«Центральная Азия — это хорошо скрытая жемчужина», — Посол Европейского Союза в Казахстане о дипломатических отношениях, сотрудничестве и людях

Кестутис Янкаускас начал работу в качество Посла Европейского Союза в Казахстане с сентября 2021 года. Мы узнали подробнее о его деятельности и впечатлениях от стран.



​Кестутис Янкаускас, город — Астана, Посол Европейского Союза в Казахстане, @euinkazakhstan





О себе

Я начал карьеру дипломата в 1991 году. Тогда Литва только создавала собственное Министерство иностранных дел. Помню, первый министр призывал молодых людей, знающих иностранные языки и готовых работать много часов, внести вклад в развитие дипломатической школы и страны. Будучи студентом последнего курса университета Вильнюса, я присоединился к службе и не пожалел об этом.

В 2004 году Литва стала полноправным членом Европейского Союза. С тех пор мы могли претендовать на официальные должности. Для меня большая честь быть представителем организации в разных странах мира. Ранее я возглавлял миссию наблюдателей Европейского Союза в Грузии, а позже работал в качестве главы делегации Европейского Союза в Азербайджане.

О назначении послом

Чтобы получить позицию в Европейском Союзе, необходимо подать заявку. Показать свою заинтересованность, доказать готовность и способность выполнять работу.

К концу моего назначения в Баку я начал искать следующую позицию. Из списка доступных вакансий меня привлек Казахстан. Это большая страна, которую я неплохо знал еще со школы. Также мы тесно сотрудничали в 2009 году, когда Казахстан передавал Литве пост Председателя ОБСЕ. Многие друзья рассказывали, что Казахстан — красивая, но холодная страна. При подготовке я изучал разную информацию о регионе. Поэтому страна не была для меня terra incognito — «неизвестной землей».

Первое, что я сделал, когда мою заявку официально утвердили — обратился к Послу Казахстана в Баку. Он поделился полезной информацией, рассказал о состоянии дел в стране и устроил прощальную вечернику.

Большинство сотрудников Европейского Союза начинают работу на новых позициях с 1 сентября. Это удобно, потому что у многих дипломатов есть дети, которым необходимо найти школу.

1 сентября 2021 года мы с супругой приземлились в Астане. Первым делом я встретился с сотрудниками делегации и Послами стран Европейского Союза.

На первом этапе работы на новом месте требуется период адаптации, чтобы полностью вникнуть в работу. Обычно это занимает три-шесть месяцев. В Казахстане местные жители сказали, что я стану настоящим Послом после того, как переживу первую зиму.

О деятельности

Для многих работа Посла — посещение пышных приемов. Но это только часть деятельности, во время которой вам нужно высказать свое уважение представителям других государств. Ключевая работа любого сотрудника дипломатической службы — представлять свою страну, поддерживать и развивать дипломатические отношения.





Моя задача — выявлять возможности, которые продвинут вперед дипломатические отношения между Европейским Союзом и Казахстаном.

В Астане располагаются двусторонние посольства 21 государства-члена ЕС. Лишь в нескольких других столицах мира их больше. Мы тесно сотрудничаем, проводим консультации, создаем совместные проекты.

Также продвигаем региональное сотрудничество. Призываем страны Центральной Азии еще больше взаимодействовать друг с другом. Решать общие проблемы региона: устранение торговых барьеров, сложностей с водными ресурсами, обеспечение безопасности границ. Казахстан — это рынок в 19-20 миллионов человек. А Центральная Азия — это больше 80 миллионов жителей. Крупный рынок, который может привлечь большой бизнес, инвестиции, лидеров разных индустрий.

О дипломатических отношениях

Жители Казахстана связывают Европейский Союз с благополучием, общечеловеческими ценностями, международным правом, экономическим развитием и социальным процветанием.

В этом году мы празднуем 30-летие дипломатических отношений между Европейским Союзом и Казахстаном. За это время мы стали крупнейшим торговым партнером и инвестором страны. А Казахстан стал уважаемым членом международного сообщества и глобальным игроком.





