Современное образование. Директор школы нового поколения NGS об изменениях, которые принес онлайн-формат, и возросшей ценности школ

Мы продолжаем серию интервью с руководителями школ об изменениях и трендах в образовании. Сегодня директор школы нового поколения NGS о том, как команда адаптировалась к новым реалиям, как переход на онлайн повлиял на систему образования в стране и почему детям не так сложно дается цифровой формат школы, как представляют взрослые.







Алена Храбрых, город — Алматы, директор школы нового поколения NGS





Что изменилось

Для налаживания онлайн-образования команда школы оперативно мобилизовалась. Запустили IT-систему HelpDesk, куда любой учитель или ученик может обратиться для решения проблемы. Переобучили педагогический состав и углубили их навыки в IT-сфере. Наша школа одной из первых на рынке начала работу с программой Microsoft Teams.

Пандемия повлияла на мировую экономику и, как следствие, падение доходов населения. Поэтому управляющая компания школы NGSolutions стала патронатом безвозмездных грантов на сумму около 15 млн тенге.

Стало сложно реализовывать полностью наши уникальные подходы. В NGS два принципиальных отличия. Первое — полный день пребывания учеников: с 8 утра до 8 вечера, комплексное развитие на 360 градусов, когда ребенок изучает предметы основной программы и получает дополнительное образование. Второе отличие — система дифференцированного обучения, в которой предусмотрены уроки с углубленным изучением предметов на основе индивидуальных способностей и интересов ребенка.

Управляющая компания школы NGSolutions стала патронатом безвозмездных грантов на сумму около 15 млн тенге







В период пандемии все дополнительное образование оказалось недоступным. Касательно системы дифференцированного обучения также возникли ограничения. В этом учебном году, даже несмотря на официальное разрешение вести занятия офлайн для 1 и 2 классов, детям запрещено покидать учебный кабинет и посещать специализированные классы. Мы перенесли углубленные занятия в один кабинет, но перенести оснащение и оборудование невозможно, поэтому система дифференцированного обучения оказалась реализованной не в полном объеме.

Как это повлияло на детей

Получая обратную связь от ребят, я преимущественно слышу позитивные отзывы. На самом деле им не так сложно дается цифровой формат школы, как мы, взрослые, себе представляем.





Для одних новые условия оказались демотивирующими, и это сказалось на итоговых оценках, а для других, наоборот — рабочее уединение и отсутствие отвлекающих факторов помогло проявить скрытые способности и повысить успеваемость.



Как пандемия повлияла на систему образования в стране

Дистанционное обучение далеко не новый формат, однако удаленное обучение для системы образования не только нашей страны, но и повсеместно в мире, оказалось испытанием. Тяжело пришлось и ученикам, и учителям. Им нужно было стремительно переформатироваться и мобилизоваться, но так, чтобы не нарушить образовательный процесс.

Болевых точек оказалось несколько: отсутствие навыков пользования интернет-платформами, информационная безопасность, скорость интернета в разных районах города, наличие компьютерной техники у детей. Казалось, что все эти экстремальные условия играют против наших детей. Но, с другой стороны, сейчас мы видим, что ситуация запустила тектонические процессы в образовании и открыла неожиданную зону роста для всех нас.





В короткие сроки «выросли» преподаватели, которые освоили новые инструменты передачи знаний детям. В онлайн-режиме при всех его недостатках они были вынуждены более скрупулезно подходить к своей работе. За короткий срок мобилизовались дети. Уже сейчас они проявляют большую ответственность и организованность в процессе самостоятельного обучения. И у детей, и у родителей изменилось отношение к школе. Они стали воспринимать школу не только как источник знаний, но и как место социальных контактов, дружественной среды, без которых невозможна полноценная социализация ребенка. В период пандемии значительно возросла ценность школьного образования.

О трендах и тенденциях в школьном образовании

Сложно давать прогнозы о том, как будет выглядеть образование будущего, но происходящие процессы четко указывают в сторону нескольких явных трендов. Дистанционный формат обучения и онлайн-образование уже набирают обороты, и дальше это явление будет еще обширнее и глобальнее.

Пандемия показала нам и нашим детям дополнительные пути и возможности развития в онлайн-формате







Открытый доступ к образовательным материалам различных школ и университетов, удобные информационные и обучающие платформы, интернет-библиотеки, отсутствие границ и необходимости менять локацию, свобода выбора в определении своего личного маршрута учащегося — все это уже факт и эффективно работающие инструменты. Пандемия показала нам и нашим детям дополнительные пути и возможности развития в онлайн-формате. Поэтому оно станет неотъемлемым компонентом учебы либо альтернативным вариантом для тех, кто отдаст предпочтение именно дистанционному формату.

К чему нужно быть готовым родителям





Успех в обучении, независимо от формата подачи знаний, напрямую зависит от обстановки в семье и настроения родителей. Поэтому родителям нужно быть готовыми при различных обстоятельствах, иногда неожиданных, как случившаяся пандемия, помнить о влиянии своего психологического состояния на ребенка, смотреть на жизнь более оптимистично и оказывать ребенку поддержку.