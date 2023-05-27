Как иностранцы живут в Центральной Азии: француз, британец и кореец о переезде и впечатлениях от региона

Интервью с гостями Центральной Азии, которые поделились своими впечатлениями о переезде, местных традициях и отношениях с народами наших стран.





Ученый-историк об образовании во Франции, впечатлениях от Казахстана и местных традициях





Ксавье Ле Торривеллек, региональный атташе по сотрудничеству в области образования, @campusfrance_kazakhstan









Впервые я побывал в Казахстане в 1998 году. Я проехал весь Казахстан на поезде. Увидел огромную степь и бесконечный пейзаж. Ощутил дух свободы и большого пространства.

Приехав в Казахстан год назад, я почувствовал тоже самое. Ехал на машине из Беларуси, через Россию. Всю ночь я провел в дороге, проходящей через степь, слушал казахскую музыку. А под утро доехал до Астаны. В момент, когда солнце осветило всю степь, я был счастлив.

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«Центральная Азия — это хорошо скрытая жемчужина», — Посол Европейского Союза в Казахстане о дипломатических отношениях, сотрудничестве и людях





Кестутис Янкаускас, город — Астана, Посол Европейского Союза в Казахстане, @euinkazakhstan









Центральная Азия — это хорошо скрытая жемчужина. Своего рода секрет. Некоторые люди из стран Европейского Союза уже посетили ее, но далеко не все. Наступило отличное время, когда мы открываем для себя этот регион.

Самое большое сокровище Казахстана — это люди. Я спрашиваю своих казахских друзей: «Что вас определяет?». Часто они отвечают: «Мы, казахи — свободные люди. Мы — сердце Евразии. Гостеприимство — наша главная черта». Я полностью согласен с этим утверждением. При этом Казахстан — страна не одной идентичности. Будучи большим государством, находящимся на перекрестке Востока и Запада, Казахстан совмещает в себе много разных национальностей и не забывает традиции. Надеюсь, что больше европейцев будут приезжать сюда, чтобы наслаждаться уникальной кухней, разнообразием культур, красивыми пейзажами.

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«Алматы — город мечты», — великобританец о переезде и деятельности в Казахстане





Кевин Локвуд, 59 лет, город — Алматы, преподаватель английского языка





Здесь так много земли и пространства. Алматы для меня — город мечты. Здесь весело жить и работать с детьми.

Казахстан — дружелюбная страна, а казахстанцы всегда готовы прийти к вам на помощь. Возможно, у экспата могут возникнуть сложности с языком, но здесь многие говорят по-английски.

Еще я был поражен, как много мяса здесь едят. Это невероятно.

Казахстан — великая страна. Но я чувствую, что здесь должно быть больше равных возможностей для женщин, а дети нуждаются в более широкой поддержке в школе.

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Региональный директор Фонда Фридриха Эберта о жизни в Кыргызстане и работе в Центральной Азии





Philipp C. Jahn, 44 года, город — Бишкек, региональный директор в Фонде Фридриха Эберта





Кыргызстан удивляет меня каждый день. Однако еще в 2006 году я был поражен разнообразием людей, которые живут в этой стране. Здесь есть и кыргызы, и казахи, и узбеки, и русские.

Я побывал на множестве тоев. Мне нравится, что кыргызы — семейные люди. Еще мне нравится местная разнообразная кухня. Я люблю лагман, узбекский плов, кыргызский и казахский бешпармак. Меня впечатлил салат оливье.

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Song Wonsub из Южной Кореи о любви к казахстанским слушателям и впечатлениях от Казахстана





Song Wonsub, 36 лет, город — Сеул, певец, музыкант





В первый раз я побывал в Казахстане осенью прошлого года. Успел побывать в таких городах, как Алматы, Астана, Шымкент. Мне понравились сами города и люди, которые так тепло меня встретили и поприветствовали.

Я заметил, что все города Казахстана имеют свои особенности, атмосферу. Например, Астана — это деловой город с рабочей атмосферой. А Шымкент — город, который напомнил мне Узбекистан. Возможно, из-за своего расположения.

Во время нынешнего визита я дал несколько концертов в Казахстане. Выступил в Алматы и Астане.

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Иностранка о любви к Центральной Азии и о том, как продвигает туризм в Узбекистане по всему миру





Софи Ибботсон, 37 лет, амбассадор по туризму @uzb_travel в Великобритании, автор путеводителей Bradt по Узбекистану, @uzambassador





Первое, что меня удивило в Узбекистане, это то, насколько здесь хорошо сохранилась история. Меня также поразило, каким современным и развитым был Ташкент еще 13 лет назад.

Меня завораживают традиции в Узбекистане. В частности, музыка, танцы, особенно игра бузкаши. Меня восхищает, как, несмотря на влияние других стран, сохраняется местная айдентика. В Узбекистан можно приехать, будучи британцем, русским или индусом, но все равно найти что-то знакомое.

Люди в Узбекистане дружелюбные, хранят древние традиции гостеприимства. С узбеками всегда можно поговорить и обменяться разной информацией.