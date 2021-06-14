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«Личный бренд дает многое, но и забирает многое», — правила от Игоря Манна
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Сегодня в 15:50

«Личный бренд дает многое, но и забирает многое», — правила от Игоря Манна

Правила личного бренда.

Расслабьтесь. Разговоров о личном бренде много, но нужен он не всем. А вот личный маркетинг нужен почти каждому.

Известный ЛБ — это когда не надо представляться, называть места работы, регалии, заслуги. «Здравствуйте, я Игорь Манн…», — все.

Круче только те, кому и представляться не надо — при их появлении сразу же оживление, аплодисменты.

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Основные инструменты построения ЛБ:

— что и как вы говорите: ваши сообщения, обещания через выступления и/или «тексты»

— что и как вы делаете: продукты, услуги, работа.

Удивительно, как много людей строят ЛБ только на словах. Задайте таким «звездам» проверочный вопрос: «Чем вы гордитесь?» (читай, «что вы сделали?») — и посмотрите, что и как они будут отвечать.

Не слушайте «экспертов». Красивыми фоточками/видосами и банальными текстами про успешный успех в Instagram, сегодня ЛБ не построишь.

Для построения и развития ЛБ нужно использовать позиционирование, фирменный стиль, инструменты построения и укрепления бренда.

Позиционированием вы выделяете себя среди других. Если просто, то это ответ на вопросы: «Зачем вы нужны людям? Чем вы лучше, чем другие?».

Фирменный стиль не каждый себе может позволить, но круто, когда он есть (у меня есть).

Подробнее про инструменты создания ЛБ:

— выступления: интервью, передачи, конференции, семинары, форумы, круглые столы. Экран: ТВ или YouTube — катализатор повышения узнаваемости

— «тексты»: интервью/статьи в изданиях, свои книги, обзоры книг/рецензии, посты в соцсетях

— можно создавать свой ЛБ, «прислоняясь» к людям-звездам. Дружба /работа/, партнерство с известностями хорошо выводят на орбиту новые ЛБ.

Раньше у «звезд» брали автографы, сейчас просят селфи. Раньше нужно было всегда носить ручку, сегодня нужно быть фотогеничным всегда.

ЛБ дает многое. Главное — возможности и деньги.

Но он и забирает многое. У ЛБ нет приватности и постоянная тревожность: «А если меня забудут?, «Что будет если я «облажаюсь»?».

Говорят, что «сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя».

Увы, это не про ЛБ. Тут надо работать нон-стоп.

Источник: Instagram Игоря Манна.

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