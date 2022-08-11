Азат Битанов о том, как после работы в банковской сфере стал ресторатором и уже 20 лет развивает семейный бизнес





О себе

Я ресторатор.

Веду активный образ жизни. Не могу сидеть не месте. Лежать на диване и смотреть телевизор — это не про меня. Я всегда в поиске новых эмоций, чувств, испытаний. Например, в прошлом году поставил перед собой цель — научиться хорошо плавать. И в течение года много плавал. Преодолел заплывы в Боровом, на Капчагае. В этом годе преодолел Oceanman. Осенью поставил цель — совершить крутое восхождение. И в феврале был на Килиманджаро. Теперь хочу пробежать Ultra Trail Каппадокии в октябре этого года.

Мне нравится совмещать приятное с полезным. Во время занятий спортом я слушаю подкасты, тренинги или просто размышляю о жизни, семье, будущем, бизнесе. Часто думаю о воспитании детей.

Я разносторонний человек. Помимо спорта, люблю жизнь, еду, музыку, людей. Хочу все попробовать и всему научиться.

Я всегда в поиске новых эмоций, чувств, испытаний

Я счастливый человек. У меня прекрасная, здоровая семья. Рад, что могу видеть, как растут мои дети, как они добиваются каких-то целей, как они наслаждаются детством. Ценю время, которое мы проводим вместе. Счастлив, что живы мои родители.

Жизнь меня балует. Я независим, добиваюсь своих целей, могу создавать вещи, которые несут пользу и ценность другим людям. Радуюсь, когда мотивирую кого-то и понимаю, что могу позитивно влиять на других людей.

О жизненных принципах





Во-первых, быть честным: перед собой, в своих поступках, в отношениях, с детьми, в партнерстве.





Во-вторых, быть профессионалом. Важно подходить ко всему взвешенно, с подготовкой, чтобы никому не навредить.

И третий принцип — открытость.

Мне близка мысль: «Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться. Если ее решить нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно». Поэтому, когда случаются сложности, я, как и любой человек, могу переживать. Но, в конце концов, выстраиваю цепочку ее решения.

О людях в жизни





Есть много людей, которые в тот или иной период жизни повлияли на меня.

Во-первых, это мама, которая меня родила и растила. Братья, которые тоже заботились обо мне. Средний брат много учился и всегда хотел, чтобы в моей голове были какие-то знания. Старший брат более воинственный и растил из меня настоящего мужчину. А я всегда балансировал между этих двух крайностей. Мой папа был радиодиджеем-любителем. У него была большая коллекция винила, которую я часто слушал в детстве.

В 2003 году в Жезказгане планировалось строительство филиала «Альянс банка». Друг попросил меня встретить его руководительницу Аиду Султановну. А она, познакомившись со мной, поручила проследить за процессом стройки банка. В итоге мы за короткий срок открыли классный филиал, а меня пригласили на работу в Алматы. На протяжении шести лет я работал под ее руководством, и этот человек сильно повлиял на меня и на мое отношение к работе. Она научила меня быть руководителем, выстраивать отношения с сотрудниками, коммуницировать с людьми. И я до сих пор благодарен за этот опыт.





Еще один важный человек — моя супруга. Она повлияла на то, какой я сейчас. Тратит много времени на то, чтобы развивать меня, мои вкусовые предпочтения, взгляды, интересы.

Я не могу подолгу находиться в одиночестве. Мне важно находиться в обществе, разговаривать с людьми. Поэтому у меня много друзей. Нас объединяют общие увлечения. Есть друзья, с которыми я хожу в горы. Приятели, с которыми я занимаюсь в тренажерном зале. Единомышленники, с которыми я бегаю. Есть те, с кем я могу послушать музыку или поехать на концерт. Есть люди, с которыми можно встретиться вечером, чтобы выпить вина и что-то обсудить. И таких компаний много.

О деятельности





Я строил карьеру в банковской сфере. После работы в «Альянс Банке» получил предложение от банка ВТБ. Но мы с супругой решили, что подобный график дается нам тяжело. Мы почти не виделись, не проводили время вместе. К тому же сидячий образ жизни и малоактивная работа плохо сказывались на моем здоровье. Поэтому, когда двоюродная сестра жены Зульфия предложила открыть свой ресторан, я согласился ей помочь. ​

Мы нашли помещение и за четыре месяца открыли ресторан по франшизе. А я стал его управляющим. После этого появился еще один ресторан и еще. Сеть росла, и основатели бренда предложили мне управлять всеми заведениями. Бизнесу требовалась стандартизация, внедрение систем и процессов работы, правил. А мой стиль управления подходил под эти задачи.





В этом году мы отмечаем двадцатилетие. Из маленького семейного ресторана мы выросли в сеть, где развиваются четыре бренда: MAMMA MIA, Anytime Café, Dushes и Ciao Pizza and Pasta.

Мы развиваем бизнес так, чтобы он по наследству достался нашим детям. Не гонимся за цифрами. Для нас важна атмосфера и идея, которую несут заведения. У нас семейные рестораны. Люди могут прийти к нам с детьми, чтобы провести время вместе. Наш коллектив тоже как большая семья. Наши сотрудники и гости это видят и ценят.

Дело моей жизни — быть полезным обществу

Дело моей жизни — быть полезным обществу. Я не хочу прожить жизнь бестолково, бездарно. Хочу быть полезным людям, влиять на их жизнь, судьбу, мотивировать — быть лучшей версией себя. Хочу, чтобы люди менялись, чтобы мужчины уважали своих женщин, помогали им по дому, не боялись выглядеть стильно и красиво.