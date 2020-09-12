Современное образование. Лидер проекта High Tech Academy о как как переход на онлайн-формат повлиял на детей и какие тенденции есть в мире

Татьяна Магамбетова, город — Алматы, лидер проекта High Tech Academy





Что изменилось

В нашей школе изменилось то же, что и у других — исчезла возможность быть в личном контакте с учениками, с коллегами, большую часть времени мы проводим онлайн. С точки зрения учебного процесса, в High Tech Academy переход на дистанционную форму обучения был легким. Потому что мы применяем технологии ежедневно, начиная с первого класса. Изначально строили учебную программу с учетом использования онлайн-платформ, понимая, что навык владения технологиями пригодится ученикам.

Наши первоклассники используют Google Classroom. Мы пользуемся приложением ClassDojo, куда ученик может загружать свои работы, получать домашнее задание, а учитель видит, как ребенок работает на уроке. Мы пользуемся финской платформой для изучения математики. Даже в очном режиме дети делают домашнее задание по математике не в тетради, а на платформе.



Мы применяем технологии ежедневно, начиная с первого класса







Однако нам было сложно понять, как в формате дистанционного обучения вовлечь детей в учебный процесс. Находясь в классе, учитель видит всех детей и, если кто-то теряет интерес или неактивно работает, может повлиять. Делать это онлайн сложно. Однако на Западе есть школы, которые успешно применяют формат онлайн-обучения много лет и выработали определенные методики и инструменты. Поэтому узнав, что четвертая четверть будет онлайн, мы, руководство школы, все каникулы исследовали опыт этих стран и обучали наших учителей.



Как это повлияло на детей

Когда мы собрали данные о качестве дистанционного обучения, увидели, что академическая сторона даже усилилась. Потому что благодаря особенностям онлайн-формата дети получали больше персонализированной обратной связи от учителя. Мы сделали учебный день короче на два часа. Это время использовали для индивидуальных групп поддержки. Тем не менее онлайн прочувствовать настроение ребенка сложно. Поэтому социально-эмоциональный аспект образования, которому в нашей школе мы уделяем большое внимание, немного пострадал.





Как пандемия повлияла на систему образования в стране

В целом по стране пандемия обнажила серьезные проблемы в квалификации учителей. В Государственной программе развития образования на 2020-2025 годы на первой странице написано про навыки XXI века и новые технологии. Но все программы повышения квалификации не учат преподавателей этим новым навыкам, 90 % педагогов ими не владеют, поэтому не смогут обучить этим навыкам детей.

В целом по стране пандемия обнажила серьезные проблемы в квалификации учителей





Проблема не только в дистанционном формате, но еще и в том, что система, когда учитель просто передает знания ученику, уже не работает. У ученика есть доступ к ответу на любой вопрос, ему для этого не нужен учитель. Учитель должен стать дизайнером опыта, переживая который, ученик получает новые знания и навыки. Проекты из реальной жизни, ответа на которые нет в конце учебника и которые еще никто не решил, составляют основу образовательного процесса в нашей школе и являются этим опытом. Учитель находит организацию, договаривается с ней, формирует задание, эффективно распределяет детей на команды, чтобы в командах был разный набор навыков, поддерживает, направляет и проводит их через этот опыт.

О трендах и тенденциях в школьном образовании

Становятся более ценными навыки эффективной работы в онлайн-формате.



Общемировая тенденция школьного образования — трансформация в направлении от заучивания фактов к овладению навыками.





В отличие от прошлого века, когда, окончив школу и университет, ты понимал, как в ближайшие 30-40 лет будет строиться твоя профессиональная жизнь, сейчас нужно переучиваться постоянно. Поэтому идея lifelong learning должна закладываться в школе. И эта тенденция есть в зарубежных странах. Сейчас работают над этим в Сингапуре. Пять лет назад Министерство образования Сингапура поменяло девиз на «Teach less — learn more». Уже много лет реализуют эту идею в Финляндии, и результат налицо. Благодаря реформе системы образования 40 лет назад финны добились значительных успехов в экономике. На данный момент в стране, площадь которой чуть больше Алматинской области, а население пять миллионов человек, огромное количество всемирно известных брендов. И сама финская система образования является экспортируемым продуктом.

Наша страна, к сожалению, пока отстает от мировых трендов школьного образования.

К чему нужно быть готовым родителям

В Казахстане требуется серьезная реформа педагогического образования. К примеру, сейчас необходимо организовать постоянные тренинги для учителей, обучить их эффективной работе в онлайн-формате.





Даже если Министерство образования страны сегодня начнет предпринимать шаги, которые будут реально менять ситуацию, чтобы увидеть результат, потребуется минимум 15-20 лет. Образование — это не тот сектор, где можно получить результат быстро. К примеру, в Финляндии на проведение реформ потребовалось более 20 лет. В нашей стране 300-400 тысяч преподавателей, и всех нужно полностью переучить. На это уйдет минимум пять лет. После им нужно еще около пяти лет, применить все эти методики, проанализировать их эффективность и стать в них полностью компетентными. Если ребенок придет в класс к такому учителю, мы увидим результат только через 10 лет, когда он окончит школу.

Поэтому родителям нужно быть готовыми взять на себя ответственность за то образование, которое получат их дети. И самим предоставлять детям возможности для развития и усвоения современных навыков.