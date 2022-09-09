Шынгыс Каримов об учебе в топовых вузах США и Европы и карьере IT-специалиста в лондонском офисе Amazon

Шынгыс Каримов рассказал о своем пути за рубежом: от бакалавра в США и докторантуры в Бельгии до карьеры в Amazon в Великобритании.





Шынгыс Каримов, 30 лет, город — Лондон, Data Scientist в Amazon, @shyngys.karimov

О переезде

Я родом из города Хромтау. Вырос в Актобе.

В первый раз за рубеж переехал для учебы на бакалавриате. Приехал в США, Бостон, где проходил языковые курсы. Потом поступил в Purdue University в штате Индиана, где учился на инженера. В США жил с 17 до 22 лет.

В первый раз за рубеж переехал для учебы на бакалавриате

После вернулся в Казахстан, в Астану. Два года работал инженером в национальной компании Kazakhstan Engineering. Учился в магистратуре в Назарбаев университете. А после этого уехал в Бельгию, чтобы получить докторскую степень.

После учебы в Бельгии я переехал в Лондон. Теперь я доктор экономических наук. Работаю Data Scientist в компании Amazon в Лондоне.

Об адаптации и сложностях​

В период окончания школы я не проводил глубокого анализа, чтобы выбрать место для поступления. Но меня всегда привлекали Штаты, нравилась идея открытого предпринимательства и свободы. Переезд в Бельгию — это отчасти удача. На программу докторантуры в Ku Leuven University меня пригласил научный руководитель, с которым я работал в магистратуре. Я всегда хотел пожить в Европе. К тому же докторантам обещали оплату, а вуз входит в 50 лучших университетов мира. Поэтому я согласился.

Первая сложность за рубежом — ты совсем один. В первое время нет друзей и родных. К этому нужно привыкнуть. Поэтому, когда переезжаешь за границу, автоматически уходишь на несколько ступенек вниз по лестнице комфорта.

За рубежом надо быть открытым, общаться с большим количеством людей





В США меня удивляли масштабы всего, что меня окружает. Был в шоке, когда сел на поезд внутри аэропорта, чтобы перейти из одного терминала в другой. Был удивлен, когда попал в Purdue University. Там учатся 50 000 студентов. Это целый город, в котором есть своя инфраструктура и даже аэропорт!

При переезде в Великобританию проблем с документацией у меня не возникло, потому что со всем помогала компания. Amazon в этом плане предоставляет крутой сервис для сотрудников. Но Лондон — один из самых дорогих городов, в которых я когда-либо был. А дорога от точки А до точки В здесь в среднем занимает час. Поэтому нужно планировать день заранее. А когда ко мне приезжали друзья, мы каждый день с утра до вечера ходили по городу и смотрели достопримечательности. И даже семи дней не хватило, чтобы посмотреть половину Лондона. Здесь каждый человек найдет что-то для себя.

За рубежом надо быть открытым, общаться с большим количеством людей. Можно записаться на различные кружки. Еще в Лондоне есть приложения по типу Meet Up, где люди по интересам встречаются, общаются и расширяют круг знакомств.

Как искать работу в Лондоне

Я всегда занимался академической работой. Когда учился на бакалавре, работал научным сотрудником при университете. В Бельгии моя деятельность тоже была связана с исследованиями. Я также реализовывал много консалтинговых проектов в таких организациях, как MVF и Всемирный Банк.

Сегодня все больше компаний инвестирует в исследования. Даже в Amazon я занимаюсь разработкой и исследованием новых продуктов. Моя деятельность находится на пересечении экономики и инжиниринга.

В компанию я устроился по рефералу. В моей сфере за рубежом найти работу не сложно. Спрос есть всегда, но проблема в предложении. Многие люди проходят курсы, но не имеют прикладного опыта. Для работодателя важно не наличие знаний, а то, как ты с ними работаешь.

Чтобы тебя пригласили на интервью, нужно подготовить крутое резюме, показать свои проекты. На интервью в основном тестируются алгоритмы. Есть тысячи ресурсов, где можно подготовиться к этому. Самая популярная платформа — Leet Code. Это вебсайт, где программисты оттачивают навыки решения логических проблем. Например, тебе дают рандомно разбросанные цифры, и нужно написать программу, которая их отсортирует. Люди в IT любят все систематизировать, поэтому проделали большую работу для помощи будущим коллегам.

О работе в Amazon

Я работаю ведущим Data Scientist. Мы анализируем найм «голубых воротничков». Это люди, которые работают на складах и занимаются сортировкой товаров. В Amazon работает полтора миллиона таких сотрудников. Наша команда занимается оптимизацией процесса их работы.

В Amazon есть принцип Frugality или принцип нерасточительства. В компании нет бесплатных завтраков, обедов и ужинов, как Google, но есть все, что нужно для работы.

Компания также устраивает ежемесячные мероприятия. Преимущество работы в Лондоне — ивенты по всей Европе. В крайний раз мы ездили в Люксембург. До этого были в Праге, Барселоне, Манчестере. Следующая поездка будет в Эдинбург. Мне нравится, что благодаря работе можно путешествовать.

Как повлиял переезд

Я осознал, что жить за рубежом сложно. Здесь высокая конкуренция. Ты должен постоянно работать и прокачивать себя. Мне всегда приятно приезжать в Казахстан, потому что здесь я расслабляюсь.