Алдияр Байракимов о сложностях и прелестях работы режиссера, профессионализме и казахстанском кино





О себе





Я режиссер, сценарист, актер. Творческая личность.

Люблю любое проявление креативности в людях. Сам часто экспериментирую. Мне нравится слушать музыку, смотреть спектакли, вдохновляться искусством.

Я позитивный человек. С оптимизмом смотрю на жизнь.

Для меня важны семейные ценности, здоровье и благополучие близких. Когда чувствую, что колесо баланса в отношении семьи проседает из-за насыщенной работы, стараюсь восполнять пробелы.

Люблю любое проявление креативности в людях

Ценю преданность. Это одно из важных качеств в наше время.

Люблю семью и друзей. Обожаю новое, поэтому мне нравится путешествовать.

Я счастливый человек. У меня есть все для этого. Я занимаюсь любимым делом, мои близкие люди рядом. Есть куда стремиться. Но я ценю и благодарен за то, что имею.

Счастлив, когда зрителям откликаются наши фильмы. Мы вкладываем в них много труда, часть своей души. Когда снимали «Паралимпиец», были измотаны и выжаты. Но вышли в прокат и увидели, что наш фильм вдохновляет и трогает людей. Это настоящая награда за проделанную работу.

О жизненных принципах





Делу, которым ты занимаешься, нужно отдаваться полностью. Подходить к любому проекту ответственно. Поэтому в работе я требовательный перфекционист. Обожаю профессионализм. Расстраивают люди, которые называют себя профессионалами, но на деле не показывают такого отношения к работе, которого от них ждут.





Я часто работаю с дебютантами. Мне нравится, что они инициативные, предлагают множество идей и реализуют их на крутом уровне. Просто исполнители — это не интересно и не результативно.

Все, что ни делается — к лучшему. Когда случается проблема, и ты ее решаешь, ситуация почти всегда становится еще лучше, чем была. Как только вы смещаете фокус со сложностей на возможности, сразу видите перед собой множество преимуществ.

О людях в жизни





Моя супруга Венера — человек, который сильно на меня повлиял. Изначально я учился по профессии «Режиссер-продюсер», а супруга училась на режиссера кино. Она вдохновляла меня, показывала фильмы, знакомила с профессиональной литературой, делилась интересными вещами. Именно с ней я снимал сначала упражнения, потом короткометражные фильмы. Она дала большую поддержку и внесла вклад в мое становление как режиссера. В качестве сценариста принимала участие в проекте «Паралимпиец». Я благодарен за то, что мы вместе строим друг друга и развиваемся.

Близкий друг — Рома Жуков. Еще в академии мы вместе писали сценарии и до сих пор работаем вместе. Человек, в котором я уверен на все 100%. Знаю, что в любой момент могу позвонить ему и получить помощь и поддержку.





За последние месяцы в мою жизнь пришло много новых людей, за которых я благодарен. Это и композиторы, и операторы. Все они горят своим делом, дали мне новый импульс для развития. Общение с ними заряжает меня.

Мне близка цитата Уолта Диснея: «Если ты можешь это представить, ты можешь это сделать». Поэтому всех людей рядом со мной объединяет авантюризм в хорошем смысле этого слова. Мы ничего не боимся, если это касается творчества. В любой безумной идее поддерживаем друг друга и прыгаем в нее с головой.

О деятельности





В детстве я участвовал в школьных театральных постановках. Тогда у меня появилась любовь к творчеству. После окончания школы поступил на факультет журналистики, но однажды попал в КазНАИ им Т.К.Жургенова. Это был период экзаменов: кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то читал монологи. Я влюбился в эту атмосферу и подал документы на режиссера-продюсера. Подумал, что будет интересно выучиться сразу на две специальности.

Годы в академии подарили мне классные знакомства. Мы делали там много крутых вещей. После этого я поработал и на стороне администрации, и на стороне режиссуры разных проектов.

Для меня кино — это особая магия

Теперь я позиционирую себя как режиссер. Мы сняли картину «Паралимпиец», которая была успешна в казахстанском прокате. В планах попробовать свои силы за рубежом.

Для меня кино — это особая магия. Когда ты можешь придумать историю и рассказать ее посредством кинематографа. Вдохновить людей, заставить о чем-то задуматься.





При этом работа над каждым фильмом — тяжелый труд, в который нужно вложить много энергии. Кино всегда делается для зрителя. И не факт, что ваша работа понравится людям, и вы получите обратную энергию в виде отзывов.

Каждый фильм для меня как ребенок. На пути становления с ним бывает сложно. Когда мы снимали «Паралимпиец», сложности возникали каждый день: маленький бюджет, сложная тема, большинство участников — дебютанты. Лыжные гонки, спорт, аварии, ампутацию ноги в Казахстане никто не снимал. Совета спросить было не у кого. Но мы не могли бросить нашу работу на произвол судьбы. Было важно довести дело до конца. И результат не заставил себя ждать.

Дело моей жизни, на данный момент — производство кино, режиссура. Для многих кино в Казахстане — это комедии. Я бы хотел это изменить. Нашим зрителям интересны и другие жанры. А мы можем создавать качественные картины разного формата, которые будут трогать людей и нести позитивные изменения в их жизни и сознании.