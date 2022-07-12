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Фаррух Умаров о том, как после окончания Оксфорда вернулся в Таджикистан и создал образовательный центр
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Фаррух Умаров

29 лет, город — Душанбе, соучредитель и директор Акселератора Навыков «Илмхона», @farrukh_umari

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Сегодня в 11:48

Фаррух Умаров о том, как после окончания Оксфорда вернулся в Таджикистан и создал образовательный центр

Фаррух


О себе


Я родился и вырос в Таджикистане. Верю в светлое будущее своей страны и хочу быть к нему причастным.

Я страстный, увлеченный. Когда берусь за что-то, отдаюсь делу полностью и довожу его до конца. Еще я ответственный. Во всем ищу позитив, не зацикливаюсь на негативе. С окружающими людьми общительный и дружелюбный.

Для меня важны честность, справедливость и желание делиться знаниями. Поэтому я получаю удовольствие от работы с людьми. Мне нравится помогать другим осознавать собственный потенциал и воплощать в реальность цели.

Люблю спорт. Фанат футбольного клуба «Реал Мадрид» с 2002 года. Раньше и сам активно играл в футбол. Теперь регулярно хожу в спортзал, чтобы держать себя в тонусе, следить за здоровьем.

Верю в светлое будущее своей страны и хочу быть к нему причастным


Меня интересует философия. Она отвечает на важные вопросы, помогает лучше узнать себя, стать более осознанным. Один из любимых философов — Джон Ролз, который написал работу: «Теория справедливости».

Люблю настольные стратегические игры. Большой фанат музыки, а именно рэпа. Мне нравится олдскульный рэп, который тоже связан с философией, несет в себе размышления, важный посыл. Это современная поэзия. Мой любимый исполнитель — Кендрик Ламар, первый неджазовый и неклассический музыкант, который получил Пулитцеровскую премию.

Я счастливый человек. Счастливым меня делает возможность заниматься тем, что приносит огромное удовольствие. Мне нравится видеть, как работа дает результаты и меняет чью-то жизнь в лучшую сторону.

О жизненных принципах


Мой главный принцип — доводить начатое до конца.

Еще один принцип — жить так, чтобы приносить пользу и радость хотя бы одному человеку.

Таджикистан

Не люблю подхалимство. Ценю искренность в людях, стараюсь сам быть таким.

Жизнь без сложностей была бы не интересной. Поэтому мне нравятся вызовы, трудные ситуации. В каждой борьбе вижу возможности для роста и развития. Не трачу время на страдания, а сразу ищу пути решения проблемы.

О людях в жизни


Люди, которые повлияли на меня и мою личность — родители. Мама научила трудолюбию, показала, что чтобы чего-то достичь, нужно стараться, прикладывать усилия. Папа научил не довольствоваться малым, всегда стремиться к большему, быть лучшей версией себя. Всегда задавал мне вопрос: «Что дальше?». Теперь я и сам задаю себе этот вопрос после каждого нового достижения.

Люди, которые повлияли на меня и мою личность — родители


Я рад, что в моей жизни много друзей. Это молодые, энергичные и неравнодушные люди, которые заботятся о будущем Таджикистана. Они ищут новые возможности и пути реализации своего потенциала. Нас объединяет открытость к миру и общие ценности.

Друзья всегда дают честную обратную связь, здоровую критику, за что я им благодарен. С ними я могу посоветоваться, разделить идеи, эмоции, достижения. Знаю, что в любой ситуации они меня поддержат.

О деятельности


Я учился в АУЦА и в Оксфорде. После окончания обучения работал в Израиле, в организации, которая связывала местные стартапы с внешними инвесторами, компаниями. В стране уже тогда не хватало IT-специалистов. Их мы разрабатывали стратегию по привлечению разработчиков из-за рубежа.

Я задумался о том, что подобная проблема в будущем возникнет и в Таджикистане. В нашей стране не так много природных ресурсов, но есть главный актив — люди. Почти 70% населения Таджикистана — молодежь до 30 лет. Мы делаем ставку на них, помогаем освоить новую профессию, развиваем IT-индустрию в стране.

Илмхона

Так я стал соучредителем и директором Акселератора Навыков «Илмхона». Мы работаем уже четыре года. За это время обучили более 1000 людей, трудоустроили более 100 человек в качестве программистов и дизайнеров. Цель компании — создание технологичного института, который будет выпускать первоклассных специалистов. Сделать так, чтобы из Таджикистана выходили не иммигранты на строительные объекты других стран, а талантливые современные кадры.

Наши выпускники работают в телеком-компаниях, банках, аутсорс-командах, креативных агентствах в Таджикистане. В планах выходить на зарубежный рынок, чтобы наши выпускники работали в других городах Центральной Азии и в англоязычных странах.

Недавно мы стали одной из пяти школ программирования по всему миру, в кого инвестировал фонд из Сан-Франциско. Благодаря этому мы тестируем модель работы, когда сначала обучаем и трудоустраиваем людей, и только потом получаем оплату за свои услуги. Если пилот пройдет успешно, мы будем выходить на рынки стран Центральной Азии.

В планах создать Дом талантов для людей из всей Центральной Азии. Стать мостом, который будет объединять их с мировыми технологичными компаниями.

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#бизнес #предприниматель #таджикистан #душанбе #созидатели
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