ и учителя. Школа должна стать местом, где ребенка понимают и любят, помогают познавать новое и создают условия для расширения его способностей и талантов.

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Даурен Каупынбаев, 52 года, город — Алматы, кандидат физико-математических наук, учредитель физико-математической школы TAMOS Education, генеральный директор образовательного центра TAMOS Education

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В будущем, даже при условии благоприятной эпидемиологической обстановки, нужно раз в неделю проводить онлайн-уроки. Потому что ситуация может повториться в любой момент.

Будущее за blended learning, смешанным образованием. Мир всегда идет в сторону оптимизации процессов, так же будет и в школьном образовании. Учебным заведениям будет выгоднее обучать вместо 100 человек вживую 1000 человек онлайн, даже с 80% скидкой. Ученикам станет выгоднее платить той школе, которая дешевле. Поэтому на начальной ступени, в 1-4 классах, скорее всего, будет офлайн-формат, но в среднем звене дистанционный формат составит половину учебного процесса, а в старшем будет превалировать.

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Нурмухаммед Досыбаев, город — Нур-Султан, генеральный директор управляющей компании CA Garden Schools, сооснователь Astana Garden School

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Образование будущего будет глобальным. Мы будем готовить детей к такой жизни, когда после окончания школы они смогут выбирать для себя страну, которая им интересна, не ограничиваясь в выборе из-за языковых и культурных барьеров.
Географические рамки стираются. Поэтому школа будет готовить детей к консолидированному, обобщенному развитию, когда каждый человек считает каждую страну не чужой для себя. После того как такое образование будет создано и через него пройдет несколько поколений людей, в мире не будет войн и кризисов.

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Лариса Фирстова, 49 лет, родной город — Костанай, основатель детского образовательного центра «Алтын Сара»

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Традиционный детский садик создан для того, чтобы всех быстро научить писать и читать. В методе Марии Монтессори развитие ребенка связано как с физиологическим развитием, так и философским пониманием.

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Татьяна Магамбетова, город — Алматы, лидер проекта High Tech Academy

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В отличие от прошлого века, когда, окончив школу и университет, ты понимал, как в ближайшие 30-40 лет будет строиться твоя профессиональная жизнь, сейчас нужно переучиваться постоянно. Поэтому идея lifelong learning должна закладываться в школе. И эта тенденция есть в зарубежных странах. Сейчас работают над этим в Сингапуре. Пять лет назад Министерство образования Сингапура поменяло девиз на «Teach less — learn more». Уже много лет реализуют эту идею в Финляндии, и результат налицо. Благодаря реформе системы образования 40 лет назад финны добились значительных успехов в экономике. На данный момент в стране, площадь которой чуть больше Алматинской области, а население пять миллионов человек, огромное количество всемирно известных брендов. И сама финская система образования является экспортируемым продуктом.

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Ольга Азарова, город — Эдинбург, основатель и СЕО международной образовательной сети MINIBOSS BUSINESS SCHOOL и BIGBOSS BUSINESS SCHOOL

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До нас рынка детского бизнес-образования не существовало. Не было даже таких слов, людям было забавно, когда мы произносили «детская бизнес-школа». Мы протаптывали целину, создавали прецедент нового рынка, поэтому у нас не было возможности воспользоваться чьим-то опытом. Мы создавали все программы и методики с нуля. Но мы хорошо финансировали нишу, и наши профессионалы сделали свое дело. Мы инвестировали миллионы долларов в построение инфраструктуры рынка и сейчас получаем всевозможные призы и премии от международных рейтинговых агентств за то, что сделали детское бизнес-образование известным на весь мир.

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Алена Храбрых, город — Алматы, директор Школы нового поколения NGS

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Открытый доступ к образовательным материалам различных школ и университетов, удобные информационные и обучающие платформы, интернет-библиотеки, отсутствие границ и необходимости менять локацию, свобода выбора в определении своего личного маршрута учащегося — все это уже факт и эффективно работающие инструменты. Пандемия показала нам и нашим детям дополнительные пути и возможности развития в онлайн-формате. Поэтому оно станет неотъемлемым компонентом учебы либо альтернативным вариантом для тех, кто отдаст предпочтение именно дистанционному формату.

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Дагар Давлетов, 29 лет, родной город — Актобе, директор alem

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Обучение в alem бесплатное, поступить могут люди от 18 до 35 лет. Нет ограничений, предварительные навыки программирования необязательны. В alem может поступить человек с высшим образованием в сфере IT, программист с опытом или тот, у кого нет аттестата о среднем образовании.
Обучение в школе будет полезно молодым специалистам, которые хотят развиваться на стыке специальностей. Это могут быть экономисты, которые хотят создавать инновационные проекты, и им нужны знания программирования для анализа данных, юристы, представители финансового сектора. На сегодняшний день самый эффективный способ начать карьеру в IT — через школу alem.

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Алтынай Жапарова, 55 лет, родной город — Нур-Султан, учредитель ТОО «Коркем»

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Мы начали бизнес в 2013 году, у меня было собственное помещение по улице Аль-Фараби в районе «Встречи». Мы изучили потребности жителей в этом районе и открыли детский сад.

В нашем садике работают высококвалифицированные воспитатели и преподаватели, мы ответственно подходим к работе. Расписываем детям весь день так, чтобы были и творческие, и развивающие занятия. Стараемся следить за питанием, чтобы дети получали необходимые витамины и питательные вещества вместе с пищей. За это нам благодарны родители и рекомендуют наш детский сад знакомым. Для нас важно не просто получать деньги, а приносить пользу детям и их родителям.

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#образование #бизнес #предприниматель #дети #семья
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