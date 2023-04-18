«Алматы — город мечты», — Кевин Локвуд из Великобритании о переезде и деятельности в Казахстане

Экспат из Великобритании — Кевин Локвуд, поделился опытом переезда в Центральную Азию и рассказал о своей большой любви к Казахстану.





О себе

Я родом из города Саутгемптон, Великобритания. Работаю преподавателем английского языка уже 10 лет. Я начал преподавать довольно поздно, но у меня большой опыт в других областях.

Я три года проработал стюардом в составе экипажа корабля, и это был замечательный способ путешествовать по миру. После этого я работал с проблемными детьми в Великобритании. Однажды кто-то сказал мне: «Кевин, у тебя неплохо получается работать с детьми. Почему бы тебе не стать учителем?». Так я пришел к преподаванию. За 10 лет проработал три года в Китае, год в Новой Зеландии и год в Москве. В Алматы нахожусь уже полтора года.

О переезде и первом впечатлении

Я многое узнал о Казахстане до того, как приехал сюда. Когда преподавал в Саутгемптоне, у нас была группа казахстанских студентов. Я провел с ними около шести месяцев, готовил их к IELTS и к поступлению в университет. За эти полгода мы стали как одна семья, и я многое узнал о казахской культуре. Мы даже отмечали казахстанские праздники в Великобритании.

Чтобы получить квалификацию преподавателя, я вернулся в Великобританию и поступил в Trinity College of London. После окончания нужно было получить опыт работы. Мне повезло, потому что в этот момент British Сouncil искали волонтеров, которые хотели бы поехать в Казахстан на три недели. Идея заключается в продвижении английского языка, а также обучении местных учителей тому, как работают западные коллеги.





Мой первый приезд в Казахстан произошел пять лет назад. Меня определили в школу №156, где обо мне хорошо позаботились. Родители были великолепны. Я ужинал с семьями, знакомился с казахской культурой, осматривал достопримечательности, ходил в горы. Это также была прекрасная возможность понять местных детей. Именно тогда я решил, что когда-нибудь вернусь в Казахстан.

Во второй раз я приехал в Казахстан полтора года назад. Я преподавал в Москве, и меня пригласили поработать в Алматы. Я также поработал в Астане и Шымкенте.

О деятельности

В Казахстане я преподаю детям английский язык. Работал в Cambridge Academy, получив там отличный опыт. Последние две недели работал волонтером в школе № 18. Это был удивительный опыт. И детям так понравился метод моего преподавания, что меня пригласили вернуться.





Теперь я готовлюсь ехать в Ташкент, чтобы работать в Центре английского языка. Помимо этого, работаю консультантом в Glasgow English Learning Сenter в Алматы.

О Казахстане

Казахстан — это девятая по величине страна в мире с населением в 19 миллионов человек. Здесь так много земли и пространства. Алматы для меня — город мечты. Здесь весело жить и работать с детьми.

Казахстан — дружелюбная страна, а казахстанцы всегда готовы прийти к вам на помощь. Возможно, у экспата могут возникнуть сложности с языком, но здесь многие говорят по-английски.

Казахстан — дружелюбная страна, а казахстанцы всегда готовы прийти к вам на помощь





Еще я был поражен, как много мяса здесь едят. Это невероятно.

Казахстан — великая страна. Но я чувствую, что здесь должно быть больше равных возможностей для женщин, а дети нуждаются в более широкой поддержке в школе.

О планах

Моя миссия — продвигать английский язык и быть уверенным, что у каждого ребенка есть возможность изучать английский.

Я планирую поехать в Ташкент на год и преподавать там. После Ташкента вернусь в Алматы и буду работать в Glasgow English Learning Center.