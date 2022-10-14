IT-предприниматель из Узбекистана о том, как запустил стартап в Сингапуре и получил инвестиции от Meta

Бекназар Абдикамалов рассказал об опыте учебы и жизни в Корее и Канаде, карьере в Amazon и создании собственного стартапа.



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Бекназар Абдикамалов, 29 лет, город — Сингапур, технический директор AMI LABS PTE. LTD., @abdik.bek







О переезде

Я родом из Узбекистана, родился в городе Нукус. После окончания школы принял решение жить и учиться за рубежом. Выбирал между Южной Кореей и США. Остановился на первом варианте, так как там уже учились мои знакомые и в Кореебольше грантов. В 18 лет я поступил в корейский вуз на специальность «Информатика и математика».​

В Корее я прожил девять лет. Учился на бакалавре и в магистратуре, работал. Позже мне поступило предложение от Amazon. Я прошел этапы отбора и получил оффер от офиса в Ванкувере. Поэтому в январе 2020 года я переехал в Канаду.​

Я родом из Узбекистана, родился в городе Нукус





После восьми месяцев работы в Amazon коллега из Кореи предложил вместе создать компанию в Сингапуре. Создать бизнес там намного легче, чем в других странах. Я согласился и в начале 2022 года переехал в Сингапур. Работаю там, но часто нахожусь в Центральной Азии. Потому что здесь мы собираем техническую команду.

Об адаптации и сложностях



Когда ты переезжаешь в новую страну, главная проблема — начать все с чистого листа. Каждый раз, когда я переезжал, нужно было доказывать людям, что я хороший человек и со мной можно подружиться. Нужно постоянно работать над собой, инициировать новые знакомства. ​





Образовательные системы Узбекистана и Кореи отличаются. В Южной Корее есть все условия для учебы, но более высокая конкуренция. В школе я был самым умным, получал пятерки, а в новой стране впервые получил плохую оценку. Это стало шоком. Я осознал, что нахожусь среди умных людей, что надо больше работать.​

Переезд — это всегда большой риск





Еще я понял, что корейская культура похожа на нашу. Люди здесь тоже консервативные, немного стеснительные. Я смотрел много корейских сериалов и думал, что в этой стране все красивые. Оказывается, люди в Корее такие же, как везде.​





Мой переезд в Канаду полностью спонсировала компания Amazon, поэтому никаких сложностей не возникло. Но это событие стало большим рывком. Я чувствовал, что у людей в Канаде мало проблем, они живут расслаблено. Жизнь в стране дорогая, но есть классные социальные программы. ​

Переезд — это всегда большой риск. Поэтому у вас должна быть весомая причина, чтобы поддерживать свой настрой, находясь вдали от семьи.​

Как искать работу за рубежом​



Я влюбился в интернет, компьютеры и программирование в шестом классе. Уже тогда знал, что буду работать в IT.​

Самое главное для айтишников — начинать практику в раннем возрасте





На втором или третьем курсе университета я нашел стажировку Google Summer of Code. После работал в лаборатории с профессором, помогал ему с исследованиями. К концу бакалавривата у меня уже был хороший опыт. Я также развивал стартапы с друзьями из Центральной Азии, поработал в пяти-шести таких компаниях. Но у меня всегда была мечта создать свою.​





Самое главное для айтишников — начинать практику в раннем возрасте. Чем раньше, тем лучше. Еще один совет — найти ментора. В седьмом классе я написал нескольким программистам из моего региона и просил помощи. Когда у меня возникали вопросы, я спрашивал у них совета. Это сильно мне помогло. Второй совет — не забывать о soft-скиллах.​





Полезных ресурсов в IT — бесконечность. Главное, чтобы был интернет, компьютер и желание.​

О стартапе



Главная цель нашего стартапа — делать людей счастливыми и продуктивными. Для этого у нас есть два главных решения: ментальное здоровье и Рerformance coaching — забота о продуктивности сотрудников. Компании покупают у нас подписку для своих работников и получают доступ к приложению. У нас уже есть клиенты во Вьетнаме, Южной Корее и Индонезии.​





В компании удаленно работает 20 человек из разных стран. Наша главная культура — полное доверие к сотрудникам. При найме мы тщательно отбираем людей и ожидаем, что у каждого из них будет внутренняя мотивация. Так люди работают с удовольствием.​

Благодаря моему опыту работы в стартапах и международных компаниях, инвесторы нам доверяют. Мы уже привлекли 4​ 000​ 000 $. В числе инвесторов есть и Meta.​

Как повлиял переезд









Я нашел много друзей из разных стран. Понял, что в любом уголке мира можно найти своих людей. ​