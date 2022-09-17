Индира Шосалимова о том, как переехала из Узбекистана в США и стала сотрудницей Google

Еще одно интересное интервью о переезде за рубеж. В этот раз своей историей поделилась Индира Шосалимова из Ташкента. О том, как она получила оффер от Google после трех месяцев обучения в буткемпе, в материале.





Индира Шосалимова, город — Сан-Рамон, Demand Planning Program Manager в Google, @indira_sfca

О переезде

Я окончила Университет Мировой экономики и Дипломатии. До переезда работала в компании LG Electronics в Ташкенте. Не предполагала, что буду жить и работать за границей. Но у мужа всегда была мечта переехать в Штаты. Однажды он сообщил, что его компания подтвердила трансфер в США. Мы выбрали городок Сан-Рамон по высокому рейтингу школ и низкому уровню преступности. И семь лет назад переехали с пятилетней дочкой и новорожденным сыном.

Об адаптации и сложностях

Мы переехали по визе. Супруг был на L1, а я на L2. Самое большое преимущество визы L2 — возможность работать официально. Я также получила Еmployment Аuthorization Document. Но получить документы — это одно, а найти работу — абсолютно другое.

Моей самой большой проблемой после переезда был язык

Моей самой большой проблемой после переезда был язык. Несмотря на то, что я знала английский и работала в иностранной компании, американский разговорный оказался чем-то абсолютно новым. Я не понимала людей, и когда вела диалог, слова вылетали из головы. Первые шесть месяцев я даже боялась поднять телефон. Была в отчаянии, потому что по соседству не было русскоговорящих. Теперь понимаю, что мне повезло, потому что я была вынуждена общаться на английском.

Моя дочь пошла в школу сразу после переезда, и мамы-американки, видя мои старания, поддержали меня. У меня появились близкие подруги-американки. Они помогли влиться в общество, понять культуру, приглашали на праздники, организовывали плейдейты для детей. Так я влилась в американское комьюнити. Язык перестал быть проблемой после года ежедневного общения.

Большинство иммигрантов держатся группами, общаются только в своем кругу. Есть люди, прожившие в Штатах более десяти лет и все еще не говорящие на английском. Но самый быстрый способ выучить язык — это ежедневное общение с американцами.

После переезда многое казалось необычным, но больше всего удивляли улыбки людей. Я тоже привыкла постоянно улыбаться людям. Другим удивительным фактом стало то, насколько американцы ценят семью, выходные, праздники, совместные отпуски. Семья здесь превыше друзей и работы, как у женщин, так и у мужчин. Мои дети играют в футбол, поэтому выходные мы проводим на футбольных полях вместе с другими семьями.

После переезда многое казалось необычным, но больше всего удивляли улыбки людей



Также впечатлило отношение людей всех возрастов к спорту. Все гуляют, бегают, ходят в спортзалы. Поразила культура поведения. Пяти-шестилетние дети в школе сразу встают в ряд перед тем, как зайти в класс. Никто не пытается забежать первым, никто не толкается. К детям здесь относятся уважительно, спрашивают их точку зрения и внимательно слушают.

Как искать работу в США

После переезда я думала, что придется заново получать образование, чтобы найти работу. Я увлеклась фотографией и превратила хобби в маленький бизнес. У меня появились первые клиенты, количество заказов увеличилось, бизнес приносил доход. Но я мечтала вернуться в рабочую рутину, трудиться в офисе большой компании. Поэтому обновила резюме и оставляла отклики на открытые позиции онлайн. Обратной связи почти не было. Вскоре я нашла работу администратора в маленькой местной компании.

В то время IT-буткемпы, которые предлагали полное погружение в обучение на IT-специальности за шесть месяцев интенсивного курса, набирали популярность. Я тоже начала обучение. Это было тяжело. Большую часть работы разбирала самостоятельно. Когда дошла до половины курса, получила письмо от рекрутинговой компании. Они пригласили меня на собеседование на контрактную позицию в Google. Я подала заявку и прошла собеседование. Прервала обучение на полпути и вернулась к тому, чем занималась раньше — планирование продаж.

Мой контракт был на год. Все это время я набиралась опыта. Ближе к окончанию контракта в компании открылась позиция на полный рабочий день, и коллеги предложили мне подать заявку на эту роль. По правилам компании, я должна была подать заявку онлайн и наравне с остальными пройти четыре собеседования. Мой опыт работы на контракте помог, и я получила заветную роль в компании мечты. Мое узбекское образование — пять лет бакалавриата и два года магистратуры— засчиталось, и мне не пришлось заверять дипломы.

О работе в Google

В Google, помимо опыта работы, ценится жизненный опыт кандидата, его уникальность, нестандартный подход к решению проблем, коммуникативные навыки и умение работать в команде. Именно эти составляющие — залог инновационного развития компании.

Здесь созданы все условия для комфортной работы, привлечения и удержания лучших талантов, начиная от высокой оплаты труда и заканчивая мелкими привилегиями для сотрудников: бесплатного питания, спортзала и фитнес классов.

Как повлиял переезд

Переезд и жизнь заграницей оказали огромное влияние на становление моей личности. Я изменилась и повзрослела. Произошло переосмысление ценностей.

Я перестала зависеть от общественного мнения, научилась принимать самостоятельные решения. Однажды прочитала фразу, которая прочно засела в моей голове. Она гласила, что когда ты выходишь из зоны комфорта, начинают случаться чудеса.