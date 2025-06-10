15 баз отдыха в ВКО, которые стоит посетить этим летом

Для тех, кто хочет отдохнуть в Восточном Казахстане среди красивых пейзажей и живописной природы, мы подготовили подборку из 15 баз отдыха. Здесь можно прекрасно провести время с семьей, друзьями или второй половинкой.

«Окуньки», @kempingotelokunki

Кемпинг-отель с уютными номерами — отличное место, где можно остановиться с близкими, провести выходные, устроить праздник или корпоратив на природе.

«Зиновьевка», @zinovevka

База отдыха с полным набором удобств для гостей: комфортные домики и беседки, баня на дровах и живописная природа вокруг. Идеальное место для отдыха всей семьей.

«Заречье», @zarechye_parkhotel

Парк-отель для тех, кто мечтает о по-настоящему незабываемом отдыхе в стильной и уютной локации. Коттеджи с современным дизайном понравятся каждому гостю и подойдут как для семейных поездок, так и для романтических уикендов.

«Климовка», @klimovka_kz

База отдыха, где можно остановиться в уютных домиках среди природы и насладиться комфортом, тишиной и спокойной атмосферой.

«Сибины», @sibiny_otdyh

Базы отдыха у озера Торткара — отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и природу. Здесь вас ждут уютные домики на любой вкус, живописные виды и все условия для спокойного отдыха.









Это место идеально подойдет для любителей конных прогулок и отдыха на природе. Гостей ждут уютные гостевые домики, современный SPA-комплекс и прогулки по живописным окрестностям.

«Катон-Карагай», @qaton_qaragai_resort

Здесь можно не только отдохнуть, но и пройти оздоровительные процедуры и посетить SPA. Это отличное место для восстановления сил и комфортного отдыха. При желании гости могут отправиться на конную прогулку и насладиться природой.

«Жанатау», @erzhan.esenov_zhanatau_chechek

База отдыха, где можно остановиться в уютных юртах, поиграть в пейнтбол и тир, покататься на лошадях и насладиться активным отдыхом на свежем воздухе.

«Зимовье», @zimovie.kz

Атмосферное место для отдыха со стильными домиками и панорамным видом на лес. Отлично подойдет для уединенного уикенда или романтической поездки.

Sunrise bukhta, @sunrise_bukhta

База отдыха на берегу Иртыша с комфортными и уютными домиками на любой вкус. Подходящее место для проведения мероприятий, ярких торжеств и отдыха на природе.

«Изумрудный», @izumrudniy_vko

Санаторий для тех, кто хочет не только отдохнуть, но и оздоровиться. Здесь можно пройти курс лечения, посетить SPA, а также насладиться разнообразными видами отдыха.

«Голубой залив», @goluboizaliv

База отдыха с песчаным пляжем, уютными домиками и комфортными зонами для отдыха. Идеально подойдет для семейного отпуска.

Barvixa, @barvixa_vko

Атмосферная база отдыха, куда можно приехать всей семьей или в компании друзей. Гостей ждут уютные домики, комфортные условия и все необходимое для приятного и запоминающегося отдыха.

Nomad, @nomad_vko

База отдыха, где есть все необходимое для веселого и комфортного отдыха: летний бассейн, баня, детская площадка и уютное кафе.

«Колибри», @buhtarma_domiki

Стильное место для отдыха среди живописной природы, где можно расслабиться и провести время в уютной атмосфере рядом с близкими. Идеально подходит для перезагрузки и приятного уикенда.