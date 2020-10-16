Современное образование. Сооснователь Astana Garden School о том, как по-разному учителя в стране организовали онлайн-обучение и к чему это привело

Нурмухаммед Досыбаев, город — Нур-Султан, генеральный директор управляющей компании CA Garden Schools, сооснователь Astana Garden School





Что изменилось

Мы позиционируем себя как цифровая школа. Наша учебная программа, учителя и руководство школы настроено на оцифрованный формат. Все дети имеют гаджеты, у нас давно в обиходе цифровые книги, мы используем такие инструменты и решения, как Google Classroom, Microsoft teams. Поэтому нам было легче переходить на дистанционный формат обучения.

Первое, что мы сделали в марте — усилили цифровизацию школы и подготовку педагогов с точки зрения умения давать детям и родителям обратную связь, то есть держать с ними контакт. И самое главное — усилили их Classroom management skills. Мы также убедились в их умении подготовить контент для дистанционного формата обучения. Чтобы он был не банальным, а интерактивным и интересным для ребенка.

Как руководство школы, мы стремились создать больше возможностей для команды. Поэтому учли наличие доступа к гаджетам и высокоскоростному интернету у детей и педагогов. Разработали инструкции для учащихся о том, как как вести себя на онлайн-уроке, как пользоваться приложениями.

В мире есть множество исследований, где рассматриваются факторы, влияющие позитивно или негативно на результат онлайн-обучения



Если не усилить эти элементы и методологические подходы, то потеря качества образования будет неизбежна. Потому что дети, которые сидят по ту сторону экрана, будут терять внимание, фокус. В мире есть множество исследований, где рассматриваются факторы, влияющие позитивно или негативно на результат онлайн-обучения.

Однако как бы мы ни старались, были несколько аспектов обучения, которые пострадали. Один из них — физическое состояние детей. Сидеть за компьютером по 10 часов — это изнурительно. Второе — карьерный рост, профориентация. Для реализации этого аспекта дети в нашей школе занимаются проектами, посещают организации для мини-стажировок, становятся волонтерами. В связи с пандемией это направление деятельности пришлось ограничить.

Как это повлияло на детей

Astana Garden School — частная старшая школа, дети поступают к нам на конкурсной основе. Поэтому все наши ученики — результатоориентированные. И если главной целью ребенка было подготовиться к международным экзаменам для поступления в вузы мира, то, согласно нашему анализу, онлайн-обучение оказало позитивный эффект, помогло ему сфокусироваться и подготовиться в сжатые сроки.





Но школа это не только сдача международных экзаменов. Поэтому мы не можем экстраполировать это на все предметы.

Как пандемия повлияла на систему образования в стране

В системе образования нашей страны произойдут большие сдвиги, если люди в сфере образования извлекут из этой ситуации несколько уроков. И первый из них — нужно владеть цифровыми навыками. До пандемии были педагоги, которые не умели даже включать компьютер, заполнять Kundelik им помогали дети.

Когда страна перешла на дистанционное обучение, педагоги, которые не ориентировались на результат, просто делали отсылку на телевизионные уроки и задавали детям домашнее задание. В итоге ученикам не хватало мотивации смотреть уроки по телевизору, и качество их образования сильно снизилось.

В системе образования нашей страны произойдут большие сдвиги, если люди в сфере образования извлекут из этой ситуации несколько уроков







Но также были учителя, которые подошли к этому ответственно. В нашем управлении есть проект — школа №54 города Нур-Султан. Уже три года мы передаем туда опыт, полученный в Astana Garden School. Переход на цифровое обучение в этой школе мы начали еще два-три года назад. К моменту пандемии у нас уже были наработки. Поэтому мы просто разработали пошаговые инструкции для педагогов, учеников и родителей. И дети учились не по телеурокам, а в режиме живых вебинаров от своих учителей. Конечно, в итоге дети и родители были довольны, а уровень знаний был хорошим.

О трендах

В мире в сфере образования на сегодняшний день есть две разные тенденции.

Первая — образование становится массовым. Раньше оно было доступно не всем, в частности, в некоторых слаборазвитых странах это было привилегией определенного слоя населения. Но в связи с развитием технологий образование стало более доступным, появилось множество бесплатных курсов.

Вторая тенденция — реальные ценители образования уходят от всего массового и отдают предпочтение индивидуальному. Они учатся «у ног» педагогов. Ищут первоклассных талантливых наставников и учатся без гаджетов, в непосредственном контакте. Но в нашей стране качество педагогического образования за последние годы сильно упало. Поэтому у нас нет такой тенденции. Дети и родители, видя непрофессионализм некоторых педагогов, разочаровываются. И для них не имеет значения — учиться онлайн в московской школе или ходить в школу в своем дворе.





Так происходит, потому что хорошее образование не бывает дешевым. Для государства год обучения одного школьника обходится примерно в 250 тысяч тенге. Но реальная стоимость качественного образования в три раза выше. Государство экономит на том, что вмещает в одной школе две смены. Такой подход несет большой вред. Это приводит к убыткам со стороны здоровья детей, которые из 11 лет половину времени учатся во второй смене. С 17:00 до 19:00 ребенку физиологически крайне сложно усваивать новые знания. Однако нет такого исследования, которое, изучив опыт прошедших 30 лет, определило бы, какие предметы по расписанию проходили у детей всей страны в это время. В итоге мы бы сразу поняли, почему в Казахстане нет специалистов в той или иной области. В основном последними уроками по расписанию стоят химия, биология и физика.

Хорошее образование не бывает дешевым





Если бы финансирование на одного ребенка увеличили в два-три раза, школа могла бы учить детей первой смены с утра и до вечера. Углубленное изучение предметов, выполнение домашнего задания, элективные курсы, спортивные секций, кружки — это все ребенок мог бы получать в государственной школе. А так как этого нет, дети, которые учатся в первую смену, вынуждены после школы скитаться по городу, способствуя открытию образовательных центров, которые никем не регулируются.

Сейчас в Казахстане частных школ всего 2% от общего числа. Чтобы их становилось больше, нужно способствовать привлечению инвестиций в сферу образования. Это разгрузит государственные школы и снизит нагрузку на учителей.

Об образовании будущего

. Мы будем готовить детей к такой жизни, когда после окончания школы они смогут выбирать для себя страну, которая им интересна, не ограничиваясь в выборе из-за языковых и культурных барьеров.

Географические рамки стираются. Поэтому школа будет готовить детей к консолидированному, обобщенному развитию, когда каждый человек считает каждую страну не чужой для себя. После того как такое образование будет создано и через него пройдет несколько поколений людей, в мире не будет войн и кризисов.

Школа будущего — это та форма образования, которая дает правильные ценности и глобальные навыки







Школа будущего — это та форма образования, которая дает правильные ценности и глобальные навыки. И в первую очередь, знание английского языка. Любые новые знания, которые производятся в мире, переводят на английский язык. Поэтому, чтобы быть в ногу со временем, быть в курсе последних открытий, важно знать английский язык. Конечно, при этом нужно сохранять свои корни и помнить традиции, соответственно, знать и изучать казахский язык.

К чему должны быть готовы родители школьников

. Иначе он будет неконкурентоспособным и ему будет сложно обеспечить даже себя. Поэтому должны стремиться несмотря ни на что дать ребенку возможность получить хорошее образование.