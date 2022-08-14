Предприниматели и творческие люди из Центральной Азии о том, как преодолевают сложности

Делимся вдохновляющими интервью с активными и деятельными людьми из Центральной Азии о том, как правильно преодолевать трудности.









Шахрух Низамутдинов, город — Ташкент, управляющий партнер и креативный директор FCB Artgroup Tashkent, @shakh.nizamutdinov





Я эмоциональный человек. Поэтому, когда случаются сложности, могу дать волю чувствам. Но затем выписываю на бумагу все варианты решений. Потому что почти все трудности можно решить. А лучше заранее рассмотреть все возможные варианты развития событий, чтобы ни одна ситуация не застала вас врасплох.

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Фаррух Умаров, 29 лет, город — Душанбе, соучредитель и директор Акселератора Навыков «Илмхона», @farrukh_umari





Жизнь без сложностей была бы не интересной. Поэтому мне нравятся вызовы, трудные ситуации. В каждой борьбе вижу возможности для роста и развития. Не трачу время на страдания, а сразу ищу пути решения проблемы.

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Надира Касымова, 40 лет, город — Бишкек, предприниматель, @nadirabegim_kasymova





Когда в жизни возникают сложности, мне помогает спорт. Фитнес-клуб — мое место силы. Помогает снять стресс, восстановиться, очистить разум и переосмыслить ситуацию. С каждым движением проблема становится прозрачнее и яснее. Спорт помогает стать выносливее не только в зале, но и в жизни.

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Байгали Серкебаев, 64 года, музыкант, продюсер, Заслуженный деятель Республики Казахстан, @baigali_astudio





Я могу долго о чем-то думать, на что-то решаться, размышлять. Но когда начинаю работать, меня уже не остановить. Не успокоюсь, пока не сделаю все идеально. Это одна из моих черт характера.

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Анвар Бакиев, 37 лет, город — Алматы, сооснователь и операционный директор Chocofamily, @anvarbakiyev





Я не люблю трудности. Стараюсь не создавать их ни себе, ни другим людям. Если я с ними встречаюсь, то, как и все, переживаю, злюсь, пугаюсь, отрицаю. Но потом возвращаюсь, проговариваю, что мне не нравится и как бы я хотел это изменить. Оцениваю ситуацию и принимаю определенные решения. Понимаю, что некоторые вещи надо делать, стиснув зубы. Если ты понимаешь, для чего это делаешь.

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Диёр Мирзаахмедов, 50 лет, город — Ташкент, Председатель Маркетинговой ассоциации Узбекистана, @diyor_mirza





В жизни часто случаются трудные ситуации. У меня был период, когда все рухнуло: и карьера, и личная жизнь. Но теперь я считаю, что это был классный опыт. Понимаю, что вылез из большой ямы.

Трудности я воспринимаю как проект, задачу, которую нужно решить. Часто проблема касается лишь одной из сфер нашей жизни. И человек, концентрируясь на ней, забывает обо всем остальном. А чтобы выйти из тяжелой ситуации, нужно задействовать все свои ресурсы: финансовые возможности, духовные ценности, интеллект, накопленный опыт, веру в себя, близких друзей, навыки, коммуникации.

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Алдияр Байракимов, 30 лет, город — Алматы, режиссер, @bairakimov1





Все, что ни делается — к лучшему. Когда случается проблема, и ты ее решаешь, ситуация почти всегда становится еще лучше, чем была. Как только вы смещаете фокус со сложностей на возможности, сразу видите перед собой множество преимуществ.

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Азат Битанов, 38 лет, город —​ Алматы, ресторатор, @azat_bitanov





Мне близка мысль: «Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться. Если ее решить нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно». Поэтому, когда случаются сложности, я, как и любой человек, могу переживать. Но, в конце концов, выстраиваю цепочку ее решения.

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