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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Спортсмены о том, как начинали свою карьеру и почему выбрали эту сферу деятельности
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Сегодня в 11:50

Спортсмены о том, как начинали свою карьеру и почему выбрали эту сферу деятельности

Юлия Галышева, 27 лет, город — Алматы, спортсменка, фристайлистка


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Я профессиональный атлет, представляю Казахстан на соревнованиях по фристайлу, дисциплина могул. Прославилась бронзовой медалью, которую получила на Олимпийских играх в 2018 году, и золотой медалью на Чемпионате мира 2019 года.

Когда меня привели на первую тренировку, мне было всего четыре года. Тренер была нашей соседкой, и сначала она предложила моей маме отводить меня в зал просто, чтобы я не слонялась летом по двору. Мама согласилась. Мы ходили на тренировки каждый день, кроме воскресенья, 1,5 километра туда и обратно. У тренера была большая собака, английский дог, так как я была маленькой, я просто садилась на собаку и ехала верхом.

В нашем виде спорта все элементы отрабатываются сначала в акробатическом зале: на батуте, водном трамплине и только потом на снегу. Поездка верхом на собаке и батут, который был в зале — это то, благодаря чему я влюбилась в этот вид спорта.

Подробнее здесь.

Елена Кун, город — Ташкент, генеральный секретарь Федерации триатлона Узбекистана, facebook


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14 лет назад я кардинально поменяла профессию. Несмотря на то, что окончила с красным дипломом Архитектурную академию и у меня хорошо получалось, я поняла, что это не мое. В течение двух лет искала себя. И когда меня совершенно случайно пригласили в один из крупнейших фитнес-клубов попробовать себя в роли тренера и пройти кастинг, я прошла его с легкостью. А через месяц уже руководила одним из департаментов в этом клубе. Спустя этот месяц я поняла, спорт — это то, что мне нравится, близко по духу, и тогда уже началось развитие. Если делаешь что-то от души — это стопроцентный успех.

Подробнее здесь.

Орзубек Назаров, 53 года, город — Бишкек, боксер, вице-президент Федерации бокса Кыргызстана, facebook


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В детстве у меня был большой интерес к жизни и ко всему окружающему. Я был мелким и энергичным ребенком. Чтобы пустить мою энергию в правильное русло, мама отвела меня на бокс. Начал свою карьеру в боксе и занимался им всю жизнь, стал семикратным чемпионом мира.

Бокс — это моя жизнь, он дал мне все, что я имею: имя, положение в обществе, финансовое состояние, умение ориентироваться в жизни.

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Сергей Бондаренко, 44 года, город — Нур-Султан, тренер по триатлону


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Мой путь в спорте начался с секции по плаванию, куда меня записали родители. Но через пару месяцев меня выгнали как самого неперспективного спортсмена. Я был слабоват физически, и тогда, в семь лет, плавание мне не особо нравилось, поэтому я не уделял ему большого внимания. После того как меня выгнали с секции, мы с отцом продолжали регулярно ходить в бассейн. Позже занялся морским многоборьем, куда входило плавание, гребля, бег, метание гранаты, стрельба. Я был одним из отстающих и неперспективных в группе. Но в один момент неожиданно для себя и остальных у меня начали появляться достижения в спорте.

На протяжении десяти лет я был в составе сборной Казахстана по триатлону. Выполнил звание мастера спорта международного класса, стал победителем и призером кубков и чемпионатов Азии, многократным чемпионом Казахстана, участвовал в чемпионатах Европы и мира.

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Елена Хрусталева, город — Алматы, спортсменка, тренер по пилатесу


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У нас спортивная семья, папа спортсмен на 200%. Для него двигательная активность — важный составляющий фактор. Нас в семье четверо детей, и всем он привил любовь к движению, спорту. Мы ходили в походы, посещали секции по плаванию и карате, играли в баскетбол. С 7 до 11 лет занимались горнолыжным спортом. Потом я боялась ездить со спусков и бросила горнолыжный спорт. Но папа — лыжник, другого вида спорта не могло быть, поэтому оставались лыжные гонки. Папе понравился тренер по биатлону, и он отдал нас, всех четверых, в биатлон.

Сначала мне не понравился биатлон — было сложно ехать в гору. В 11-12 лет все новое воспринималось в штыки. Но мы съездили на соревнования, где я заняла 1 или 2 место, и это меня вдохновило. А уже в 13-14 лет биатлон стал осознанной частью моей жизни.

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Арманжан Рузахунов, 37 лет, родной город — Астана, президент Академии бразильского джиу-джитсу


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Спорт — это то, что мною движет, мотивирует, делает мою жизнь ярче, насыщеннее. На сегодняшний день я первый обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу в Казахстане.

Я рад, что попал в историю спорта как пионер, один из первопроходцев, тех людей, которые привлекли к этому виду спорта внимание, увлекли за собой большое количество людей. Когда мы только начинали заниматься бразильским джиу-джитсу, нас не понимали, в Казахстане никто не знал, что это за вид спорта.

На сегодняшний момент у меня уже есть последователи, четверо ребят, которые стали черными поясами. И все вместе мы, мои ученики и ученики моих коллег достаточно успешно представляем Казахстан на международной арене. Уже есть большая филиальная сеть школ бразильского джиу-джитсу. И когда я вижу, как все это выросло, на какой уровень вышло и какой масштаб охватило, мое сердце радуется, я точно понимаю, что не зря продвигал все это последние десять лет.

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#казахстан #спорт #чемпионы
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