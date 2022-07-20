Надира Касымова о развитии фитнес-индустрии в Кыргызстане и своих жизненных принципах







О себе





Прежде всего я жена и любящая мама троих замечательных детей. И уже потом я генеральный директор сети фитнес-клубов World Class Bishkek, UFC GYM Kyrgyzstan и Beauty Spa by World Class.

Я энергичный, эмоциональный, любознательный человек. Себя могу описать в трех словах: стратег, аналитик и вдохновитель.

Больше всего на свете люблю жизнь

Больше всего на свете люблю жизнь. Нет ничего прекраснее, чем ощущение свежего глотка свободы, ветра в волосах или горного воздуха.

Счастье кроется в мелочах. Иногда даже вовремя сказанное слово может сделать счастливее. Улыбки детей, удачная встреча, правильно выполненное упражнение, вовремя придуманная идея — все это моменты счастья.

О жизненных принципах





Основные принципы успешной женщины для меня — четкость, порядочность, справедливость и позитивный настрой.





Когда в жизни возникают сложности, мне помогает спорт. Фитнес-клуб — мое место силы. Помогает снять стресс, восстановиться, очистить разум и переосмыслить ситуацию. С каждым движением проблема становится прозрачнее и яснее. Спорт помогает стать выносливее не только в зале, но и в жизни.

О людях в жизни





Для меня всегда на первом месте люди. Человеческий ресурс — один из наиболее значимых аспектов успеха любого бизнеса. Поэтому важно, чтобы рядом были правильные люди. И самому не забывать оставаться человеком.

О деятельности





Моя деятельность напрямую связана с тем, что я люблю — красота и спорт. Это две важные составляющие здорового человека.





Все началось в 2009 году. Я активно занималась девелоперским бизнесом в Казахстане и Кыргызстане. Вскоре запустила проект Wellness and SPA. А к окончанию строительства жилого комплекса пришла идея уйти в спортивную сферу. Работая над запуском фитнес-проекта, я глубоко погрузилась в индустрию фитнеса, изучила ее специфику и окончательно определилась с выбором франшизы.

Я активно развиваю фитнес-индустрию в Кыргызстане. За это время мы не просто встали в один ряд с международными компаниями, но и завоевали доверие и признание клиентов. Это произошло благодаря четко выстроенной системе работы и сервису.

Я ставлю перед собой не просто бизнес-цели, а более глобальные задачи: популяризация здорового образа жизни в стране и улучшение здоровья нации. Открывая новые клубы, мы с командой прививаем соотечественникам любовь к фитнесу и привлекаем все больше людей к работе над здоровым и спортивным телом. Это и есть дело моей жизни.