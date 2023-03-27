Song Wonsub из Южной Кореи о любви к казахстанским слушателям и впечатлениях от Казахстана

Song Wonsub — музыкант из Южной Кореи, который прославился благодаря каверам на популярные песни на корейском языке. У артиста много слушателей из Казахстана. Мы познакомились с ним и узнали, как прошел визит артиста в Казахстан и какие у него дальнейшие творческие планы.





О себе

Я певец. Родом из Южной Кореи. Уже много лет занимаюсь музыкой. Увлекся ею в 18 лет.

О деятельности

Я веду социальные сети, где публикую каверы на корейском языке на популярные зарубежные песни. Полные видео мои слушатели могут увидеть в YouTube на канале Song wonsub 송원섭, где у меня больше 600 000 подписчиков.





Когда я понял, что среди моих подписчиков есть слушатели из Казахстана, решил попробовать записать кавер на одну из казахских песен. Таким образом мне хотелось отблагодарить своих зрителей.

Для своих каверов я перевожу тексты песен с русского или казахского на корейский язык. На моем канале уже есть каверы на популярные песни Jah Khalib, Батырхана Шукенова, Мираса Жугунусова, Казыбека Курайыш, Кенжебека Нурдолдай и других артистов.

К сожалению, я еще не знаком со многими артистами Казахстана. В планах изучить эту сферу ещё больше.

О визите в Казахстан

В первый раз я побывал в Казахстане осенью прошлого года. Успел побывать в таких городах, как Алматы, Астана, Шымкент. Мне понравились сами города и люди, которые так тепло меня встретили и поприветствовали.

Я заметил, что все города Казахстана имеют свои особенности, атмосферу. Например, Астана — это деловой город с рабочей атмосферой. А Шымкент — город, который напомнил мне Узбекистан. Возможно, из-за своего расположения.

Мне понравились сами города и люди, которые так тепло меня встретили и поприветствовали

Во время нынешнего визита я дал несколько концертов в Казахстане. Выступил в Алматы и Астане.

О планах

В планах еще усерднее работать, больше путешествовать. Хочу встретить еще больше хороших и добрых людей.