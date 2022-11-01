Работа в Google, Meta и Amazon: специалисты из Центральной Азии о том, как строят карьеру за рубежом

Поговорили со специалистами из Центральной Азии и узнали об особенностях работы в компаниях — лидерах IT-индустрии.

Индира Шосалимова, город — Сан-Рамон, Demand Planning Program Manager в Google, @indira_sfca

В Google, помимо опыта работы, ценится жизненный опыт кандидата, его уникальность, нестандартный подход к решению проблем, коммуникативные навыки и умение работать в команде. Именно эти составляющие — залог инновационного развития компании.

Здесь созданы все условия для комфортной работы, привлечения и удержания лучших талантов, начиная от высокой оплаты труда и заканчивая мелкими привилегиями для сотрудников: бесплатного питания, спортзала и фитнес классов.

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Асылбек Жунусов, 29 лет, город — Лос-Анджелес, Software Engineer в Meta, @azhunusov77

Я работаю программистом в Meta, в команде Oculus, которая занимается VR-очками. Моя позиция Tech Lead. Я принимаю задачи и распределяю их между сотрудниками.

Для работы в Штатах нужен язык и опыт. Важно быть решительным. В стране много возможностей. Когда я работал программистом в Volvo Cars, у меня был коллега, который всю жизнь был гитаристом. Работу в IT-сфере он начал после того, как прошел полугодовой буткэмп. Поэтому не надо ничего бояться.

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Шынгыс Каримов, 30 лет, город — Лондон, Data Scientist в Amazon, @shyngys.karimov

Сегодня все больше компаний инвестирует в исследования. Даже в Amazon я занимаюсь разработкой и исследованием новых продуктов. Моя деятельность находится на пересечении экономики и инжиниринга.

Чтобы тебя пригласили на интервью, нужно подготовить крутое резюме, показать свои проекты. На интервью в основном тестируются алгоритмы. Есть тысячи ресурсов, где можно подготовиться к этому. Самая популярная платформа — Leet Code. Это вебсайт, где программисты оттачивают навыки решения логических проблем.

Например, тебе дают рандомно разбросанные цифры, и нужно написать программу, которая их отсортирует. Люди в IT любят все систематизировать, поэтому проделали большую работу для помощи будущим коллегам.

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Галымжан Кенжетаев, 22 года, город — Лондон, Software Engineer в Meta, @scientistsoul

Есть определенное время, когда открываются вакансии в большие компании. В особенности на newgrad-позиции. Обычно вакансии на 2022 год открываются в 2021 году.

Есть лайфхак — вести список компаний и карьерных сайтов и постоянно их мониторить. В этом мне помогали сообщества в Telegram.

Еще советую мониторить социальные сети. Я увидел объявление в Linkedin от рекрутера из Facebook, написал ей, что подхожу под критерии. Так смог наладить контакт.

В случае с Amazon у меня был реферал. Поэтому еще один лайфхак — общаться с людьми, которые уже работают в Big Tech. Наших соотечественников в больших компаниях много. Это большой плюс.

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Бейбит Бактыгалиев, 32 года, город — Стокгольм, Senior Data Scientist в Amazon, @beibit.ds

Чтобы было легче найти работу, в первую очередь надо знать английский. Второе — это опыт. Чем больше опыта, тем лучше. Думаю, в начале карьеры полезно знать все понемногу. Например, разработка веб-приложений, мобильных приложений, data science, big data, cloud. А когда попробовал разные области, выбрать одну и уходить в глубину. Но чтобы расти, надо еще и уметь понимать большую картину.

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Бекназар Абдикамалов, 29 лет, город — Сингапур, технический директор AMI LABS PTE. LTD., @abdik.bek













Самое главное для айтишников — начинать практику в раннем возрасте. Чем раньше, тем лучше. Еще один совет — найти ментора. В седьмом классе я написал нескольким программистам из моего региона и просил помощи. Когда у меня возникали вопросы, я спрашивал у них совета. Это сильно мне помогло. Второй совет — не забывать о soft-скиллах.​

Полезных ресурсов в IT — бесконечность. Главное, чтобы был интернет, компьютер и желание.​

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Жазира Гариполла, 25 лет, город — Сиэтл, Software Engineer в Google, @zhazira__life

После получения разрешения на работу я прошла интервью в Google, Meta, Amazon и Door Dash. В результате получила несколько офферов. Начала карьеру в Door Dash, а позже перешла в Google.

Чтобы повысить шансы попасть на интервью, желательно иметь рекомендации от знакомых или друзей, работающих в крупных компаниях. Для этого развивайте свой нетворкинг, улучшайте профиль в LinkedIn, ходите на местные конференции.

Помимо разговорного английского, для получения оффера на работу понадобится навык прохождения интервью. Здесь формат отбора кандидатов отличается, поэтому проведите несколько пробных интервью, возьмите курсы по прохождению бесед с рекрутером, решайте задачи на Leet Code и работайте над soft skills.

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Кербез Оразгалиева, 23 года, город — Польша, Software engineer в Google, @nyarr

Для трудоустройства в такие большие компании, как Google, нужно прокачивать знания алгоритмов с помощью Leetcode. Для успешного прохождения интервью есть один лайфхак. Можно подать на открытые позиции в несколько компаний и первые интервью рассматривать как тренировочные. В основном интервьюеры задают похожие вопросы, поэтому постепенно вы сможете с легкостью отвечать на любой из них.

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