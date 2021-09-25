Инвестиции, создание команды, личный бренд и выгорание — 10 советов для предпринимателей

Как правильно искать инвестиции





Дмитрий Кибкало, основатель сети «Паста Браво» и сети футбольных школ «Метеор»





С точки зрения стартапера есть набор действий и антидействий, которые могут привести или наоборот не привести к сделке.

1. Питч

Начнем с простого. Питч. Каждый стартапер влюблен в свое детище. Именно поэтому редко питч бывает удачным с первого раза. Нужно понимать, что как бы ты ни шлифовал, ни опирался на советы и паттерны, вот эти самые 10 слайдов и бла-бла-бла — все равно в процессе питч и презентацию придется переделывать.

Поэтому нужно начинать питчить как можно раньше, чтобы получить что-то, что уже не стыдно зачитывать.

2. Типовые вопросы, на которые нужно знать ответы:

— кому сейчас люди платят за удовлетворение потребности, которую вы пытаетесь решить?

— сколько это в деньгах?

— за счет чего вы даете кратный прирост в эффективности удовлетворения потребности?

3. Про оценку и условия

Важно выходить питчить понимая, чего конкретно вы ждете от инвестора. Сколько денег нужно, на каких условиях, по какой оценке. Эти вопросы обычно вызывают больше всего споров.

Еще 12 полезных советов по ссылке.

Как минимизировать риски





Аркадий Морейнис, программист, предприниматель и инвестор





Рецептов создания успешного бизнеса не существует. Чтобы максимизировать шансы на успех, единственное чему можно учиться — как минимизировать потери при старте неуспешного бизнеса. Я знаю три концепции, помогающие этого добиться:

1. MVP — Minimum Viable Product или минимальный жизнеспособный продукт

2. Audience First или Media First

3. Клонирование.

Подробнее об этих концепциях по ссылке.

Как построить современный честный бизнес





Олег Гороховский, сооснователь monobank





Принципы, которыми я стараюсь руководствоваться при разработке продуктов, в коммуникациях с клиентами, коллегами и партнерами. Эти принципы, в основном, я сформулировал на основе своего опыта и немного подсматривая лучшие практики и хорошие книги.

1. Быть искренним с клиентами. Если есть малейший шанс объяснить клиентам мотивы того или иного действия честно, никогда не придумывать маркетинговую чушь.

2. В сложных, технологичных продуктах не проектировать выбор на стороне клиента, а стараться сделать выбор за него в его лучших интересах.

3. Не делать скрытых тарифов и непрозрачных условий продуктов.

4. Если цена урегулирования проблемы клиента ниже стоимости его привлечения, решать вопрос в пользу клиента, не вникая в детали.

5. Привлечение клиента — это только начало истории. Регулярное использование продукта — главная цель продавца.

Еще больше принципов по ссылке.

Как выбрать людей в команду





Федор Овчинников, предприниматель, основатель Dodo Brands





Я работаю с людьми, для которых дело и продукт важнее, чем личная карьера в компании.

Бывают места, где карьерные успехи зависят от хороших отношений с руководством или коллегами, и это может приводить к тому, что люди не говорят все, что думают, чтобы не испортить отношения. Я люблю «сложных» людей, которым важно для самих себя сделать крутой продукт. У них есть своя точка зрения. Они говорят, что думают. Они задают «неудобные вопросы». Они спорят, но не ради спора, а потому что неравнодушны. Они готовы менять устоявшийся порядок вещей ради развития, даже, если это приведет к «конфликтам». Дискуссия, разные точки зрения, обратная связь — это конфликты. Конфликт — это выход из зоны комфорта. Продуктивный конфликт — это хорошо для компании, как продуктивная паранойя.

Подробнее об этом по ссылке.

