Парень из Казахстана о том, как переехал в Стокгольм и стал техническим лидом в Amazon

Казахстанец рассказал о своем опыте работы техническим лидом в Amazon и жизни в Стокгольме.





Бейбит Бактыгалиев, 32 года, город — Стокгольм, Senior Data Scientist в Amazon, @beibit.ds

О переезде

Я работаю старшим инженером машинного обучения в компании Amazon. Сейчас проживаем с семьей в столице Швеции — Стокгольме.

В середине 2019 года Amazon пригласил меня на интервью в шведский офис. После пятичасового собеседования мне предложили оффер. На тот момент я работал в «Тенгизшевройл» в Атырау больше шести лет. ТШО помог в моем становлении не только как специалиста, но и лидера, что пригодилось во время интервью и в работе. Но я чувствовал, что достиг там потолка в техническом развитии. Поэтому согласился на переход в Amazon.

Я работаю старшим инженером машинного обучения в компании Amazon



При переезде преследовал две цели:

— опыт работы в Amazon. С одной стороны, компания открывает много возможностей как одна из топовых технологических компаний в мире. С другой стороны, хотелось доказать себе, что я смогу там успешно работать

— семейный опыт жизни за рубежом. Хотелось посмотреть на вещи с другой стороны.

Об адаптации и сложностях





В Стокгольме я столкнулся со следующими сложностями:

— налоги. Было сложно привыкнуть к тому, что нужно отдавать 40% от своей зарплаты

— высокая стоимость жизни: жилье, транспорт, штрафы за неправильную парковку

— другой ритм жизни: размеренный, слишком спокойный.

Мы приехали в конце ноября, когда было пасмурно и темно. Помню, жена первые две недели не разбирала чемодан, думала о том, чтобы вернуться в Казахстан.

Amazon предоставил нам машину и квартиру на месяц, что сильно помогло в первый период. Мы осматривали город и привыкали к климату. Чистый воздух, город, парки, леса, библиотеки, музеи для детей. Нам понравилось.

В Казахстане мы часто собирались с друзьями и родственниками. В Швеции этого не хватало. Поэтому мы знакомились с казахстанцами, ходили друг к другу в гости. Также я записался на бразильское джиу-джитсу, где познакомился с местными ребятами. Мы увеличили круг общения, обзавелись новыми друзьями и стали чувствовать себя частью общества.

Первое впечатление от Швеции — чистота. Здесь даже листья с деревьев падают аккуратно.

Второе — природа. Обычно город — это дома, офисы, машины и деревья. А Стокгольм — это огромный лес, в котором есть постройки. Центр города бетонный, но в 20 минутах от него леса, озера и много тропинок для хайкинга.

Первое впечатление от Швеции — чистота



Тем, кто переехал недавно, я советую записаться на какой-нибудь кружок. Это помогает быстро адаптироваться. В каждом новом городе я нахожу зал бразильского джиу-джитсу. Еще важно знакомиться с людьми, учить язык. Как ни крути, адаптация требует времени, так что важно быть терпеливым.

Как искать работу в Швеции

Я окончил бакалавр в Малайзии. Проходил стажировку в Германии, проработал в ТШО больше шести лет и получил опыт в США. Начинал как программист, а позже перешел в data science. Помимо этого, подрабатывал фрилансером, дополнительно занимался сторонними проектами. И только потом попал в Amazon. Багаж знаний и опыт стали фундаментально важными для трудоустройства.

Думаю, в начале карьеры полезно знать все понемногу



Чтобы было легче найти работу, в первую очередь надо знать английский. Второе — это опыт. Чем больше опыта, тем лучше. Думаю, в начале карьеры полезно знать все понемногу. Например, разработка веб-приложений, мобильных приложений, data science, big data, cloud. А когда попробовал разные области, выбрать одну и уходить в глубину. Но чтобы расти, надо еще и уметь понимать большую картину.

О работе в Amazon

Я технический лид на больших проектах, связанных с искусственным интеллектом. Мы строим системы для распознавания речи, прогнозирования спроса, рекомендационные системы. Если включить субтитры во время прямого эфира на гонках Формулы-1, вы увидите работу моей команды.

Также я недавно решил стать более открытым в социальных сетях, делиться опытом и знаниями. Поэтому этим летом, наконец, открыл аккаунт в Instagram. Стать IT-специалистом не сложно, а попасть на работу в Amazon, Google, Netflix — возможно. Я хочу делиться тем, как это сделать.

В Amazon более-менее свободный график. Есть огромный офис в центре города, но можно работать из дома. Также в Швеции трепетно относятся к свободному времени. Так что здесь никто не перерабатывает.

Как повлиял переезд

Я получил то, чего изначально хотел: опыт работы в Amazon и жизни в Европе. Думаю, работая над глобальными проектами, я стал лучше: как специалист и лидер. Также научился совмещать плюсы и минусы Казахстана и Швеции.