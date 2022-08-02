Диёр Мирзаахмедов о счастье, гармонии с собой, учителях в жизни и развитии маркетинга в Узбекистане





О себе

Я Председатель Маркетинговой ассоциации Узбекистана, организатор премии «Бренд года», конференции MAKON Marketing Forum, Ташкентского фестиваля рекламы TAF и владелец рекламного агентства Siymo.

Еще я супруг и отец. Мой первый брак не сложился, но я получил бесценный опыт. Сегодня у меня идеальная семья. Мы с супругой вместе почти 20 лет, у нас три дочери. Семья — важная часть жизни, без которой профессиональные достижения не были бы такими радостными для меня.

Я позитивно отношусь к жизни. На любую ситуацию смотрю с точки зрения возможностей для роста.

Я креативный человек. Мне близка стратегия «Голубого океана». Она про поиск новых ниш, новых решений. У меня много нестандартных проектов, которые когда-то никто не понимал, а теперь они стали общеизвестными и широко используются.

Люди делятся на две категории: пользователи и созидатели. Вторые всегда более удовлетворены и успешны в жизни. К ним тянутся другие люди. Поэтому я люблю создавать и развивать проекты, выводить их на автономный режим. Это одна из моих главных ценностей.

Я люблю создавать и развивать проекты

Мне нравится помогать. Это главный источник энергии и удовольствия для меня. Когда ты даешь чуть больше, чем получаешь взамен, чувствуешь себя уверенно, открываешь новые грани своей личности. Не люблю жить в кредит.

Когда человек находится в гармонии с собой, вокруг него формируется гармоничная атмосфера. А если ему что-то не нравится, что-то мешает, значит, внутри него что-то тоже идет не так. Нужно обратить на это внимание и исправить. Поэтому, когда люди распространяют вокруг себя негатив, я понимаю, что у них в жизни есть сложности, с которыми они еще не разобрались, и не иду у них на поводу.

Здоровье, богатство и другие вещи — относительны. А счастье — абсолютно. Ты не можешь быть счастлив наполовину. Я счастливый человек, потому что у меня есть возможность делать счастливыми других людей.

О жизненных принципах

Всегда говорю людям правду.

Я гедонист. Что бы ни делал, какой работой бы ни занимался, с кем бы ни общался, во всем ищу удовольствие.

В жизни часто случаются трудные ситуации. У меня был период, когда все рухнуло: и карьера, и личная жизнь. Но теперь я считаю, что это был классный опыт. Понимаю, что вылез из большой ямы.





Трудности я воспринимаю как проект, задачу, которую нужно решить. Часто проблема касается лишь одной из сфер нашей жизни. И человек, концентрируясь на ней, забывает обо всем остальном. А чтобы выйти из тяжелой ситуации, нужно задействовать все свои ресурсы: финансовые возможности, духовные ценности, интеллект, накопленный опыт, веру в себя, близких друзей, навыки, коммуникации.

Даже потеря близкого человека — это концентрация на одной стороне вашей жизни. Нужно понимать, что здесь вы уже ничего не можете сделать. И подумать о других составляющих вашей жизни, которые могут дать вам силы и пережить это.

О людях в жизни

Я всегда находился в поиске учителей, поэтому у меня их было много. Среди них были не только доброжелатели, но и те, кого я не считаю друзьями.

Первые учителя — родители. Я потерял отца в десять лет, но стал его продолжением. Он был крупным руководителем, позитивным человеком, который объединял людей вокруг себя, стремился к развитию. Мама показала мне, что такое безусловная любовь. А это одна из самых важных вещей в жизни любого человека.

Я всегда находился в поиске учителей, поэтому у меня их было много

В юности я был не уверен в себе. В тот момент моя близкая родственница помогла мне поверить в свои силы и в то, что я талантлив. Позже, когда моя оценка смещалась от неуверенности к самоуверенности, я получил новый урок. Это случилось, когда я вернулся из Турции, где получал образование. Я был поражен, когда опытные люди науки, которые были гораздо старше меня и уже не раз бывали в Турции, общались со мной с неподдельным интересом и горящими глазами. Я понял, что секрет их мудрости в постоянной жажде новых эмоций. Рост и развитие зависят от умения восхищаться успехами других людей. Нужно всегда быть открытым к чужому опыту. Любой человек может стать источником вдохновения и новых знаний.

Еще один важный человек — моя жена. Любовь между супругами — это невероятный опыт. Мне нравится формула нашей семьи, когда 1+1=5.

Людей вокруг меня объединяет креативность, желание развиваться и помогать другим людям. Мы разделяем ценности друг друга и идем вместе по жизни.

О деятельности

Сегодня говорят, что из университета нужно уходить после второго курса. Но у меня было иначе. Я окончил три вуза в Узбекистане и в Турции. Некоторое время работал по специальности — в области архитектуры. Но перешел в рекламу. Это новое направление меня заинтересовало.

В 1998 году мы открыли рекламное агентство Siymo, которое работает по сей день. Я уже 25 лет занимаюсь бизнесом, но мне были интересны и другие направления. Поэтому я начал развитие в государственном секторе. Стал главным художником Ташкентской области, затем исполнительным директором Академии художеств Узбекистана, главным художником города Ташкент. Получил интересный опыт, взаимодействовал с огромным количеством людей и организаций. А в 2016 году перешел в маркетинг и провел первое мероприятие — Неделю маркетинга и рекламы ADWEEK.

Мы создали Маркетинговую ассоциацию Узбекистана. Организовали крупнейшие мероприятия отрасли. Вывели ее на новый уровень. И видим еще много возможностей для дальнейшего развития.

Одна из приоритетных задач — улучшение качества образования и исследований в области маркетинга. Невозможно развивать отрасль без создания базы для формирования будущих специалистов и без проведения крупных исследований.

Вся работа реализуется большой командой, которая состоит из лучших специалистов. Вместе мы развиваем маркетинг в Узбекистане и Центральной Азии.

Моя цель — через взаимодействие и помощь другим людям принести максимальную помощь обществу. Чтобы моим детям было не стыдно говорить про своего отца и его достижения.