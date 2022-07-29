Анвар Бакиев о том, какую роль занимает в Chocofamily и какими принципами руководствуется в жизни





О себе





Я сооснователь и операционный директор Chocofamily. Еще я супруг. Недавно стал отцом.

Убежден, что человек — динамичное существо, которое живет в динамичной среде. Поэтому не люблю навешивать ярлыки, характеризуя себя или кого-то еще. Я разный. Но у меня есть ценности, в которые я верю.

Я либерал и гуманист. Верю, что мы социальные существа, поэтому наша суть в том, чтобы быть в контакте с окружающими и нести ценность обществу. Именно на это опираюсь в жизни, суждениях, поступках.

Люблю беседы с приятными людьми. Люблю природу. Мне нравится наблюдать за процессами в ней. Это помогает не забывать о важном.

Люблю свою семью. Люблю команду, где собрались потрясающие люди. Кайфую от того, что мы делаем вместе.

Люблю читать. Увлекаюсь бизнесом не только с точки зрения управления, но и изучаю теорию. Еще меня интересует экономика и психология. Кроме книг, читаю много статей и блогов: The Economist, The Wall Street Journal, блог Томаса Тунгуза. Подписан на зарубежных экономистов в Twitter.

Человек — динамичное существо, которое живет в динамичной среде

Мне нравятся путешествия. Топ стран для меня: Исландия и Норвегия. Там невероятные пейзажи, ландшафт. Еще меня впечатлила поездка в США. Там развитая инфраструктура, много зелени, изобилие во всем, дружелюбные и приветливые люди. Индивидуализм, который выражается в наличии четких личных границ.

Я счастливый человек. В моем понимании быть счастливым — значит быть осознанным. Понимать свои мысли, убеждения, мотивы. Иметь возможность следовать им. Выбирать то, что делаешь.

Мы живем в привилегированном мире: слышим, видим, можем ходить, разговаривать, понимать других людей. Находимся в хорошей среде, можем качественно питаться, жить в тепле, пользоваться водой, заботиться о близких, развлекаться, реализовывать свой потенциал. Все это —привилегии, которые доступны небольшому количеству людей. И я стараюсь это замечать и ценить.

О жизненных принципах





Первый принцип — ценность другого человека. Ни статус, ни деньги, ни раса, ни физическая сила или пол не делают нас лучше или хуже других. Мы все равны и должны обращаться друг с другом как с равными. Прямо говорить, что происходит, что мы чувствуем, что мы знаем. Поэтому я не приемлю обман. Не люблю, когда люди врут, манипулируют другими. На работе не занимаюсь пропагандой. Вместо этого говорю правду и даю сотрудникам возможность выбирать: идти с нами дальше или не идти. А чтобы быть искренним с окружающими, нужно иметь смелость быть искренним с собой.





Второй принцип — умение быть гибким, выживать в условиях неопределенности. Все мы хотим жить в стабильном мире, но это невозможно. Мир динамичный, и в нем важно сохранять устойчивость, стабильность. И при этом продолжать расти. Это невероятно интересно.

Я не люблю трудности. Стараюсь не создавать их ни себе, ни другим людям. Если я с ними встречаюсь, то, как и все, переживаю, злюсь, пугаюсь, отрицаю. Но потом возвращаюсь, проговариваю, что мне не нравится и как бы я хотел это изменить. Оцениваю ситуацию и принимаю определенные решения. Понимаю, что некоторые вещи надо делать, стиснув зубы. Если ты понимаешь, для чего это делаешь.

О людях в жизни





Жена — главный человек в моей жизни. Она сильно повлияла на меня. Когда мы начали встречаться, в какой-то момент я понял, что она любит меня искренне и бескорыстно. Это настолько поразило, что я пересмотрел многие свои ценности, отношение к себе и другим людям.

Большие впечатления в свое время на меня произвели ряд писателей. Например, Эрих Мария Ремарк. Я увидел, насколько бессмысленны и страшны могут быть конфликты между людьми.

Каха Бендукидзе — бывший министр экономики Грузии — еще одна личность, которая произвела на меня впечатление. Я читал одну из его книг, где он говорит о том, как важно лидеру давать людям свободу делать то, что они считают нужным, и формировать для этого благоприятную, безопасную среду. Этот подход к управлению стал для меня открытием.

Еще один человек, который на меня повлиял — Анна Головань. Это психолог из Украины, чей курс мне довелось посетить. То, как она преподает — отдельный вид искусства. Основная философия в том, что каждый человек сам выбирает, как ему фокусироваться на обучении, какие знания забирать, а какие нет. Это двусторонний процесс, где люди могут делиться своим мнением, и любая мысль будет поощряться. Хороший пример, как еще можно обучать других людей.

О деятельности





По образованию я юрист, но самостоятельно изучил основы финансовой отчетности и аудита. Начинал стажером в Палате аудиторов, дошел до «Большой четверки» и планировал стать партнером. Но со мной связался Рамиль Мухоряпов и предложил присоединиться к нему, чтобы вместе создать Chocolife. Несмотря на планы в сфере аудита, я интуитивно почувствовал, что стоит попробовать. Карьеру всегда можно построить, а хорошего партнера и интересную идею для бизнеса найти сложно.





В 2011 году мы создали компанию. Сразу разделили обязанности между собой. Мне всегда нравилось заниматься процессами, а не коммерцией. Поэтому я отвечаю за бэк-офис, занимаю позицию операционного директора. Управляю бухгалтерией, финансами, юридическим отделом, внутренним аудитом.

Сегодня в холдинге 10 компаний, работает около 500 человек. Я забочусь о том, чтобы у нас не реализовались никакие внешние риски. Чтобы все процессы в компании, были честные, чистые, четкие. Также работаю над тем, чтобы избежать операционных рисков: утечки денег, информации, падения серверов, мошенничества. Моя задача — охранять компанию от того, что может разрушить ее изнутри или снаружи.

Также я член правления холдинга, поэтому занимаюсь стратегическими вопросами. Стратегию тоже изучал самостоятельно. Эта сфера мне невероятно интересна, потому что она тоже про неопределенность.

Я хорошо понимаю наш бизнес, какую пользу он несет обществу. Мы хотим дать людям возможность тратить больше времени на себя, чем на то, что можно назвать «необходимым злом»: готовить еду, ходить за покупками и т.д. Вместо этого наши пользователи могут читать, гулять, общаться с близкими.

Дело жизни мне еще предстоит. Я пока не знаю, в какой форме оно будет воплощено. Но я стремлюсь к тому, чтобы люди были равны, чтобы между ними не было барьеров, чтобы в мире была справедливость. Считаю, что эту проблему можно решить. И точно, важно о ней говорить.