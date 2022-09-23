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Кербез Оразгалиева о том, как получила оффер от Google и переехала в Варшаву
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Сегодня в 16:45

Кербез Оразгалиева о том, как получила оффер от Google и переехала в Варшаву

Делимся историей Кербез Оразгалиевой, которая после окончания университета в Казахстане получила оффер от Google в Варшаве.

Кербез Оразгалиева, 23 года, город — Польша, Software engineer в Google, @nyarr

Кербез Оразгалиева

О переезде


Я училась в Павлодарском КТЛ. Окончила бакалавриат в SDU в 2020 году по специальности Computer Science. На данный момент работаю разработчиком Google в Польше.

На данный момент работаю разработчиком Google в Польше


Переехала в Варшаву полгода назад. Не выбирала страну и не целилась в Google. Просто в один день со мной связался рекрутер компании и предложил пройти интервью. Я решила, что будет интересно попробовать свои силы и принять участие в отборе. В итоге прошла все этапы и только после получения оффера спросила, куда именно меня приглашают. Оказалось, что в Польшу. Я согласилась.

Об адаптации и сложностях​

Сложностей при переезде в Польшу не должно возникать. Большинство поляков знают английский, а взрослое поколение знает русский. Еще тут много русскоязычных иммигрантов. Так что я прекрасно справляюсь без знания польского языка.

Компания предоставила помощь с релокацией, поэтому я не занималась никакими документами. По приезде всю бумажную работу они тоже взяли на себя.

Кербез Оразгалиева

На улице всегда можно обратиться к прохожим за помощью. Поляки добры и рады помочь.

В Варшаве меня удивил транспорт. Тут нет больших пробок, и общественный транспорт часто свободный. По выходным и праздникам ничего не работает, поэтому нужно закупать продукты заранее. По выходным центр могут закрыть из-за запланированных митингов.

При переезде рекомендую быть открытыми к новым знакомствам и искать единомышленников. Познавая мир, других людей и их мышление, вы будете познавать себя.

Как искать работу в Польше

В школе я занималась спортивным программированием и участвовала на олимпиадах. Во время учебы в университете стажировалась в DAR, и они предложили мне оффер на позицию Scala-разработчика. Я проработала там более двух лет, а потом удаленно устроилась в украинскую компанию DataEngi. Когда подписала оффер, со мной связался рекрутер Google, и я начала подготовку к интервью.

Для трудоустройства в такие большие компании, как Google, нужно прокачивать знания алгоритмов с помощью Leetcode


Для трудоустройства в такие большие компании, как Google, нужно прокачивать знания алгоритмов с помощью Leetcode. Для успешного прохождения интервью есть один лайфхак. Можно подать на открытые позиции в несколько компаний и первые интервью рассматривать как тренировочные. В основном интервьюеры задают похожие вопросы, поэтому постепенно вы сможете с легкостью отвечать на любой из них.

О работе в Google

Я работаю как Software Engineer в Google Cloud. Пишу на Java.

Кербез Оразгалиева

Особенностей работы в Google много, но меня больше всего удивило inclusivity. Перед тем как я приступила к работе, мой менеджер сказал, что по приезде будет организовано командное мероприятие. Он уточнил, когда мне будет удобно, чтобы можно было поесть и как я отношусь к алкоголю. Был месяц Рамадан, и я держала пост. Поэтому во время события мы играли. После коллеги меня отвезли домой и ждали на ифтар в ресторане. В здании Google даже есть комнаты для намаза. Еще в компании бесплатная еда. Два раза в неделю готовят халялное мясо.

Как повлиял переезд

Кербез Оразгалиева

После переезда я стала активнее, полюбила общение и знакомства с новыми людьми.

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