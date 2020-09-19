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Основатель MINIBOSS о том, как открыть глобальную сеть бизнес-школ, где создают новых Стивов Джобсов и Илонов Масков
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Сегодня в 11:40

Основатель MINIBOSS о том, как открыть глобальную сеть бизнес-школ, где создают новых Стивов Джобсов и Илонов Масков

Ольга Азарова, город — Эдинбург, основатель и СЕО международной образовательной сети MINIBOSS BUSINESS SCHOOL и BIGBOSS BUSINESS SCHOOL, а также 12 других инновационных образовательных франшиз, профессор Международной бизнес-академии (Великобритания), президент медиахолдинга «100%», основатель и президент международного клуба успешных женщин WORLD WOMAN CLUB, амбассадор ООН по Европе Women Entrepreneurship Day

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Как все начиналось

Мы с супругом продвинутые предприниматели, у нас более 40 компаний. Супруг Андрей Азаров — известный бизнесмен и политик, я ученый и изобретатель. Мы, как семья, занимаемся разными видами бизнеса: медийным, строительным, финансовым, юридическим, консалтинговым. У нас четверо детей. Поэтому много лет назад, задумавшись, как их обучать, мы, как предприниматели, точно понимали, что обычной школы недостаточно. Потому что обучение в обычных школах — это просто накопление знаний.

Мы с супругом продвинутые предприниматели, у нас более 40 компаний

В тот период я преподавала в Экономическом университете и написала диссертацию. Более того, стала руководителем научного эксперимента по созданию экономического образования для детей и разработала программу экономики для общеобразовательных школ. Такой программы в тот период не было нигде ни в России, ни в Украине, ни в Казахстане. Это была инновация для школ. Программа стала популярным прецедентом, по которому были созданы первые учебники экономики для общеобразовательных школ. По ним до сих пор учатся все школы Украины.

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Как ученому, этот опыт дал мне возможность понять, что рамки обычной школы слишком узки для той идеи, которую я задумала. В школе с жестким расписанием и программой, составленной министерствами, нет времени и места для развития личностных качеств психотипа человека и реального бизнес-творчества. А это самое главное. Поэтому вместе с супругом мы создали другую модель — бизнес-школы выходного дня.

О концепции

По статистике, предпринимателями становятся до 1% населения Земли. Почему же так мало? Если все хотят быть успешными, хорошо зарабатывать и реализовывать себя в любимом деле. Потому что предприниматели — это люди со сверхспособностями, которые нужно развивать с детства.

20 лет назад, когда мы создавали научный концепт MINIBOSS BUSINESS SCHOOL, мы понимали, что в этой образовательной системе нужно родить такого сверхчеловека, который будет способен быть предпринимателем и реализовать свою миссию, причем в различных условиях и обстоятельствах. А чтобы дойти до мечты, человек должен понимать свои таланты и способности. Поэтому MINIBOSS — это не только о предпринимательстве, а, скорее, о раскрытии своего полного потенциала и способностей, о понимании истинного богатства и счастья, потому что человек не может быть счастливым, не будучи самореализованным. Слоган MINIBOSS: «Успешный и счастливый». Это два главных качества, которые мы вырабатываем в студентах нашей бизнес-школы.

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На 2020 год MINIBOSS BUSINESS SCHOOL — это единственная в мире глобальная сеть детских бизнес-школ, которая обучает предпринимательству и раскрытию своего полного потенциала. Мы создаем новых Стивов Джобсов, Соичиро Хонда и Илонов Масков — тех людей, которые способны создавать новые рынки, товары, предприятия, рабочие места, тем самым укрепляя ВВП и повышая уровень жизни в стране.

У MINIBOSS BUSINESS SCHOOL 58 филиалов по миру


У MINIBOSS BUSINESS SCHOOL 58 филиалов по миру. Они находятся в большом поле — от Великобритании, Украины, России, Болгарии, Литвы, Латвии, Молдовы, Казахстана до Филиппин, Таиланда, Индонезии, Австралии. Это страны, где внедряют MINIBOSS для того, чтобы не ждать реформ от Министерства образования, а создавать новое качество образования здесь и сейчас.

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В MINIBOSS ребенок учится превращать свои знания в успешные проекты, работать в команде, выстраивать деловые отношения, генерировать бизнес-идеи, учится бизнес-планированию, тайм-менеджменту, презентации и защите своих стартапов, учится не сдаваться и доводить все до победного конца, осознанно моделирует свое будущее. Все, что мы делаем в MINIBOSS BUSINESS SCHOOL, не делает ни одна школа мира. А для ребенка это главные навыки жизни. Поэтому наши франшизы покупают предприниматели для открытия отдельных бизнес-школ и передовые частные школы для внедрения уроков MINIBOSS в основную программу. Такие образовательные консорциумы уже открыты в Великобритании, Австралии, Австрии, Украине и России.

