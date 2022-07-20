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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Надира Касымова о развитии фитнес-индустрии в Кыргызстане и своих жизненных принципах
312

Надира Касымова

40 лет, город — Бишкек, предприниматель, 

@nadirabegim_kasymova

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Вчера в 18:12

Надира Касымова о развитии фитнес-индустрии в Кыргызстане и своих жизненных принципах

Надира Касымова


О себе


Прежде всего я жена и любящая мама троих замечательных детей. И уже потом я генеральный директор сети фитнес-клубов World Class Bishkek, UFC GYM Kyrgyzstan и Beauty Spa by World Class.

Я энергичный, эмоциональный, любознательный человек. Себя могу описать в трех словах: стратег, аналитик и вдохновитель.

Больше всего на свете люблю жизнь


Больше всего на свете люблю жизнь. Нет ничего прекраснее, чем ощущение свежего глотка свободы, ветра в волосах или горного воздуха.

Счастье кроется в мелочах. Иногда даже вовремя сказанное слово может сделать счастливее. Улыбки детей, удачная встреча, правильно выполненное упражнение, вовремя придуманная идея — все это моменты счастья.

О жизненных принципах


Основные принципы успешной женщины для меня — четкость, порядочность, справедливость и позитивный настрой.

кыргызстан

Когда в жизни возникают сложности, мне помогает спорт. Фитнес-клуб — мое место силы. Помогает снять стресс, восстановиться, очистить разум и переосмыслить ситуацию. С каждым движением проблема становится прозрачнее и яснее. Спорт помогает стать выносливее не только в зале, но и в жизни.

О людях в жизни


Для меня всегда на первом месте люди. Человеческий ресурс — один из наиболее значимых аспектов успеха любого бизнеса. Поэтому важно, чтобы рядом были правильные люди. И самому не забывать оставаться человеком.

О деятельности


Моя деятельность напрямую связана с тем, что я люблю — красота и спорт. Это две важные составляющие здорового человека.

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Все началось в 2009 году. Я активно занималась девелоперским бизнесом в Казахстане и Кыргызстане. Вскоре запустила проект Wellness and SPA. А к окончанию строительства жилого комплекса пришла идея уйти в спортивную сферу. Работая над запуском фитнес-проекта, я глубоко погрузилась в индустрию фитнеса, изучила ее специфику и окончательно определилась с выбором франшизы.

Я активно развиваю фитнес-индустрию в Кыргызстане. За это время мы не просто встали в один ряд с международными компаниями, но и завоевали доверие и признание клиентов. Это произошло благодаря четко выстроенной системе работы и сервису.

Я ставлю перед собой не просто бизнес-цели, а более глобальные задачи: популяризация здорового образа жизни в стране и улучшение здоровья нации. Открывая новые клубы, мы с командой прививаем соотечественникам любовь к фитнесу и привлекаем все больше людей к работе над здоровым и спортивным телом. Это и есть дело моей жизни.

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#бизнес #предприниматель #кыргызстан #бишкек #созидатели
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.