Как сформировать культуру компании





Женя Курышев, основатель Mirror AI





Когда говорят «создать культуру» или «построить культуру» — это мне немножко режет слух. Потому что культуру в компании не создают, ее замечают, дискаверят, осознают. Это не значит, что ее нельзя менять, но ее скорее тогда культивируют, шейпят, выращивают, но не строят. Возможно это просто следствие того, что я считаю культуру в компании скорее живой штукой, чем механистической. Это не набор математических стейтментов и даже не дизайн-проект. И еще важно, что культура формируется не только фаундерами, они просто задают мощный изначальный вектор. Но считать, что культура компании = культура фаундеров — это как считать, что ребенок = продолжение родителей.

Несколько советов для формирования культуры компании по ссылке.

Как сократить количество слабых сотрудников





Михаил Токовинин, основатель AmoCRM





У любой немаленькой компании с несколькими уровнями менеджмента есть одна фундаментальная проблема — все руководители любят нанимать, и никто не любит увольнять.

Что с этим делать топ-менеджеру или фаундеру? Решений, по сути два.

1. Не давать нанимать новых людей, но мотивировать менеджмент на выполнение задач. Тогда руководитель сам понимает, что с текущим подчиненным он не вытягивает, и надо делать замену.

2. Периодическое кровопускание. Надо дать всем руководителям спокойно нанимать, а потом иногда просить их сократить 10%.

Подробнее об этом по ссылке.

Как создать команду, ориентированную на развитие

Денис Мартынцев, консультант по стратегиям и тактикам роста





Для командной работы над ростом, нужны люди с мышлением, ориентированным на рост. Но где взять таких людей? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать некоторые важные моменты:

1. Практически не существует людей с Growth или Fixed мышлением в чистом виде. Такое встречается экстремально редко.

2. Нельзя просто задекларировать, что теперь мы все в команде становимся Growth Mindset, записав это в какой-нибудь документ вроде миссии.

3. Отношение к ошибкам и система поощрений, принятые в компании, играют ключевую роль в преобладании того или иного типа мышления.

Подробнее о том, как это использовать, по ссылке.

Как быть в курсе всего, что происходит в бизнесе





Игорь Фостенко, предприниматель





Периодически люди задают мне вопрос: «Как ты успеваешь за всем следить в бизнесе, особенно когда так часто путешествуешь?»

Ответ прост: никак.

А если серьезно, то есть один простой и действенный метод, который помогает мне экономить кучу времени на обзвоны всех и вся, чтобы понять, что в каком отделе происходит!

Еще с самого начала компании, когда нас было пять человек, я ввел систему отчетности. Каждый сотрудник пишет мне отчет на почту по определенному шаблону. Не важно, где ты: дома болеешь или на отдыхе, ты в конце рабочего дня знаешь все, что происходило в компании.

Подробнее об этом по ссылке.

Как создать личный бренд





Игорь Манн, маркетер, спикер, автор, издатель





Известный ЛБ — это когда не надо представляться, называть места работы, регалии, заслуги. «Здравствуйте, я Игорь Манн…», — все. Круче только те, кому и представляться не надо — при их появлении сразу же оживление, аплодисменты.

Основные инструменты построения ЛБ:

— что и как вы говорите: ваши сообщения, обещания через выступления и/или «тексты»

— что и как вы делаете: продукты, услуги, работа.

Для построения и развития ЛБ нужно использовать позиционирование, фирменный стиль, инструменты построения и укрепления бренда.

ЛБ дает многое. Главное — возможности и деньги.

Подробнее о правильном построении личного бренда по ссылке.

Как предпринимателю избежать выгорания





Партнеры студии Presium в своем Telegram-канале поделились советами, которые помогут предпринимателям избежать выгорания.





1. Выполняйте больше «хитовых» задач.

Задайтесь вопросом: «Какую часть работы я люблю делать больше всего и показываю отличные результаты?». Это и есть ваши «хитовые задачи».

2. Уделяйте время ежедневному спокойствию.

Добавьте в график хотя бы десятиминутные перерывы на то, чтобы отвлечься и расслабить мозг.

3. Изучайте не только бизнес-источники.

Изучение других сфер, походы на выставки, кино и спорт помогают не только вносить в жизнь разнообразие, но и предотвращают выгорание.

Подробнее об этом по ссылке.