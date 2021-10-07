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«На мягкое опереться невозможно» — Федор Овчинников о том, как выбирает людей в команду
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09.07.2021

«На мягкое опереться невозможно» — Федор Овчинников о том, как выбирает людей в команду

Федор Овчинников, предприниматель, основатель Dodo Brands, @silauma

silauma_

Я работаю с людьми, для которых дело и продукт важнее, чем личная карьера в компании.

Бывают места, где карьерные успехи зависят от хороших отношений с руководством или коллегами, и это может приводить к тому, что люди не говорят все, что думают, чтобы не испортить отношения. Я люблю «сложных» людей, которым важно для самих себя сделать крутой продукт. У них есть своя точка зрения. Они говорят, что думают. Они задают «неудобные вопросы». Они спорят, но не ради спора, а потому что неравнодушны. Они готовы менять устоявшийся порядок вещей ради развития, даже, если это приведет к «конфликтам». Дискуссия, разные точки зрения, обратная связь — это конфликты. Конфликт — это выход из зоны комфорта. Продуктивный конфликт — это хорошо для компании, как продуктивная паранойя.

Люди, особенно лидеры, избегающие «продуктивных» конфликтов ради отношений, постепенно приведут компанию к стагнации. Это опасная болезнь для компании, потому что ее очень трудно лечить, ведь таких людей все любят. И часто они действительно отличные добрые люди, поэтому принять решение о смене лидерства будет очень сложно. Лучший выход — с самого начала искать людей, для которых главная мотивация — это продукт, ответственность и возможность принимать решения, а не просто работать в «крутой компании».

Конечно, вся жизнь и бизнес это про одно главное слово — баланс. Баланс нужен и здесь: «конфликты» должны быть продуктивными и безопасными, без перехода на личности, сарказм или обидные слова, на основе взаимного уважения и доверия к лучшим побуждениям друг друга. Нужно понимать ситуацию и контекст. Можно и не спорить, но неравнодушие видно сразу. И, конечно, принцип: на этапе обсуждения — тотальная демократия и свобода слова, дальше — решение и ответственность за лидером команды или владельцем продукта, далее на этапе реализации — поддержка и командная дисциплина.

Это достаточно банальные мысли. Но важно, чтобы мы не забывали про это.

На мягкое опереться невозможно.


Источник: Instagram Федора Овчинникова.

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