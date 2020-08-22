10 отельеров, которые работали в столице Казахстана

Sinan Udil (Синан Удил), генеральный менеджер отеля DoubleTree by Hilton Almaty













Я начал работать в гостинице, когда учился в институте. Я владел языками, но у меня не было опыта, поэтому работал в баре, помощником бармена. Три дня мыл стаканы, даже не видел клиентов. Потом я работал в одной из лучших гостиниц — Balmain Hotel. Вечером или ночью, когда у меня было свободное время, я заходил на кухню и смотрел, что там готовят и как, учился. Когда было очень много гостей, иногда работал официантом в ресторане. Потом работал на ресепшене и ночным менеджером.

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Luciano Sozzo (Лучано Соццо), генеральный менеджер отеля The St.Regis Astana













До получения предложения на работу в Казахстан я знал, что это страна с хорошей экономикой и красивыми женщинами, а Астана — столица, развитие которой идет быстрыми темпами, и город с холодной зимой.

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Азатбек Усувалиев, управляющий директор отеля Wyndham Garden Astana













На ежегодном собрании владельцев и топ-менеджеров нашей сети отелей в Лас-Вегасе в 2019 году среди всех отелей бренда Wyndham Garden, а это 118 отелей по всему миру, мы получили первое место. На втором месте оказался отель из Калифорнии, на третьем из Нью-Йорка. То, что Wyndham Garden Astana стал лучшим отелем, для многих было шоком, потому что люди даже не знали, кто мы и откуда.

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Philippe Mahuas (Филипп Магуас), генеральный менеджер отеля The Aquincum Hotel Budapest













Моя жизнь последние тридцать лет являет собой череду стран, различных мест, отелей, встреч с новыми людьми, знакомств с культурами совершенно разных народов. Последние три года, до приезда в Астану, я жил в Москве, и когда мне предложили стать генеральным менеджером Marriott в Астане, я приехал посмотреть город и затем сказал «да».

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Tomas Long a (Томас Лонга), генеральный менеджер отеля Ibis Astana Hotel (2015-2018)









Я объездил все пять континентов и одно могу сказать точно, что везде можно встретить хороших и плохих людей, и здесь я пока встретил больше хороших, нежели плохих. Я думаю, это все в нас, мы сами ставим барьеры между людьми, и если я захочу найти что-то плохое в ком-то, то я найду, но ведь лучше стараться видеть в людях хорошее. Ведь с каким настроем ты приезжаешь в новый город, таких людей ты там и встретишь.

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Tony Coveney, генеральный менеджер The Ritz-Carlton Astana













Первый месяц я жил в отеле The Ritz-Carlton, Astana, поэтому у меня была возможность изучить окрестности. Часто ходил в Keruen, делал покупки в Galmart. Мне понравилась пицца в Del Papa, также я пробовал национальную казахскую кухню в «Арнау». Люблю ходить в Mokki и ужинать в Selfie.

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Katrin Hentszel (Катрин Хентшель), генеральный менеджер отеля Sheraton Astana













Tansel Tercan (Тансел Терджан), генеральный менеджер отеля Rixos President Astana













Я работаю на компанию Marriott 30 лет. Каждые несколько лет переезжаю в разные страны. В 2003 году в Армении был первый пост в качестве генерального менеджера отеля, затем мы жили в Лондоне, оттуда полетели в Амстердам. В 2016 году компания выкупила Sheraton, и мне предложили стать директором отеля в Астане.Подробнее здесь

Во время EXPO мы приняли 17 президентов и одного короля, сюда приезжали важные люди, и мы должны были принять всех. Мы начали реконструкцию отеля и изменили все, кроме интерьера. Когда я вводил новые изменения, это было здорово, потому что это придавало мне больше энергии и сил. Таким образом, мы обновляем разум и нашу жизнь.

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Okan Kortel (Окан Кортел), Hotel manager













Я побывал в 60 странах мира на пяти континентах, и переезд из одной страны в другую не является для меня большой проблемой. Поэтому, когда я получил предложение о работе в Казахстане, я решил приехать сюда, ведь для меня это возможность узнать еще одну новую для меня страну.

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Cem Ciritci (Джем Джиритджи), Hotel manager













Однажды к нам в отель пришел VIP-гость, и я, как генеральный менеджер, вышел, чтобы его поприветствовать у входа. Увидев меня, он поздоровался и дал мне сто долларов. Я, пребывая в шоке, начал ему объяснять, что я генеральный менеджер, и я не прошу денег. Видимо, он, наоборот, подумал, что мне мало, и дал мне еще сто долларов. Швейцары и все вокруг это видели и сразу же начали приветствовать гостя радушно и с широкими улыбками, это было забавно.

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