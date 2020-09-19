Основатель MINIBOSS о том, как открыть глобальную сеть бизнес-школ, где создают новых Стивов Джобсов и Илонов Масков

Ольга Азарова, город — Эдинбург, основатель и СЕО международной образовательной сети MINIBOSS BUSINESS SCHOOL и BIGBOSS BUSINESS SCHOOL, а также 12 других инновационных образовательных франшиз, профессор Международной бизнес-академии (Великобритания), президент медиахолдинга «100%», основатель и президент международного клуба успешных женщин WORLD WOMAN CLUB, амбассадор ООН по Европе Women Entrepreneurship Day





Как все начиналось

Мы с супругом продвинутые предприниматели, у нас более 40 компаний. Супруг Андрей Азаров — известный бизнесмен и политик, я ученый и изобретатель. Мы, как семья, занимаемся разными видами бизнеса: медийным, строительным, финансовым, юридическим, консалтинговым. У нас четверо детей. Поэтому много лет назад, задумавшись, как их обучать, мы, как предприниматели, точно понимали, что обычной школы недостаточно. Потому что обучение в обычных школах — это просто накопление знаний.

Мы с супругом продвинутые предприниматели, у нас более 40 компаний







В тот период я преподавала в Экономическом университете и написала диссертацию. Более того, стала руководителем научного эксперимента по созданию экономического образования для детей и разработала программу экономики для общеобразовательных школ. Такой программы в тот период не было нигде ни в России, ни в Украине, ни в Казахстане. Это была инновация для школ. Программа стала популярным прецедентом, по которому были созданы первые учебники экономики для общеобразовательных школ. По ним до сих пор учатся все школы Украины.





Как ученому, этот опыт дал мне возможность понять, что рамки обычной школы слишком узки для той идеи, которую я задумала. В школе с жестким расписанием и программой, составленной министерствами, нет времени и места для развития личностных качеств психотипа человека и реального бизнес-творчества. А это самое главное. Поэтому вместе с супругом мы создали другую модель — бизнес-школы выходного дня.

О концепции

По статистике, предпринимателями становятся до 1% населения Земли. Почему же так мало? Если все хотят быть успешными, хорошо зарабатывать и реализовывать себя в любимом деле. Потому что предприниматели — это люди со сверхспособностями, которые нужно развивать с детства.

20 лет назад, когда мы создавали научный концепт MINIBOSS BUSINESS SCHOOL, мы понимали, что в этой образовательной системе нужно родить такого сверхчеловека, который будет способен быть предпринимателем и реализовать свою миссию, причем в различных условиях и обстоятельствах. А чтобы дойти до мечты, человек должен понимать свои таланты и способности. Поэтому MINIBOSS — это не только о предпринимательстве, а, скорее, о раскрытии своего полного потенциала и способностей, о понимании истинного богатства и счастья, потому что человек не может быть счастливым, не будучи самореализованным. Слоган MINIBOSS: «Успешный и счастливый». Это два главных качества, которые мы вырабатываем в студентах нашей бизнес-школы.





На 2020 год MINIBOSS BUSINESS SCHOOL — это единственная в мире глобальная сеть детских бизнес-школ, которая обучает предпринимательству и раскрытию своего полного потенциала. Мы создаем новых Стивов Джобсов, Соичиро Хонда и Илонов Масков — тех людей, которые способны создавать новые рынки, товары, предприятия, рабочие места, тем самым укрепляя ВВП и повышая уровень жизни в стране.

У MINIBOSS BUSINESS SCHOOL 58 филиалов по миру





У MINIBOSS BUSINESS SCHOOL 58 филиалов по миру. Они находятся в большом поле — от Великобритании, Украины, России, Болгарии, Литвы, Латвии, Молдовы, Казахстана до Филиппин, Таиланда, Индонезии, Австралии. Это страны, где внедряют MINIBOSS для того, чтобы не ждать реформ от Министерства образования, а создавать новое качество образования здесь и сейчас.





В MINIBOSS ребенок учится превращать свои знания в успешные проекты, работать в команде, выстраивать деловые отношения, генерировать бизнес-идеи, учится бизнес-планированию, тайм-менеджменту, презентации и защите своих стартапов, учится не сдаваться и доводить все до победного конца, осознанно моделирует свое будущее. Все, что мы делаем в MINIBOSS BUSINESS SCHOOL, не делает ни одна школа мира. А для ребенка это главные навыки жизни. Поэтому наши франшизы покупают предприниматели для открытия отдельных бизнес-школ и передовые частные школы для внедрения уроков MINIBOSS в основную программу. Такие образовательные консорциумы уже открыты в Великобритании, Австралии, Австрии, Украине и России.

