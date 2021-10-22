Стремление к развитию, честность и интерес к жизни — успешные люди о принципах в жизни и в работе

Галымжан Габдрешов , 48 лет, город — Нур-Султан, ​ученый, изобретатель инклюзивных технологий​





Правильных принципов не существует. Есть общепринятые, но каждый выбирает свое. Для меня важнейшие ценности — семья и окружение. Я избегаю рутины и зоны комфорта. Поэтому всегда экспериментирую, открываю новые грани. Пять лет назад мы даже не думали, что будем заниматься развитием технологий для особенных людей и что у нас будет получаться. А сейчас мы задумываемся даже о том, чтобы развивать технологию в сторону неврологии. Это неизвестная для нас область, где есть много непредвиденных рисков, но именно это дает наибольший стимул и интерес.

Мы привыкли к трудностям, это нормально. Если не открываются двери, то мы их штурмуем до победы, но при этом сохраняем гибкость, легко огибаем препятствия.

Полное интервью с Галымжаном доступно по ссылке.

Асхат Жумабеков, 32 года, город — Семей, учитель физики в НИШ города Семей









Я уверен, что человек всегда должен действовать. Это мой главный принцип. Без действия нет прогресса, движения вперед. Поэтому какие бы ни были обстоятельства, нужно продолжать идти к своей цели, преодолевать сложности, извлекать уроки из происходящего.

Важно правильно расставлять приоритеты. Понимать, какую цель ты ставишь перед собой. Что для тебя наиболее важно. И исходя из этого, составлять план по достижению этой цели.

Следующий принцип — стремление к максимальному развитию. Когда ты нацелен на результат, ты не стоишь на месте.

Трудности — это главный импульс для развития человека. Они помогают критически оценивать свои возможности, находить креативные решения. Сложные ситуации всегда порождают прогресс и рост. Помогают избегать дальнейших ошибок.

Полное интервью с Асхатом доступно по ссылке.

Алина Ким , 18 лет, город — Алматы, блогер, инфлюенсер









За мной следит большая аудитория. И, учитывая то, что большинство моих подписчиков — дети, я чувствую большую ответственность. Мы с командой не употребляем нецензурные слова, не снимаемся обнаженными, не затрагиваем тему рас и национальностей.

Мы с командой часто участвуем в разных проектах в области экологии, защиты природы и животных. Например, поддерживаем приюты для бездомных животных.

В любой сфере есть свои сложности, и это нормально. Трудности временны. Чаще всего они быстро проходят, и жизнь налаживается. Сначала может быть тяжело, но постепенно ты становишься опытнее и сильнее. Понимаешь, как правильно реагировать на те или иные ситуации и выходить из них с наименьшими потерями.

Полное интервью с Алиной доступно по ссылке.

Саидазим Фазилов, 29 лет, город — Ташкент, креативный директор, продюсер, фотограф









Я не тот человек, который любит жаловаться. Всегда говорю, что все в наших руках.

Несмотря на то, что я представитель творческой индустрии, всегда стараюсь структурировать и систематизировать свою жизнь. Дисциплина важна для тех, кто считает себя профессионалом.

Раньше я придерживался директивного стиля управления. Сегодня я стал лояльнее, выступаю в роли ментора. Мой принцип работы в том, чтобы направлять людей в команде, но давать им возможность самовыражаться. Стараюсь развивать потенциал, а не перестраивать человека. А если наши подходы к работе сильно отличаются, мне проще отпустить сотрудника.

Я спокойный и уравновешенный человек. Меня сложно вывести из себя, расстроить, выбить из колеи. Я отношусь ко всем сложностям или критике ровно. Нахожу решение и иду дальше.

Полное интервью с Саидазимом доступно по ссылке.

Асхат Сергазин, 33 года, город — Нур-Султан, ​IT-предприниматель, бизнес-тренер, трекер









Принципы — не такая вещь, которую ты можешь расписать на плакатах и развесить на всеобщее обозрение. Они проявляются в простых ситуациях, твоих реакциях, поступках. Выходят на первый план в моменты, когда кто-то хочет их нарушить.

Я стараюсь всегда озвучивать свои эмоции и ощущения. Коммуникация упрощает жизнь.

Мне нравится идея, что в построении команды нужно стремиться к тому, чтобы ты не был самым умным в комнате. Вокруг всегда должны быть люди, которые в чем-то лучше и могут чему-то научить.

Когда сталкиваюсь с трудностями, взвешиваю и оцениваю ситуацию с разных сторон. Анализирую, насколько мне нужно ее разрешить, хватит ли у меня ресурсов, могу ли я попросить о помощи. И действую исходя из этого.

Полное интервью с Асхатом доступно по ссылке.

Мария Валяева, 28 лет, город — Алматы, шеф-редактор научно-популярного журнала OYLA









Один из моих больших всеобъемлющих принципов — не дать злу пройти дальше меня.

Второй принцип, который исходит из первого — количество добра в мире должно увеличиваться.

Третий — стараться делать все, что в моих силах, там, где я нахожусь, с теми ресурсами, которые у меня есть. Если не вышло, ничего страшного. Главное знать, что ты приложил все усилия.

Базовый принцип — голодного накорми, грустного обними.

И, наконец, всегда жить с интересом. Постоянно искать и пробовать что-то новое. Можно просто составить список навыков, которыми вы бы хотели обладать, занявшись ими в течение ближайшего года.

Полное интервью с Марией доступно по ссылке.

Мария Агапова, 24 года, США, мастер смешанных единоборств, действующий боец UFC









Основной принцип — жить по совести. Я придерживаюсь этого правила и в жизни, и в работе.

Стараюсь не причинять никому зла намеренно, не совершать плохих поступков. Всегда отвечаю за собственные слова и действия.

Если у меня возникает конфликт с кем-то, предпочитаю не мстить, а прощать людей.

Раньше при виде трудностей я сразу впадала в панику. Но научилась их спокойно воспринимать. Просто принимаю их и решаю по мере возможностей. Главное, не накручивать себя и понимать, что каждая проблема имеет решение.

Полное интервью с Марией доступно по ссылке.