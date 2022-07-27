Байгали Серкебаев о создании масштабного мюзикла в Алматы и поиске талантливых молодых артистов

О себе





Я отец. Больше всего в жизни люблю своих дочерей, Камилу и Сану. Их счастье и здоровье для меня на первом месте. Дети получили хорошее образование, разбираются в музыке, живописи, культуре. Мне приносят радость их успехи. Мы поддерживаем связь, стараемся вместе праздновать наши Дни рождения в разных городах и странах.

Я музыкант. Родился в музыкальной семье, поэтому вся моя жизнь связана с творчеством. Уже в пять лет я занялся игрой на фортепиано под руководством старшего брата. Поэтому музыка стоит в моей жизни на втором месте после детей.





Мы постоянно гастролируем, путешествуем. Посетили много городов, стран. Повсюду встречаем разных людей: со своей культурой, особенностями, привычками, ценностями, взглядами. И я счастлив, что могу соприкоснуться с таким многообразием мира.

О жизненных принципах





Еще в детстве старший брат научил меня трем вещам: нельзя играть в казино, курить и брать чужое. Эти правила жизни остались со мной по сей день.

Я могу долго о чем-то думать, на что-то решаться, размышлять. Но когда начинаю работать, меня уже не остановить. Не успокоюсь, пока не сделаю все идеально. Это одна из моих черт характера.

Мне нравится работать с молодежью. Делиться с ними опытом и в ответ учиться у них чему-то новому.

О людях в жизни





Мой папа — Ермек Серкебаев — Народный артист Советского союза, Герой Социалистического Труда, профессор, известный музыкант, исполнитель. Старший брат — Алмас Серкебаев, сыграл большую роль в формировании моей личности. Стал моим первым учителем по фортепиано и на всю жизнь остался наставником во всех аспектах жизни.

Старший брат — Алмас Серкебаев, сыграл большую роль в формировании моей личности







В течение жизни я встречал много интересных людей. Благодарен учителям, которые погрузили меня в волшебный мир классической музыки. Среди них: талантливый музыкант Владимир Тебенихин и великолепный педагог и композитор Аида Исакова.

Один из первых, кто повлиял на мой музыкальный путь — легендарный алматинский барабанщик Тахир Ибрагимов. Он стал лидером и идейным вдохновителем джазового направления во всей Центральной Азии. Мне повезло попасть в его коллектив «Бумеранг», на основе которого позже был создан ансамбль «Арай».

Счастлив, что когда-то познакомился с Аллой Пугачевой. Это удивительный человек. Великая певица, актриса, на песнях которой выросло множество людей. Рад, что мы попали в ее Театр песни, вместе работали. Смотрели все выступления и каждый раз восхищались ее мастерством, талантом, чувством юмора, умением держаться на сцене и взаимодействовать со слушателями.

Есть огромное количество музыкантов, на которых я воспитывался и рос, формировал свой вкус. Это группы The Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin. Александр Аблаев познакомил нас с творчеством Куинси Джонса. Это американский композитор, продюсер, величайший музыкант нашего времени, который повлиял на развитие музыкальной индустрии, работал со многими артистами. Мечта любого музыканта — прикоснуться с его творчеством. И мне удалось встретиться и поговорить с ним на Джазовом фестивале в Монтрё.

Мой близкий друг и соратник уже на протяжении 40 лет — Владимир Миклошич, у которого я научился спокойствию, равновесию даже в самых сложных ситуациях. Рад, что рядом со мной есть такой интеллигентный, образованный, мудрый человек с прекрасным взглядом на жизнь и добрым сердцем.

О деятельности





Будучи ребенком, я поступил и окончил легендарную музыкальную школу им. К. Ж. Байсеитовой при Консерватории, которая выпустила много известных музыкантов. Далее поступил в Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы. Думаю, одна из составляющих успеха группы A’Studio — мое академическое образование.





Параллельно с получением классического образования я познакомился с популярной музыкой. Однажды старший брат принес домой катушечный магнитофон, и я впервые услышал группу The Beatles. Это была любовь с первого взгляда.

Классическая, «серьезная» музыка и «легкая» поп или джазовая музыка долгое время шли в моей жизни рядом. А после окончания Консерватории я окончательно выбрал для себя направление поп-музыки. Хотя и мой педагог, и папа видели меня классическим музыкантом. Только спустя годы, когда группе A’Studio исполнилось уже 15 лет, отец признал мой выбор. Пришел на наш концерт и сказал, что наше творчество — это тоже большое искусство.

Группе A’Studio в этом году исполнилось 35 лет. Многие люди знают и любят наши песни. Теперь и мы хотим поддерживать молодые таланты в Казахстане и Центральной Азии. У нас много идей, которые мы хотим реализовать здесь. Одна из них — мюзикл, созданный на основе песен группы A’Studiо. Можно провести аналогию с мюзиклом Мамма Mia!, основанного на песнях группы ABBA. Это интересный проект, в который я полностью погружен на данный момент.

Мы посвящаем этот мюзикл Алматы







Постановка мюзикла подразумевает наличие специальных школ, где готовят артистов одновременно по трем направлениям: актерское мастерство, музыка и танцы. У нас таких школ нет, поэтому сложно найти людей, которые были бы обучены всем трем навыкам на высоком уровне.

На данный момент мы открыли кастинг и уже получаем множество заявок от ребят из Центральной Азии и не только. Помимо актеров будем искать музыкантов, которые будут играть во время шоу. Также много людей будет задействовано за сценой: работники сцены, звукорежиссеры и многие другие.

Сценарий нам пишет известный драматург Михаил Дурненков. С нами будет работать замечательный режиссер Василий Бархатов.

По сценарию, мы показываем отношениями между двумя поколениями: родители и их дети. Поэтому ищем и молодых артистов, и людей постарше: от 18 до 45 лет. Прежде всего, они должны обладать безупречными вокальными данными. Но актерское мастерство и пластика тела не менее важны.

До 30 июля мы принимаем заявки онлайн. У нас уже более 1000 кандидатов. Нужно отнестись к заполнению заявки ответственно: спеть песню, станцевать и прочитать диалог. В августе мы с финалистами соберемся в Алматы на прослушивании, где сформируем окончательный актерский состав. Помимо меня на кастинге будет присутствовать режиссер и хореограф.

Когда мы отберем актеров, начнется период репетиций. Ребята будут погружаться в материал. Мы будем заниматься постановкой, разработкой сценографии, созданием декораций, видеоряда. В планах представить готовое шоу в конце года.

Мы посвящаем этот мюзикл Алматы. Это город, где я родился и вырос, где появилась наша группа. Хотим, чтобы мюзикл стал еще одним украшением южной столицы.