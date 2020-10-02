Современное образование. Учредитель самой крупной частной школы в Казахстане о последствиях пандемии и образовании будущего

Даурен Каупынбаев, 52 года, город — Алматы, кандидат физико-математических наук, учредитель физико-математической школы TAMOS Education, генеральный директор образовательного центра TAMOS Education





Как пандемия повлияла на систему образования в стране

С началом пандемии все школы Казахстана — и частные, и государственные — столкнулись с одинаковыми сложностями и прошли примерно одинаковый путь. Поначалу это был абсолютный шок, незнание, куда идти. Обнаружился ряд проблем: плохое владение информационными технологиями, особенно со стороны пожилых преподавателей, которые ценны как кадры, но боятся компьютеров, низкая техническая оснащенность самих школ, не во всех даже частных школах был интернет. Все это, помноженное на отсутствие самодисциплины младших школьников и среднего звена, дало шоковый эффект.

Но благодаря этому произошел гигантский скачок в дистанционном, онлайн-образовании. От страха и необходимости весь мир и в частности Казахстан очень быстро преодолели эту пропасть. Онлайн-образование в Казахстана полгода назад можно было оценить по десятибалльной шкале на «0». Сейчас это твердая «8». Казахстанские педагоги быстро приспособились. Сейчас уровень дистанционного образования в нашей стране практически не отличим от мирового. Осталось только дополнить все это живыми вебинарами.

Что изменилось в школе TAMOS

По просьбе родителей, мы дали скидку на обучение: 50 % в начальной школе и 40% в среднем и старшем звене.

Нам было легче, чем государственным и небольшим частным школам. Потому что мы более мобильны, у нас есть многолетний опыт, наработанная команда и финансовая свобода.





Мы пошли по нескольким направлениям. Все они оказались правильными и в итоге слились в один общий продукт. На весенних каникулах сняли на видео все уроки, которые есть в программе школы: и лингвистической, и физико-математической, и Кембридж. За весенний и летний период мы отсняли больше 6000 уроков.

Мы не стали закупать ноутбуки для учеников, потому что контингент у нас достаточно обеспеченный. Вместо этого технически оснастили всех преподавателей, вложили средства в улучшение интернета в школе и в квартирах некоторых учителей.

На данный момент мы единственная школа в Казахстане, которая имеет собственную образовательную платформу







На базе российской образовательной платформы CORE казахстанские и российские программисты разработали по нашему заданию мощную платформу Tamos online. Мы готовы были полноценно представить ее ко второй четверти текущего года, но, учитывая необходимость, презентовали 1 сентября. Она была практически готова, за исключением четырех недоработок: усложненная регистрация через электронную почту, отсутствие тестовых и домашних заданий, интеграции с Kundelik, а также мобильной версии. Сейчас мы устранили первые две недоработки, интеграция с Kundelik будет через 10 дней. В ближайшее время сделаем мобильную версию.

На данный момент мы единственная школа в Казахстане, которая имеет собственную образовательную платформу. Таких школ даже во всем мире немного.





Tamos online — это также конструктор, который позволяет преподавателям создавать собственные живые уроки или в коллаборации с другими учителями в течение полутора часов. В то время как на других платформах это занимает дни и даже недели. В планах монетизация просмотров, за каждый новый просмотр преподаватель будет получать бонусы. У нас есть глубокий электронный след каждого ученика и преподавателя, абсолютно исключена коррупция.

Мы планируем выйти с этим проектом на Министерство образования. Сейчас у нас 2500 наших и порядка 1500 сторонних детей. Через год хотим, чтобы было минимум 100 тысяч учеников. Сейчас ищем партнеров.

Как повлияло на детей

Прошло слишком мало времени, чтобы делать анализ. Но, как родитель восьмиклассника, который также сейчас учится онлайн, могу сказать, что дистанционное образование сказывается на ребенке негативно. Сын стал менее ответственно подходить к учебе, ведет малоподвижный образ жизни, прибавил в весе и, как многие дети его возраста, стал замкнутым и грубоватым. Но все дети разные, и для интровертов, которым комфортно заниматься самостоятельно, когда никто им не мешает, дистанционное обучение будет более эффективным. Таких детей 10-20%.





Лучше, чтобы дети общались вживую, бегали по коридорам, переходили из класса в класс. Но если физическая активность сохранена, к примеру, ребенок спортсмен, если у него развита самодисциплина и все в порядке с мотивацией, падения качества образования не будет.

О трендах

В будущем, даже при условии благоприятной эпидемиологической обстановки, нужно раз в неделю проводить онлайн-уроки. Потому что ситуация может повториться в любой момент.

Будущее за blended learning, смешанным образованием. Мир всегда идет в сторону оптимизации процессов, так же будет и в школьном образовании. Учебным заведениям будет выгоднее обучать вместо 100 человек вживую 1000 человек онлайн, даже с 80% скидкой. Ученикам станет выгоднее платить той школе, которая дешевле. Поэтому на начальной ступени, в 1-4 классах, скорее всего, будет офлайн-формат, но в среднем звене дистанционный формат составит половину учебного процесса, а в старшем будет превалировать.





Следующий этап, который ждет нас в будущем — это виртуальное или подсознательное обучение, когда изменится способ поступления информации в мозг человека.

К чему должны быть готовы родители школьников

Родители должны быть готовы к тому, что такие ситуации могут возвращаться и неоднократно. Поэтому нужно перестать этому сопротивляться, принять, по возможности обзавестись для ребенка хорошими техническими средствами связи, ноутбуком.

В трехстороннем договоре для успешного результата должна участвовать третья сторона. Родители должны в коллаборации, в сотрудничестве со школой, не давя на ребенка, помогать ему учиться, давать мотивацию и следить за дисциплиной.