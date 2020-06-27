Куда поехать и что посмотреть в Кыргызстане: 23 интересных места для туристов

Кыргызстан
Водопад Девичьи слезы
Вода словно множеством струек падает вниз по крутым скалистым порогам и разбивается внизу на миллионы капель. Это действительно похоже на слезы, катящиеся вниз по прекрасным девичьим щекам.
Каньон-ущелье Сказка
Назвали каньон так за причудливый скалистый ландшафт, который за много лет был превращен ветром в сказочные изваяния и скульптурные ансамбли.
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Соленое озеро
Расположено на южном берегу озера Иссык-Куль в 73 км от Балыкчи. Этот уникальный водоем — самое соленое горное озеро в Кыргызстане. В народе его еще называют «мертвое озеро», «Кара Кёль». С северной стороны озера песчаные скалы, с южной — насыпи с плавным спуском к воде. Здесь мало растительности, так как условия для выживания непростые.
Сулуторские озера
Находятся на перевале Тоо-Ашуу на высоте 3500 метров и тоже мало кому известны.
Тоо-Ашуу — этот знаменитый перевал находится в горах Ала-Тоо на трассе Бишкек — Ош, которая соединяет северные и южные регионы Кыргызстана. На вершине перевала туннель имени Кусейина Кольбаева, который был построен в 1962 году. Длина туннеля составляет 2,2 километра.
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Озеро и перевал Сары-Могол
Покататься на лошадях можно вокруг озер Сары-Могола. Здесь находится 180-метровый спуск, ради которого все едут в это место. Сары-Могол — это тринадцать водоемов разного цвета, которые лежат посреди ледников. Рядом на джайлоо можно остаться на ночлег или занять юрточный лагерь.
Чон Кызыл-Суу
К этой природной достопримечательности организовывают конные туры, потому что именно здесь можно увидеть два замерзших водопада. А также устроить пикник в горах, трасса в этой местности несложная. Рядом есть теплый ручей.
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SUUS LODGE
SUUS LODGE — гостевой комплекс, который находится в долине Суусамыр. Здесь множество развлечений и занятий для времяпровождения: параглайдинг, экскурсии по окружающим ущельям, горам, рекам, катание на квадроциклах, рафтинг, фрирайд.
Также предлагают курсы кумысолечения разного класса.
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Issyk-Kul Aurora
Проект здания разрабатывался в центральном научно-исследовательском институте экспериментального проектирования курортных и туристских комплексов города Москвы. Один из старейших и элитных санаториев. Широкий комплекс лечебных процедур.
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Бишкек
Кондитерский дом «Куликовский», @kulikov_kg
Бишкекчане гордятся этой франшизой и лучшими десертами, которые делают в городе. Здесь натуральные и экологические продукты, работают лучшие кондитеры.
Компания готовит свежую выпечку, торты, десерты и пирожные. Их продукцию знают по всей стране, а в кофейнях всегда приятная и семейная атмосфера.
Ресторан «Дияр»
Ресторану «Дияр» уже больше 20 лет, и он зарекомендовал себя как место со знаменитой кухней и высоким уровнем сервиса. Здесь девять больших залов, где можно проводить любой праздник. Также в ресторан уже много лет приходят вкусно и недорого пообедать. Его называют уютным уголком отдыха, где всегда заняты столики. Поэтому лучше бронировать место заранее.
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Bellagio Coffee, @bellagio_coffee
Эд Шакиров, 18 лет, родной город — Бишкек, фуд-фотограф, менеджер
Я люблю это заведение, потому что это прекрасное место для любого отдыха: с друзьями, коллегами, семьей или бизнес-партнером. В последнее время нравится паста со шпинатом и курицей и белое вино Fuego.
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Чайхана Navat
Тынчтык Кадыров, 29 лет, родной город — Бишкек, основатель спортмагазина KA SPORT, @ka_sport.kg
Чайхана Navat подходит для обеда и ужина. Вкусная кухня, хорошее обслуживание, национальный стиль — современное заведение.
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Парк Панфилова
Центральный парк города, куда приходили фрунзенцы, чтобы отдохнуть. Здесь были летний кинотеатр и театр, где ставили спектакли. Зимой все приходили покататься на коньках. Это место и сейчас остается популярным как для семей, так и для туристов.
Дубовый парк
Дубовый парк — старейший парк Бишкека и любимое место для прогулок. Сейчас его переименовали в Парк Чингиза Айтматова. На его территории построили много архитектурных объектов, всего насчитывается больше 90 скульптур. Парк популярен в любое время года.
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Бульвар «Эркиндик»
Марина Фисенко, 31 год, родной город — Бишкек, визажист, @fisenko_marina
Мое излюбленное место в городе — это бульвар «Эркиндик», ну или бульвар Дзержинского, как называли его раньше. Здесь можно размышлять в одиночку, общаться по душам с близким человеком и чувствовать прохладный ветерок от колыханья деревьев. Это поистине самое романтичное место в городе!
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Торговые центры Bishkek Park, Dordoi Plaza, Asia Мall
Касина Темиржанова, 23 года, родной город — Бишкек, интернет-маркетолог, @kasina_smm
Я предпочитаю крупные торговые центры: Bishkek Park, Dordoi Plaza, Asia Мall. Там есть хорошие бутики, где каждый сможет найти все, что ему нужно: одежду, обувь, косметику.
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V mesto
Уникальное место в столице Кыргызстана для проведения мероприятий и мастер-классов.
В Бишкеке креативное пространство такого формата — новое явление, но V mesto уже собирает вокруг себя творческих и креативных людей.
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Ош
Рестораны Dolce Vita, «Эне-Сай», лаунж-бары «Арабика» и «Хабиби
Иса Нурбаев, 23 года, родной город — Ош, диктор, ведущий на телевидении
Во многих заведениях Оша вкусная кухня. А еще у нас в городе готовят самую вкусную самсу. Поэтому гостям Оша советую ее попробовать. Из заведений могу порекомендовать рестораны Dolce Vita, «Эне-Сай», лаунж-бары «Арабика» и «Хабиби».
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