Софи Ибботсон о любви к Центральной Азии и о том, как продвигает туризм в Узбекистане по всему миру

Рассказываем о Софи Ибботсон — девушке, которая работает амбассадором по туризму Узбекистана в Великобритании. Она поделилась опытом жизни в Центральной Азии и рассказала, чем ее привлек регион.





Софи Ибботсон, 37 лет, амбассадор по туризму @uzb_travel в Великобритании, автор путеводителей Bradt по Узбекистану, @uzambassador

О себе

Я выросла в Великобритании. Будучи студенткой, жила за границей, большую часть времени в Индии. После окончания университета работала во многих странах, в том числе в Центральной Азии.

О переезде и первом впечатлении

Впервые в Узбекистан я приехала в 2010 году. Мы с друзьями ехали на машине из Великобритании в Афганистан. Пересекли территорию России, Казахстана и границу от Шымкента до Ташкента.

Первое, что я сделала в Ташкенте — пошла в театр Оперы и Балета имени Алишера Навои. После Ташкента отправилась в Самарканд, где провела несколько дней. Посетила мечеть Биби ханум, Регистан и Сиабский базар. Мой первый визит в Узбекистан длился пять-шесть дней и пробудил во мне интерес к стране, людям. Мне захотелось больше узнать об этом регионе.

До переезда в Узбекистан я работала и жила в Казахстане и Кыргызстане. Много времени проводила в Бишкеке и Алматы. Сразу подметила горную местность и зелень вокруг. А в Узбекистане совсем другие пейзажи. Еще здесь много исторических достопримечательностей.

Об Узбекистане

Первое, что меня удивило в Узбекистане, это то, насколько здесь хорошо сохранилась история. Меня также поразило, каким современным и развитым был Ташкент еще 13 лет назад.

Меня завораживают традиции в Узбекистане. В частности, музыка, танцы, особенно игра бузкаши. Меня восхищает, как, несмотря на влияние других стран, сохраняется местная айдентика. В Узбекистан можно приехать, будучи британцем, русским или индусом, но все равно найти что-то знакомое.





Мне нравится узбекская кухня. Я даже пробовала готовить плов и самсу. Но на самом деле мое любимое блюдо — это шивит оши — зеленая лапша, приправленная травами, которую готовят в Хиве. Я также знаю, что существуют различные вариации приготовления плова не только в Узбекистане, но и в соседних странах.

Люди в Узбекистане дружелюбные, хранят древние традиции гостеприимства. С узбеками всегда можно поговорить и обменяться разной информацией.

Молодежь в Узбекистане хорошо образована. Здесь развитая школьная система. Существует множество методов преподавания языка. Таким образом, люди изучают узбекский, русский, а также английский и другие языки. У молодежи много перспектив.

О деятельности

В Кыргызстане я работала в государственном агентстве по туризму. Но меня также интересовало продвижение инвестиций в стране. Также я работала для британского издательства Bradt Guides, в котором обновляла путеводители по Кыргызстану и Казахстану. А после написала две новые книги — одну об Узбекистане и одну о Таджикистане.





На данный момент у меня несколько ролей. В 2019 году посольство Узбекистана в Великобритании попросило меня от имени Министерства стать послом по туризму. Это увлекательная работа, потому что у меня есть возможность продвигать Узбекистан за рубежом, посещать множество международных туристических мероприятий. В Таджикистане я работаю над проектом The Rural Economy Development Project, который касается развития туризма и агробизнеса в двух регионах страны.

Я также занимаюсь журналистикой, пишу о путешествиях. Еще одна моя роль — председатель в Royal Society for Asian Affairs в Великобритании.

О планах

Мой главный приоритет на 2023 год — привлечь в Узбекистан как можно больше международных туристических журналистов. Мы хотим распространять информацию об Узбекистане, местных людях и туристических продуктах. Совместно с Министерством туризма и культуры я организую шесть пресс туров для СМИ в период с мая по июнь. Осенью планируется еще шесть. Таким образом, я надеюсь привлечь 150 журналистов и фотографов, которые работают в сфере туризма.