О сложностях

До нас рынка детского бизнес-образования не существовало. Не было даже таких слов, людям было забавно, когда мы произносили «детская бизнес-школа». Мы протаптывали целину, создавали прецедент нового рынка, поэтому у нас не было возможности воспользоваться чьим-то опытом. Мы создавали все программы и методики с нуля. Но мы хорошо финансировали нишу, и наши профессионалы сделали свое дело. Мы инвестировали миллионы долларов в построение инфраструктуры рынка и сейчас получаем всевозможные призы и премии от международных рейтинговых агентств за то, что сделали детское бизнес-образование известным на весь мир.

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Сложность была изначально и с ментальностью людей. Спрос был очевиден, в MINIBOSS сразу записывались дети предпринимателей. Но остальные хотели стать успешными, однако не желали в это инвестировать. Многие люди в то время и до сих пор верят в магию аттестата школы и диплома вуза, но массовая молодежная безработица все поставила на свои места. Сегодня высшее образование и знание английского — не гарантия успеха. На Всемирном экономическом форуме 2020 в Давосе тема деградации массового образования стала ключевой, все эксперты сошлись во мнении, что детей в школах нужно готовить не к профессии, а к выживанию, к раскрытию своего потенциала.

Программа и методика

В MINIBOSS 8 курсов, каждый из них длится 1 год. Дети учатся у нас с 6 до 14 лет либо с 14 до 17 лет. Это восемь лет обучения, когда нейропластика мозга наиболее высокая. Воспринимая новую информацию, новое действие, мозг человека записывает его как возможное, то есть чем больше таких стратегий записано в мозгу в детстве, тем человек более адаптивный, инвариантный и тем он способнее к выживанию в любой ситуации. Поэтому период детства так важен для будущего. А обучаться можно офлайн или онлайн.

Мы создали такие игровые уроки, которые раскрывают потенциал ребенка на 100%

Мы создали такие игровые уроки, которые раскрывают потенциал ребенка на 100%. Мы изобрели свои восемь базовых интеллектов и по ним раскрываем таланты и способности личности. Например, такой интеллект, как CQ — это коэффициент креативности. То есть умение создавать статистически редкие бизнес-идеи. В обычных школах этому вообще не уделяется внимание. А изобретательность — это тренд будущего. Благодаря развитию в ребенке духовного интеллекта мы получаем не просто людей, умеющих создавать предприятия, а великих людей, которые умеют генерировать социально полезные идеи, которые делают наш мир лучше, справедливее, заботятся и поддерживают других.

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В программе обучения есть бизнес-теория, которую дети проходят по нашим специально разработанным учебникам. Они переведены на 15 языков мира. В них нет места нудной и скучной информации, всю теорию дети изучают через деловые игры. После начинается бизнес-практика. Это мастер-классы с известными предпринимателями, бизнес-фестивали, которые развивают дивергентное, нестандартное мышление, и форумы стартапов, на которых детям выдают реальные деньги, гранты.

Ежегодно мы проводим чемпионаты мира по предпринимательству. Это большой и красивый праздник. Наш головной офис находится в Великобритании, и раз в год туда съезжаются все дети мира. Они на английском языке презентуют свои стартапы известным предпринимателям из списков Forbes, Fortune, BOSS. А победителей награждаем призами и подарками. В этом году в честь 20-летия MINIBOSS BUSINESS SCHOOL тысячи наших студентов, франчайзи и членов Глобального совета предпринимателей получат настоящие золотые юбилейные медали Чемпионата мира по предпринимательству 2020.

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После завершения года обучения выпускники получают международный сертификат о прохождении курса, а после восьми лет — международный диплом Великобритании о бизнес-образовании. Это мощные документы, которые потом открывают двери в лучшие вузы мира.

У нас более 5000 выпускников. Они учатся в Cambridge University, Harvard, Berkeley, London Business School и других ведущих вузах мира.

О франшизе MINIBOSS

Когда предприниматель видит наш опыт, модель и обращается к нам за покупкой франшизы с лицензией, начинается самое важное по построению бизнеса. Мы обучаем его штат как руководителя филиала, директора и педагогов. Самое сложное — обучить педагогов, потому что наш педагог — уникальный человек, «семь в одном»: учитель, коуч, ментор, психолог, SMM-менеджер, предприниматель и друг для ребенка. Чтобы растить великих людей, он сам должен быть великим. Поэтому нам пришлось изобрести собственные методики обучения педагогов.

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Человек, покупающий франшизу MINIBOSS — это в основном предприниматель, у которого есть дети и есть запрос на то, чтобы дать своим и другим детям новое качество образования и шанс на успешное и счастливое будущее.

О планах

Наша цель глобальная, поэтому у нас много планов. Одна из последних новостей — 20 сентября MINIBOSS открывается в Нур-Султане. Все дети столицы Казахстана смогут теперь учиться там и развивать свой навык выдающегося человека.

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