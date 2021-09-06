Что такое Growth Mindset, и как создать команду, ориентированную на развитие

Денис Мартынцев, консультант по стратегиям и тактикам роста





Существует два типа мышления: Growth и Fixed.

Люди с Growth мышлением верят, что их способности можно развивать, а любая сложная задача имеет решение.

Люди с Fixed мышлением напротив полагают, что их способности предопределены, а сложные задачи часто считают нерешаемыми.

Очевидно, что для командной работы над ростом, нужны люди с мышлением, ориентированным на рост. Но где взять таких людей? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать некоторые важные моменты:

1. Практически не существует людей с Growth или Fixed мышлением в чистом виде. Такое встречается экстремально редко. Каждый из нас в зависимости от ситуации может повести себя как с установкой на рост, так и с установкой на ограничения. Зависит от множества факторов: сложности задачи, наличия исходных знаний, психологического состояния, окружения.

2. Нельзя просто задекларировать, что теперь мы все в команде становимся Growth Mindset, записав это в какой-нибудь документ вроде миссии. Чуда не произойдет, все останутся примерно там же, где и были. Положение человека на отрезке между Growth и Fixed формируется всю жизнь с самого детства. Изменить его волевым решением не получится, хотя само по себя знание о типах мышления помогает сдвинуться с места.

3. Отношение к ошибкам и система поощрений, принятые в компании, играют ключевую роль в преобладании того или иного типа мышления. Если в компании принято открыто критиковать за ошибки, а поощрение предусмотрено только за результат, продуктивно действовать смогут только сотрудники со значительно преобладающим Growth мышлением. Те же, у кого мышление смешанное, а таких людей большинство, будут испытывать постоянный дискомфорт и стресс, что приведет их к поиску ограничений, а не способов решения задач.





Как, используя знания о типах мышления, повышать результативность команды роста:





1. Уже на входе отбирать людей, тяготеющих к Growth мышлению. Для этого в процессе собеседования нужно задавать нестандартные вопросы. Примеры вопросов, которые задают при отборе в команды роста Uber, Atlassian, SurveyMonkey, Hubspot, можно почитать здесь.

2. В качестве лидера команды выбирать человека с наиболее развитым Growth мышлением. Лидер задает планку, на него будут ориентироваться все остальные.

3. Создавать и поддерживать в команде культуру, способствующую мышлению с установкой на рост. В первую очередь это касается реакции на ошибки и неудачи. С учетом специфики работы, в которой большинство гипотез не подтвердятся, команде нужна не просто терпимость к неудачам, а поощрение неудач. Конечно, в том случае, если из них сделаны выводы и получены новые знания.

4. Тренировать и развивать Growth мышление участников команды. Для этого нужно регулярно проводить сессии по генерации гипотез, организовывать бизнес-игры и другие активности, направленные на развитие креативности без ограничений. Имеет смысл привлекать к ним и других сотрудников, не только команду роста. Регулярно, значит, каждые несколько недель. А не стабильно один раз в год.

5. Инвестировать в постоянное обучение. Покупать книги, оплачивать участие в курсах и конференциях. Увлеченные люди с развитым Growth мышлением обязательно извлекут пользу из новой информации. Я часто вижу это на своих курсах и воркшопах. Основатели и владельцы компаний, мышление которых по факту положения имеет более активную установку на рост, задают больше всего вопросов, выполняют больше всех заданий. Они нацелены взять максимум от новой информации. В отличие от некоторых линейных менеджеров, томно скучающих в своих смартфонах.

Если вы хотите развивать Growth мышление, рекомендую начать с прочтения книги Дуэк Кэрол «Гибкое сознание». Дальше сами поймете, как вам действовать.





Источник: @growhorse