Мы отметили этот праздник большим концертом классической музыки в «Астана Опере». Недавно провели День Европы в университете КИМЭП. Вместе с этим казахскую культуру продвигают в Брюсселе. А посольства Казахстана в европейских странах активно рассказывают о казахской культуре, традициях, национальной кухне.

Уже много лет Европейский Союз реализует образовательную программу Erasmus, которая теперь открыта для наших партнеров. Также создаем новую программу Horizon Europe для проведения научных исследований.

В прошлом году Казахстан и Европейский Союз подписали меморандум о критическом сырье, который позволит использовать современные технологии в индустрии. Это принесет в страну дополнительные инвестиции, создаст больше рабочих мест. Позволит преобразовать регионы и моногорода, которые раньше зависели от одного добываемого ресурса — нефти. А также способствовать переходу к диверсифицированной экономике.

Главное — открываться миру. Есть отличная поговорка: «Разум подобен парашюту — он работает лучше, когда раскрыт».

О Казахстане

Центральная Азия — это хорошо скрытая жемчужина. Своего рода секрет. Некоторые люди из стран Европейского Союза уже посетили ее, но далеко не все. Наступило отличное время, когда мы открываем для себя этот регион.

Самое большое сокровище Казахстана — это люди. Я спрашиваю своих казахских друзей: «Что вас определяет?». Часто они отвечают: «Мы, казахи — свободные люди. Мы — сердце Евразии. Гостеприимство — наша главная черта». Я полностью согласен с этим утверждением. При этом Казахстан — страна не одной идентичности. Будучи большим государством, находящимся на перекрестке Востока и Запада, Казахстан совмещает в себе много разных национальностей и не забывает традиции. Надеюсь, что больше европейцев будут приезжать сюда, чтобы наслаждаться уникальной кухней, разнообразием культур, красивыми пейзажами.





Я часто бываю в Алматы. Здесь действует много культурных, образовательных и бизнес-проектов. Несколько раз посещал Актау. Это важный порт, точка выхода Казахстана в Европу. В составе группы европейских послов бывал в Атырау, где находится мост, соединяющий Азию и Европу. Ездил в Боровое — красивое место с горами и озерами. Также посещал Баянаул. Этот район не так известен, но там есть парк с камнями интересной формы и новые отели.

Самое большое сокровище Казахстана — это люди

​

Казахстан — большая страна. Четырех лет не хватит, чтобы исследовать ее полностью. Надеюсь, что у меня получится посетить как можно больше мест. В планах поехать в Семей, Усть-Каменогорск, Туркестан, Шымкент, Арал. Важно, чтобы не только Астана и Алматы получали пользу от проектов, которые мы проводим, но и другие регионы Казахстана.

О планах

Нас ждет интенсивная работа. Между Казахстаном и Европейским Союзом подписано стратегическое соглашение. Это значит, что постоянно открываются новые области сотрудничества: авиация, образование, энергетика, сырье, наука и так далее. В каждом направлении будут созданы комитеты по продвижению совместных проектов, которые принесут пользу людям.

Одно из самых важных событий — Экономический форум ЕС в Центральной Азии, который состоится 18-19 мая в Алматы. В рамках форума пройдет презентация исследования устойчивых транспортных связей между ЕС и Центральной Азией. Будет представлен первый отчет о деловом климате Казахстана. Пройдет большая работа по устранению торговых барьеров между странами региона. В течение лета Казахстан посетят вице-президенты и другие коллеги из Европейского Союза.

В этом году подпишем соглашение о горизонтальной авиации. На его основе будем «открывать небо», осуществлять большее количество рейсов с более низкой стоимостью билетов. Проведем фестиваль культуры Европейского кино. Подпишем соглашение о финансировании и поддержке малого бизнеса.

Все наши проекты двусторонние. Мы также многому учимся у казахстанцев. Наши отношения — не только партнерство, но и дружба.