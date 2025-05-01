«AINA — это не YouTube-шоу. Это зеркало нашего общества и фабрика будущих героев»

Жандос Тунгышбаев — генеральный продюсер и один из архитекторов AINA . Креативная платформа, начавшаяся с YouTube-шоу «СЫР» и «Арзан психологтар», уже выходит за рамки обычного контент-проекта. Мы поговорили с Жандосом о том, почему AINA — это не просто студия, а культурное движение, каково оно — пространство YouTube, как они создают площадку для сотен новых голосов, и почему современному казахстанцу особенно важно слышать себя.





Жандос Тунгышбаев — генеральный продюсер и один из архитекторов AINA





«AINA» — это «зеркало». В этом и суть — мы хотим, чтобы зритель узнал в контенте себя





Название AINA выбрано неслучайно — это «зеркало». Мы хотим, чтобы зритель, включая любое из наших шоу, видел там отражение себя, своей жизни, своей боли или радости. Это не выдуманные, не навязанные сюжеты — это то, что рождается изнутри нашего общества.

Наши резиденты — это не только медийные суперзвезды. Это и простые ребята, у которых была идея, и мы дали им возможность реализовать ее. И, наверное, в этом и есть разница AINA — одновременно громко звучать, и быть честным. AINA — это комьюнити, не бренд одного лица, а творческое объединение множества голосов.





AINA — это экосистема. Мы не просто делаем контент, мы строим среду для роста





Мы строим AINA как инкубатор нового казахстанского контента. Да, у нас выходят развлекательные шоу — «СЫР», «Арзан психологтар», а впереди — проекты на женскую, историческую и образовательную тематики и многое другое. Но для нас каждое шоу — это способ найти и вырастить талант.





У нас каждый проект — как лаборатория. Мы тестируем и «открываем» не только форматы, но и людей: новых сценаристов, операторов, ведущих, редакторов. Нам важно не просто «выпустить сезон», а посмотреть — кто эти люди, с которыми мы хотим строить будущее контента в стране.

YouTube — это новое телевидение. И AINA хочет быть его сердцем





Сегодня у зрителя есть потребность в долгом «жизненном» контенте — который можно включить, чем бы он не был занят, в чем бы не лежал его текущий интерес, за которым хочется следить, который звучит как настоящая беседа.

Мы хотим, чтобы через пару лет любой казахстанец мог включить AINA и найти что-то для себя. Как приготовить лимонный пирог? Есть. Как пережить расставание? Тоже есть. Как снять кино? Пожалуйста. Как выбраться из выгорания? И про это будет. Мы ек тому, чтобы стать казахстанским YouTube-универсалом, альтернативой ТВ, но с душой и смыслом.

Психология — это не роскошь. Это необходимость, о которой никто не говорил





Один из наших самых важных проектов — «Арзан психологтар». Он появился как способ поговорить на казахском языке о ментальном здоровье без стыда и страха.





Мы знаем, что у многих до сих пор есть барьер — «психолог это для богатых», «это стыдно», «мы и так справимся». Поэтому мы сделали формат легким, смешным, разговорным. И да, наши ведущие всегда подчеркивают: «Мы не настоящие психологи, если у тебя серьезная проблема — иди к специалисту». Но мы уже дали зрителю первый шаг — разрешение говорить о своих чувствах.

Это и есть терапевтическая сила AINA. Мы не лечим, но мы открываем раны, которые давно просили воздуха.

Кто такой Жандос? Просто парень, который всю жизнь искал, где «быть по-настоящему» и делать что-то важное и уникальное

Я с детства что-то снимал. Мы с другом — Айсултаном Сеитовым, который теперь известный режиссер — начинали снимать видео еще в школе. Потом был YouTube, вайн-культура, клипы. Я пробовал себя в режиссуре, делал ролики для брендов вроде Samsung, Red Bull, музыкальные видео для Jah Khalib и Johnny.





Я был креативным продюсером в студии QARA, был у истоков проекта OYU, организовывал музыкальные фестивали. В какой-то момент понял — я хочу не просто снимать. Я хочу строить культуру. Так я пришел в Unico Play — и так родилась AINA.

Сегодня я могу проверять свои гипотезы, создавать команды, давать голос новым профессионалам. И это невероятное чувство.

Команда AINA — это микс людей, которые сами верят в то, что делают





Мой главный критерий при сборе команды был один: ты должен сам смотреть то, что ты создаешь.

Алтынай запускала хиты в Salem, она тонко чувствует казахоязычную аудиторию. Тилеген из Семея — стендапер с будущим, и уже сегодня он думает, как менять культуру. Дидар, наш продюсер, оказался потрясающим сторителлером. Тамерлан, с которым мы прошли путь с проектом OYU, — человек-двигатель. Наташа — наш маркетолог с опытом работы в международных компаниях, который смотрит аниме и знает все про digital-жизнь поколений Z и Alpha.

У нас в команде солянка из разных культурных кодов, и это делает нас сильнее. Мы не про форму. Мы про суть.

Зрители сами приходят на шоу — не за хайпом, а за живым разговором





Люди приходят на съемки, покупают билеты, просто чтобы послушать. Они уже не просто зрители — они участники комьюнити. И мы это ценим. Это говорит о том, что наш контент не просто заходит — он нужен.

Мы больше не уговариваем звезд прийти.

Известные гости выбирают AINA — не ради лайков, а ради искренности





Среди гостей AINA уже были Сабиркин, Қайрат Әділгерей, Алем из Ninety One и другие. Их не нужно уговаривать — они сами хотят прийти, потому что знают: здесь не будет фальши. Здесь можно поговорить по-настоящему с интересом, с историей, с желанием быть частью этого разговора.

Сабиркин помогла создать атмосферу, как будто друзья сидят на кухне. А Қайрат Әділгерей стал частью нашего большого запуска, открыв канал с концерта, который посмотрели миллионы. Мы выбираем не самых громких, а тех, у кого есть что сказать — и кому мы можем доверить нашу аудиторию.

Компании тоже хотят стать частью AINA — и это не про бренд, это про ценности





Сегодня многие бренды и агентства сами выходят на AINA — потому что чувствуют: здесь есть настоящая связь с людьми.

AINA — это площадка, где нет искусственного пафоса, где говорят честно, глубоко и на одном языке с поколением, которое давно не верит в «поверхностный маркетинг».





Когда бренды видят, как аудитория реагирует на «СЫР» или «Арзан психологтар» — с огромным доверием — они понимают: да, вот она возможность начать реальный разговор с аудиторией. И нам приятно, что многие хотят стать частью наших шоу не ради формата, а потому что разделяют наши смыслы.

Что дальше?





Через несколько лет мы хотим, чтобы AINA стала главной кузницей талантов — и для контента, и для кино, и для digital-продуктов. Чтобы режиссеры из AINA снимали большое кино. Чтобы сценаристы писали истории для сериалов на больших экранах. Чтобы зрители ощущали: «Это — про нас».

Мы хотим, чтобы AINA стала местом, где рождаются новые голоса Казахстана. И неважно, кто ты — школьник, мама, студент, программист, пекарь... Мы хотим, чтобы ты включал AINA и говорил: «О, это я».