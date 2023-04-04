Региональный директор Фонда Фридриха Эберта о жизни в Кыргызстане и работе в Центральной Азии

Philipp C. Jahn из Германии поделился опытом жизни в Центральной Азии и рассказал о работе региональным директором в Фонде Фридриха Эберта.

​

О себе

По специальности я юрист. Работаю в сфере дипломатии и развития уже больше 10 лет. У меня был опыт работы в Афганистане и Эфиопии.

В Фонд Фридриха Эберта я пришел на позицию Resident Representative Sudan. А полтора года назад меня перевели в Центральноазиатский офис в Бишкек.​ Теперь я региональный директор по Кыргызстану и Узбекистану.​

О переезде и первом впечатлении

Впервые в Центральной Азии я побывал в 2006 году. Тогда я как раз получил диплом юриста в Германии и планировал учиться в Лондоне.

После окончания обучения я отправился в Афганистан. Во время работы в этой стране путешествовал по Казахстану. Побывал в Астане и Актау. Несколько раз был в Узбекистане.





Первый приезд в Кыргызстан тоже случился зимой 2006 года. Тогда в городе было темно, отсутствовало освещение. Поэтому первое впечатление было слегка шокирующим.

Я был удивлен, когда вернулся в Бишкек полтора года назад. Город сильно изменился, ​ хорошо преобразился. Качество жизни повысилось. Южная часть Бишкека, где я живу, особенно хорошо развивается. Например, недавно я участвовал в велопробеге, посвященном открытию велосезона. Но в 2006 году, когда я хотел купить велосипед, его было трудно найти в городе.

О Кыргызстане

Кыргызстан удивляет меня каждый день. Однако еще в 2006 году я был поражен разнообразием людей, которые живут в этой стране. Здесь есть и кыргызы, и казахи, и узбеки, и русские.

Я побывал на множестве тоев. Мне нравится, что кыргызы — семейные люди. Еще мне нравится местная разнообразная кухня. Я люблю лагман, узбекский плов, кыргызский и казахский бешпармак. Меня впечатлил салат оливье.

О деятельности

Я начал свою трудовую деятельность в качестве технического консультанта в German Development Cooperation, и мне нравилось выполнять техническую работу. По итогу я проработал в этой сфере в течение семи с половиной лет. Много путешествовал, изучал новые культуры и политические системы.

Теперь я работаю региональным директором по Кыргызстану и Узбекистану в Фонде Фридриха Эберта.​ Мы выступаем мостом между Германией и Кыргызстаном. В этом году отмечаем 30-летний юбилей.​ Наш фонд также работает в Алматы и Астане.​





Немногие люди в Германии знают о Центральной Азии. Поэтому я считаю, что важно больше говорить об этом регионе. И лучший способ сделать это — объединить людей.

О планах

Я наслаждаюсь жизнью здесь. Мне хочется больше узнавать о местном обществе и о том, как оно устроено. Я хотел бы стать частью этого региона.​