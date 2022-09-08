Асылбек Жунусов о том, как из Оша переехал в Лос-Анджелес и строит карьеру в Meta

Асылбек Жунусов — родом из Оша. Теперь кыргызстанец живет в Лос-Анджелесе и работает IT-специалистом в Meta. Подробнее о его истории в материале.





Асылбек Жунусов, 29 лет, город — Лос-Анджелес, Software Engineer в Meta, @azhunusov77

О переезде

Я родом из города Ош, а точнее из села Мырза-Аке. Окончил Международный университет Ала-Тоо в 2016 году и поступил в магистратуру в Лос-Анджелесе. Получил степень MBA в Westcliff University. Теперь работаю программистом в Meta.

Об адаптации и сложностях

Важно понимать, что по приезде в США придется начинать все с чистого листа: новые друзья, места и ощущения. Были моменты, когда я скучал по родителям и близким. У меня не было друзей, которые понимали бы меня с полуслова. Это было сложно. Немаловажный вопрос — финансовая составляющая.

Но когда привыкаешь и адаптируешься, все налаживается. У многих соотечественников формируется западное мышление, и у них пропадает желание возвращаться на Родину. Но я всегда был на связи с Кыргызстаном, поэтому часто прилетаю домой.

Важно понимать, что по приезде в США придется начинать все с чистого листа: новые друзья, места и ощущения



В Штатах большинство людей приветливые. Они легко идут на контакт. Не осуждают друг друга. Это меня удивило.

Мне нравится, что в США все возможно. Здесь все легализовано, открыто, прозрачно. Можно поступить в любой университет и устроиться в любую компанию.

Перед переездом в США рекомендую изучить выбранный город и особенности жизни в нем. Надо быть морально готовым, потому что одиночество переносить непросто. Общайтесь со всеми, будьте позитивным и жизнерадостным. Не бойтесь трудностей.

Как искать работу в США

Как обычный иммигрант, я начинал карьеру с подработки в кафе на позиции посудомойщика. Еще работал курьером. С тем, чтобы обеспечивать себя, справлялся сам. Но все-таки в начале помогала мама.

Если вы хотите работать разработчиком, надо хорошо знать Java, алгоритмы и математику



Для работы в Штатах нужен язык и опыт. Важно быть решительным. В стране много возможностей. Когда я работал программистом в Volvo Cars, у меня был коллега, который всю жизнь был гитаристом. Работу в IT-сфере он начал после того, как прошел полугодовой буткэмп. Поэтому не надо ничего бояться.

Если вы хотите работать разработчиком, надо хорошо знать Java, алгоритмы и математику. Но в IT много направлений. Например, есть тестеры, которым не нужно уметь писать код. Еще есть Linux и DevOps Engineers, которые тоже не пишут коды. Каждый может найти свое.

О работе в Meta

Я работаю программистом в Meta, в команде Oculus, которая занимается VR-очками. Моя позиция Tech Lead. Я принимаю задачи и распределяю их между сотрудниками.

В Meta я попал благодаря другу Максату. Он сделал мне реферал и помог с вопросами для интервью. Обычно на отборе бывает три-четыре этапа:

— на первом дают задачу на дом

— второй — это разговор по телефону на час

— третий — интервью с четырьмя людьми.

В данный момент все проходит онлайн. Вопросы зависят от позиций, на которую ты претендуешь. Я пришел на Frontend-разработчика. Поэтому мне задавали вопросы по поводу алгоритмов.

Интересно, что в Meta все бесплатно. Марк Цукерберг создал классную атмосферу и предоставил все условия для комфортной работы сотрудников. Мне нравится эта культура, когда есть все удобства для труда. Руководители много думают о компании и сотрудниках. И это прекрасно.

Как повлиял переезд

Переезд повлиял на мой кругозор. Я объездил более 20 штатов и много чего узнал.

Программистам я бы советовал переезжать сразу на Западное побережье. IT-специалист в этом районе растет быстрее.

Благодаря жизни в США я понимаю, какой именно бизнес нужен в Кыргызстане. Поэтому вместе с друзьями мы открыли учебный центр @oigonuu. Мы настроены на то, чтобы дать знания людям из регионов, у которых мало возможностей. Наша школа успешно работает в трех регионах Кыргызстана уже два года. Я также амбассадор проекта @digikonush. Мы распределяем гранты для стартап-проектов.