О сложностях

До нас рынка детского бизнес-образования не существовало. Не было даже таких слов, людям было забавно, когда мы произносили «детская бизнес-школа». Мы протаптывали целину, создавали прецедент нового рынка, поэтому у нас не было возможности воспользоваться чьим-то опытом. Мы создавали все программы и методики с нуля. Но мы хорошо финансировали нишу, и наши профессионалы сделали свое дело. Мы инвестировали миллионы долларов в построение инфраструктуры рынка и сейчас получаем всевозможные призы и премии от международных рейтинговых агентств за то, что сделали детское бизнес-образование известным на весь мир.





Сложность была изначально и с ментальностью людей. Спрос был очевиден, в MINIBOSS сразу записывались дети предпринимателей. Но остальные хотели стать успешными, однако не желали в это инвестировать. Многие люди в то время и до сих пор верят в магию аттестата школы и диплома вуза, но массовая молодежная безработица все поставила на свои места. Сегодня высшее образование и знание английского — не гарантия успеха. На Всемирном экономическом форуме 2020 в Давосе тема деградации массового образования стала ключевой, все эксперты сошлись во мнении, что детей в школах нужно готовить не к профессии, а к выживанию, к раскрытию своего потенциала.

Программа и методика

В MINIBOSS 8 курсов, каждый из них длится 1 год. Дети учатся у нас с 6 до 14 лет либо с 14 до 17 лет. Это восемь лет обучения, когда нейропластика мозга наиболее высокая. Воспринимая новую информацию, новое действие, мозг человека записывает его как возможное, то есть чем больше таких стратегий записано в мозгу в детстве, тем человек более адаптивный, инвариантный и тем он способнее к выживанию в любой ситуации. Поэтому период детства так важен для будущего. А обучаться можно офлайн или онлайн.

Мы создали такие игровые уроки, которые раскрывают потенциал ребенка на 100%







Мы создали такие игровые уроки, которые раскрывают потенциал ребенка на 100%. Мы изобрели свои восемь базовых интеллектов и по ним раскрываем таланты и способности личности. Например, такой интеллект, как CQ — это коэффициент креативности. То есть умение создавать статистически редкие бизнес-идеи. В обычных школах этому вообще не уделяется внимание. А изобретательность — это тренд будущего. Благодаря развитию в ребенке духовного интеллекта мы получаем не просто людей, умеющих создавать предприятия, а великих людей, которые умеют генерировать социально полезные идеи, которые делают наш мир лучше, справедливее, заботятся и поддерживают других.





. Они переведены на 15 языков мира. В них нет места нудной и скучной информации, всю теорию дети изучают через деловые игры. После начинается бизнес-практика. Это мастер-классы с известными предпринимателями, бизнес-фестивали, которые развивают дивергентное, нестандартное мышление, и форумы стартапов, на которых детям выдают реальные деньги, гранты.. Это большой и красивый праздник. Наш головной офис находится в Великобритании, и раз в год туда съезжаются все дети мира. Они на английском языке презентуют свои стартапы известным предпринимателям из списков Forbes, Fortune, BOSS. А победителей награждаем призами и подарками. В этом году в честь 20-летия MINIBOSS BUSINESS SCHOOL тысячи наших студентов, франчайзи и членов Глобального совета предпринимателей получат настоящие золотые юбилейные медали Чемпионата мира по предпринимательству 2020.





После завершения года обучения выпускники получают международный сертификат о прохождении курса, а после восьми лет — международный диплом Великобритании о бизнес-образовании. Это мощные документы, которые потом открывают двери в лучшие вузы мира.

У нас более 5000 выпускников. Они учатся в Cambridge University, Harvard, Berkeley, London Business School и других ведущих вузах мира.

О франшизе MINIBOSS

Когда предприниматель видит наш опыт, модель и обращается к нам за покупкой франшизы с лицензией, начинается самое важное по построению бизнеса. Мы обучаем его штат как руководителя филиала, директора и педагогов. Самое сложное — обучить педагогов, потому что наш педагог — уникальный человек, «семь в одном»: учитель, коуч, ментор, психолог, SMM-менеджер, предприниматель и друг для ребенка. Чтобы растить великих людей, он сам должен быть великим. Поэтому нам пришлось изобрести собственные методики обучения педагогов.





Человек, покупающий франшизу MINIBOSS — это в основном предприниматель, у которого есть дети и есть запрос на то, чтобы дать своим и другим детям новое качество образования и шанс на успешное и счастливое будущее.

О планах

Наша цель глобальная, поэтому у нас много планов. Одна из последних новостей — 20 сентября MINIBOSS открывается в Нур-Султане. Все дети столицы Казахстана смогут теперь учиться там и развивать свой навык выдающегося человека.