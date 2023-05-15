Ксавье Ле Торривеллек об образовании во Франции, впечатлениях от Казахстана и местных традициях

Ксавье Ле Торривеллек начал работу в Казахстане больше года назад. В интервью для нашего издания он поделился особенностями французского образования и путешествиях по Казахстану.









О себе

Я ученый-историк. Специализируюсь на истории Волго-Уральского региона. Это особенное место, где смешались финно-угорские, тюркские и славянские народы.

Долгое время я занимался наукой: участвовал в конференциях и писал статьи. Но я хотел оказать реальное влияние, поэтому решил не только заниматься исследованиями, но и действовать.

Сначала я преподавал в России, потом был заместителем директора Центра франко-русских исследований в Москве, а затем назначен директором Франко-белорусского центра европейских исследований в Минске. В 2017 году я получил предложение поработать в качестве атташе по вопросам образования в Беларуси. А год назад я принял должность атташе по вопросам сотрудничества в области образования посольства Франции в Казахстане.

О деятельности

Я курирую вопросы научного сотрудничества, среднего и высшего образования в Казахстане и Кыргызстане.

Сегодня Франция занимает третье место в мире по количеству принимаемых иностранных студентов. В этом помогает Campus France — национальное агентство, которое занимается продвижением французского высшего образования за границей.

Мы решаем вопросы, связанные с поступлением во французские вузы. Также помогаем найти жилье и стипендию, справиться с административными сложностями.

Об образовании во Франции

Франция оказала важное влияние на создание современного мира, в котором важны самореализация и личная свобода каждого человека. Поэтому у нас особое отношение к образованию. Для нас это не бизнес, на котором можно заработать. Это ценность, которую важно получить всем. Ведь образованный человек становится более свободным, может участвовать в жизни общества и страны.

Главное, что нужно для поступления — желание и понимание того, чем вы хотите заниматься

Для нас важно, чтобы хорошее образование могли получить не только французы, но и иностранные граждане. Поэтому государственные университеты дают возможность учиться каждому. Доход — не главный критерий для кандидата.

Главное, что нужно для поступления — желание и понимание того, чем вы хотите заниматься. Здорово, если вы знаете французский. Уровня B2 по экзамену DELF достаточно, чтобы получить место в любом государственном вузе. Кроме них, существуют Высшие школы. Это элитные университеты, поступить в которые сложно.

Самый важный документ для поступления — резюме. Нужно показать, чем вы занимались, в каких конкурсах или олимпиадах участвовали. Также потребуется хорошее мотивационное письмо.

Посольство Франции может оказать финансовую помощь. Так, стипендия Make Our Planet Great Again выдается кандидатам, которые будут учиться в сфере защиты окружающей среды. Действует стипендия «Абай-Верн» для студентов магистратуры. А Посол Франции может наградить специальной стипендией любого кандидата.

О Казахстане

Впервые я побывал в Казахстане в 1998 году. Я проехал весь Казахстан на поезде. Увидел огромную степь и бесконечный пейзаж. Ощутил дух свободы и большого пространства.

Приехав в Казахстан год назад, я почувствовал тоже самое. Ехал на машине из Беларуси, через Россию. Всю ночь я провел в дороге, проходящей через степь, слушал казахскую музыку. А под утро доехал до Астаны. В момент, когда солнце осветило всю степь, я был счастлив.





Мне нравится казахская культура и история. Люди здесь разные, но открытые, с хорошим чувством юмора.

Недавно мы посетили Восточный Казахстан. Побывали в Усть-Каменогорске, Катон-Карагае, на Алтае. Прекрасные места с нетронутой природой. Ездил и в западную часть страны. Был в Актау, видел Каспийское море. Это удивительно красиво. Посещал Алматы, Шымкент, Туркестан.

О традициях

Мне нравится, как в Казахстане готовят мясо. Бешпармак — особенное блюдо.

Прошлой весной наблюдал игру Кокпар. Это впечатляющее зрелище, игроки которого — настоящие мастера-наездники.

О планах

Я продолжу участие в модернизации казахстанской системы высшего образования. Чувствую, что не хватает связи между вузами и предприятиями. Поэтому хочу помочь наладить отношения между экономической и академической сферами.